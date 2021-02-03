  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
 
Позже

Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 9 (3) 0.45
2. Лосано Ирвинг 9 0.45
3. Политано Маттео 6 0.3
4. Мертенс Дрис 4 0.2
5. Зелиньски Пётр 4 0.2
6. Петанья Андреа 4 0.2
7. Демме Диего 2 0.1
8. Осимхен Виктор 2 0.1
9. Элмас Эльиф 2 0.1
10. Фабиан Руис 1 0.05
11. Бакайоко Тьемуэ 1 0.05
12. Ди Лоренцо Джованни 0 0
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 16 (4) 0.8
2. Кьеза Федерико 5 0.25
3. Мората Альваро 4 0.2
4. Маккенни Уэстон 3 0.15
5. Кулушевски Деян 3 0.15
6. Ремзи Аарон 2 0.1
7. Дибала Пауло 2 0.1
8. Бонуччи Леонардо 2 0.1
9. Данило Луис 1 0.05
10. Рабио Адриен 1 0.05
11. Мело Артур 1 0.05
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 6 0
2. Бакайоко Тьемуэ 3 1
3. Лосано Ирвинг 4 0
4. Инсинье Лоренцо 2 1
5. Кулибали Калиду 3 0
6. Руй Мариу 3 0
7. Демме Диего 3 0
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Политано Маттео 2 0
12. Лоботка Станислав 2 0
13. Зелиньски Пётр 1 0
14. Осимхен Виктор 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Бентанкур Родриго 5 0
3. Кулушевски Деян 5 0
4. Куадрадо Хуан 3 1
5. Данило Луис 4 0
6. Мората Альваро 2 1
7. Бонуччи Леонардо 3 0
8. Мело Артур 3 0
9. Фработта Джанлука 3 0
10. Маккенни Уэстон 3 0
11. Кьеза Федерико 1 1
12. Де Лихт Маттайс 2 0
13. Пинсольо Карло 0 1
14. Роналду Криштиану 1 0
15. Кьеллини Джорджо 1 0
16. Бернардески Федерико 1 0
17. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 9.09% (4) 11.36% (5) 15.91% (7) 13.64% (6) 25% (11) 25% (11)
 Ювентус 12.5% (5) 17.5% (7) 10% (4) 12.5% (5) 12.5% (5) 35% (14)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма
Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус
Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино

Последние игры между собой

Наполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ювентус 2:0 Наполи Суперкубок Наполи 0:0 Ювентус Кубок Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:3 Наполи Серия A
Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
5. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
6. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
12. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
13. Болонья Заявка 21 6 5 10 28 - 35 23
14. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 2 дня 16 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Наполи 13.7% (7)
    X 29.4% (15)
    Ювентус 56.9% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Ювентус
    3.98
    3.66
    2.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.40 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.98 3.66 2.10
    Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.55 2.04
      3.87 3.59 2.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.03 7.80 1.05 3.54 1.28 2.79 1.44 2.01 1.98 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.15 1.09 5.65 1.01 10.25
    11.50 1.02 8.30 1.06 3.55 1.30 2.65 1.45 2.17 1.69 1.88 1.93 1.69 2.20 1.49 2.65 1.32 3.25 1.13 5.50 1.11 6.10 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
    3.96 1.28 2.98 1.44 2.28 1.69 1.95 1.95 1.74 2.20 1.54 2.63 1.37 3.28 1.14 6.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.93 1.87 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.90
    2.01 1.84 1.40 2.80 1.14 5.40
    3.17 1.40 2.60 1.55 2.03 1.88 1.63 2.40 1.45 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.40
    2.70 1.45 1.66 2.11 1.29 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.30
    Где смотреть матч Наполи - Ювентус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Наполи - Ювентус

    Исход игры
    Наполи
    13.7% (7)
    Ничья
    29.4% (15)
    Ювентус
    56.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (34)
    Меньше
    30.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    91.84% (45)
    Нет
    8.16% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    41.2% (21)
    1:1 Ничья
    21.6% (11)
    2:1 Наполи
    11.8% (6)
    1:3 Ювентус
    9.8% (5)
    0:0 Ничья
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     