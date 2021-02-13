Специя
Позже
Стадион: Альберто Пиччи
Милан
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.43
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.14
|3.
|Фариас Диего
|3
|0.14
|4.
|Побега Томмазо
|3
|0.14
|5.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.1
|6.
|Верде Даниэле
|2
|0.1
|7.
|Пикколи Роберто
|2
|0.1
|8.
|Терци Клаудио
|1
|0.05
|9.
|Шабо Юлиан
|1
|0.05
|10.
|Эрлич Мартин
|1
|0.05
|11.
|Агудело Кевин
|1
|0.05
|12.
|Бастони Симоне
|0
|0
|13.
|Риччи Матео
|0
|0
|14.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|15.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|16.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|17.
|Исмайли Ардиан
|0
|0
|18.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|14 (3)
|0.67
|2.
|Кесси Франк
|7 (6)
|0.33
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.24
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.19
|5.
|Ребич Анте
|4
|0.19
|6.
|Калабрия Давиде
|2
|0.1
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.1
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.05
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.05
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.05
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.05
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.05
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.05
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|8
|1
|2.
|Терци Клаудио
|7
|1
|3.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|4.
|Побега Томмазо
|5
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|6.
|Бастони Симоне
|4
|0
|7.
|Эрлич Мартин
|4
|0
|8.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|9.
|Виньяли Лука
|2
|1
|10.
|Риччи Матео
|3
|0
|11.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|12.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|13.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|14.
|Фариас Диего
|2
|0
|15.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|16.
|Агум Люсьен
|2
|0
|17.
|Агудело Кевин
|2
|0
|18.
|Зут Йерун
|1
|0
|19.
|Сала Джакопо
|1
|0
|20.
|Проведель Иван
|1
|0
|21.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|22.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|23.
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|24.
|Верде Даниэле
|1
|0
|25.
|Рамос Хуан
|1
|0
|26.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|6
|0
|2.
|Кесси Франк
|6
|0
|3.
|Тео Эрнандес
|6
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|5
|0
|5.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|6.
|Салемакерс Алексис
|2
|1
|7.
|Ребич Анте
|3
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|9.
|Тонали Сандро
|1
|1
|10.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|11.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|12.
|Крунич Раде
|2
|0
|13.
|Далот Диогу
|2
|0
|14.
|Габбия Маттео
|2
|0
|15.
|Кьяер Симон
|1
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|3.57% (1)
|28.57% (8)
|17.86% (5)
|3.57% (1)
|25% (7)
|21.43% (6)
|Милан
|13.64% (6)
|22.73% (10)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|6.82% (3)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя
Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя
Милан Последние 20 матчей: +13 =4 -3Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Милан: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|45 - 23
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|51 - 23
|47
|3.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|4.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|5.
|Лацио
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|36 - 27
|40
|6.
|Рома
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|44 - 35
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|48 - 29
|37
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|34 - 32
|31
|9.
|Верона
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|26 - 23
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|31 - 32
|27
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Удинезе
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|14.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|21 - 33
|22
|16.
|Специя
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|28 - 38
|21
|17.
|Торино
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|32 - 41
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|24 - 39
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|14 - 41
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|28 - 13
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|29 - 13
|25
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|7.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|8.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 20
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|20.
|Специя
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 13
|20
|4.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|19.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя - Милан
Исход игры
Специя
0.7% (1)
Ничья
2.2% (3)
Милан
97.1% (135)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (84)
Меньше
38.24% (52)
Обе команды забьют
Да
57.35% (78)
Нет
42.65% (58)
Популярный счёт
1:2 Милан
40.3% (56)
0:2 Милан
25.9% (36)
0:1 Милан
10.8% (15)
1:3 Милан
10.1% (14)
0:3 Милан
5% (7)
1:4 Милан
2.2% (3)
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