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Специя
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.43
2. Галабинов Андрей 3 0.14
3. Фариас Диего 3 0.14
4. Побега Томмазо 3 0.14
5. Гьяси Эммануэль 2 0.1
6. Верде Даниэле 2 0.1
7. Пикколи Роберто 2 0.1
8. Терци Клаудио 1 0.05
9. Шабо Юлиан 1 0.05
10. Эрлич Мартин 1 0.05
11. Агудело Кевин 1 0.05
12. Бастони Симоне 0 0
13. Риччи Матео 0 0
14. Рафаэл Биттенкур 0 0
15. Бартоломей Паоло 0 0
16. Эстевес Науэль 0 0
17. Исмайли Ардиан 0 0
18. Феррер Сальвадор 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.67
2. Кесси Франк 7 (6) 0.33
3. Леау Рафаэл 5 0.24
4. Тео Эрнандес 4 0.19
5. Ребич Анте 4 0.19
6. Калабрия Давиде 2 0.1
7. Салемакерс Алексис 2 0.1
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.05
9. Диас Брахим 1 0.05
10. Романьоли Алессио 1 0.05
11. Кастильехо Самуэль 1 0.05
12. Хёуге Йенс 1 0.05
13. Калюлю Пьер 1 0.05
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 8 1
2. Терци Клаудио 7 1
3. Эстевес Науэль 5 0
4. Побега Томмазо 5 0
5. Гьяси Эммануэль 4 0
6. Бастони Симоне 4 0
7. Эрлич Мартин 4 0
8. Феррер Сальвадор 4 0
9. Виньяли Лука 2 1
10. Риччи Матео 3 0
11. Марчицца Риккардо 3 0
12. Сапонара Риккардо 1 1
13. Исмайли Ардиан 1 1
14. Фариас Диего 2 0
15. Маджоре Джулио 2 0
16. Агум Люсьен 2 0
17. Агудело Кевин 2 0
18. Зут Йерун 1 0
19. Сала Джакопо 1 0
20. Проведель Иван 1 0
21. Дейола Алессандро 1 0
22. Бартоломей Паоло 1 0
23. Акампора Дженнаро 1 0
24. Верде Даниэле 1 0
25. Рамос Хуан 1 0
26. Нзола М'Бала 1 0
Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 6 0
2. Кесси Франк 6 0
3. Тео Эрнандес 6 0
4. Калабрия Давиде 5 0
5. Леау Рафаэл 5 0
6. Салемакерс Алексис 2 1
7. Ребич Анте 3 0
8. Кастильехо Самуэль 3 0
9. Тонали Сандро 1 1
10. Ибрагимович Златан 2 0
11. Чалханоглу Хакан 2 0
12. Крунич Раде 2 0
13. Далот Диогу 2 0
14. Габбия Маттео 2 0
15. Кьяер Симон 1 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 3.57% (1) 28.57% (8) 17.86% (5) 3.57% (1) 25% (7) 21.43% (6)
 Милан 13.64% (6) 22.73% (10) 11.36% (5) 22.73% (10) 6.82% (3) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя
Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя
Милан Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта
Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Милан: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Милан 3:0 Специя Серия A Милан 3:1 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 21 15 4 2 45 - 23 49
2. Интер Милан Заявка 21 14 5 2 51 - 23 47
3. Ювентус Заявка 20 12 6 2 41 - 18 42
4. Лацио Заявка 21 12 4 5 36 - 27 40
5. Рома Заявка 21 12 4 5 44 - 35 40
6. Наполи Заявка 20 12 1 7 44 - 21 37
7. Аталанта Заявка 21 10 7 4 48 - 29 37
8. Сассуоло Заявка 21 8 7 6 34 - 32 31
9. Верона Заявка 21 8 6 7 26 - 23 30
10. Сампдория Заявка 21 8 3 10 31 - 32 27
11. Удинезе Заявка 21 6 6 9 23 - 28 24
12. Дженоа Заявка 21 6 6 9 24 - 31 24
13. Болонья Заявка 21 6 5 10 28 - 35 23
14. Беневенто Заявка 21 6 5 10 24 - 41 23
15. Фиорентина Заявка 21 5 7 9 21 - 33 22
16. Специя Заявка 21 5 6 10 28 - 38 21
17. Торино Заявка 21 2 10 9 32 - 41 16
18. Кальяри Заявка 21 3 6 12 24 - 39 15
19. Парма Заявка 21 2 7 12 14 - 41 13
20. Кротоне Заявка 21 3 3 15 22 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 11 8 3 0 28 - 13 27
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 29 - 13 25
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
6. Наполи Заявка 10 6 1 3 27 - 10 19
7. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
8. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
9. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 10 3 1 6 13 - 20 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 10 2 3 5 13 - 19 9
18. Парма Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
19. Специя Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Лацио Заявка 10 6 2 2 19 - 13 20
4. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
6. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
7. Сассуоло Заявка 11 5 3 3 20 - 18 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
11. Беневенто Заявка 10 4 1 5 12 - 20 13
12. Верона Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
14. Дженоа Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
18. Парма Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
19. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Специя 0% (0)
    X 6.4% (3)
    Милан 93.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Милан
    6.52
    4.52
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.00 4.20 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 6.30 4.50 1.54
    Бонус: 5 000 ₽ 6.40 4.50 1.50
      6.52 4.52 1.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.75 1.01 11.00 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.26 1.71 1.74 2.09 1.44 2.70 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.80
    15.00 0.00 9.80 1.02 4.40 1.21 3.40 1.31 2.21 1.69 1.98 1.83 1.74 2.10 1.45 2.65 1.22 4.10 1.17 4.70 1.07 7.90 1.05 8.50 0.00 13.50
    4.79 1.21 2.74 1.50 2.27 1.70 2.02 1.88 1.76 2.17 1.60 2.47 1.49 2.77 1.19 5.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.17 1.69 1.53 2.50 1.19 4.70
    2.94 1.45 2.31 1.68 1.79 2.15 1.55 2.60 1.37 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.38 3.04 1.24 4.05
    3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.35
    Где смотреть матч Специя - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Специя - Милан

    Исход игры
    Специя
    0% (0)
    Ничья
    6.4% (3)
    Милан
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    44.7% (21)
    0:2 Милан
    23.4% (11)
    0:1 Милан
    12.8% (6)
    0:3 Милан
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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