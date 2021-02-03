Наполи
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|9 (3)
|0.45
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.45
|3.
|Политано Маттео
|6
|0.3
|4.
|Мертенс Дрис
|4
|0.2
|5.
|Зелиньски Пётр
|4
|0.2
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.2
|7.
|Демме Диего
|2
|0.1
|8.
|Осимхен Виктор
|2
|0.1
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.1
|10.
|Фабиан Руис
|1
|0.05
|11.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.05
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|16 (4)
|0.8
|2.
|Кьеза Федерико
|5
|0.25
|3.
|Мората Альваро
|4
|0.2
|4.
|Маккенни Уэстон
|3
|0.15
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.15
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.1
|7.
|Дибала Пауло
|2
|0.1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.1
|9.
|Данило Луис
|1
|0.05
|10.
|Рабио Адриен
|1
|0.05
|11.
|Мело Артур
|1
|0.05
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|1
|3.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|5.
|Кулибали Калиду
|3
|0
|6.
|Руй Мариу
|3
|0
|7.
|Демме Диего
|3
|0
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Политано Маттео
|2
|0
|12.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|13.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|5.
|Данило Луис
|4
|0
|6.
|Мората Альваро
|2
|1
|7.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|8.
|Мело Артур
|3
|0
|9.
|Фработта Джанлука
|3
|0
|10.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|11.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|12.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|13.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|14.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|15.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|17.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|9.09% (4)
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|25% (11)
|25% (11)
|Ювентус
|12.5% (5)
|17.5% (7)
|10% (4)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|35% (14)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма
Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус
Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино
Последние игры между собой
Наполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 23
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Ювентус
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|41 - 18
|42
|4.
|Лацио
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|36 - 27
|40
|5.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|6.
|Наполи
|Заявка
|20
|12
|1
|7
|44 - 21
|37
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Удинезе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|12.
|Дженоа
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|28 - 35
|23
|14.
|Беневенто
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 41
|23
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|17.
|Торино
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|32 - 41
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 39
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 41
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|27 - 10
|19
|7.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|11.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 20
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи - Ювентус
Исход игры
Наполи
13.7% (7)
Ничья
29.4% (15)
Ювентус
56.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (34)
Меньше
30.61% (15)
Обе команды забьют
Да
91.84% (45)
Нет
8.16% (4)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
41.2% (21)
1:1 Ничья
21.6% (11)
2:1 Наполи
11.8% (6)
1:3 Ювентус
9.8% (5)
0:0 Ничья
3.9% (2)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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