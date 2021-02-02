  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Рот-Вайсс Эссен
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Байер Л
0'
14' Желтая карточка
Паласиос Эксекиэль
23'
1
Давари
Даниэль
21
Sandro
Plechaty
14
Daniel
Heber
24
Alexander
Hahn
3
Херценбрух
Феликс
30
Isaiah
Young
5
Marco
Kehl-Gomez
6
Гроте
Деннис
18
Конде
Амара
7
Kevin
Grund
11
Simon
Engelmann
1
Градецки
Лукаш
24
Фосу-Менса
Тимоти
6
Драгович
Александр
12
Тапсоба
Эдмон
38
Беллараби
Карим
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
9
Бэйли
Леон
25
Паласиос
Эксекиэль
13
Аларио
Лукас
14
Шик
Патрик
Рот-Вайсс Эссен
4-5-1
Байер Л
3-4-1-2

Ход матча

14'
 
Паласиос Эксекиэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рот-Вайсс Эссен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Engelmann 2 0.67
2. Oguzhan Kefkir 1 0.33
3. Marco Kehl-Gomez 1 0.33
4. Гроте Деннис 0 0
5. Конде Амара 0 0
6. Daniel Heber 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амири Надим 2 0.67
2. Диаби Мусса 2 0.67
3. Аларио Лукас 2 (1) 0.67
4. Арангис Чарлес 1 0.33
5. Бендер Ларс 1 0.33
6. Шик Патрик 1 0.33
7. Тапсоба Эдмон 1 0.33
8. Вирц Флориан 1 0.33
9. Демирбай Керем 0 0

Карточки

Рот-Вайсс Эссен
# Игрок      
1. Marco Kehl-Gomez 1 0
2. Isaiah Young 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Та Джонатан 0 1
2. Бендер Ларс 1 0
3. Паласиос Эксекиэль 1 0
4. Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рот-Вайсс Эссен 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1) 0
 Байер Л 27.27% (3) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Рот-Вайсс Эссен Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Рот-Вайсс Эссен 2:0 Боннер Виденбрюк 0:0 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Рот-Вайсс Эссен 3:2 Вегберг-Бек
Шпортфройнде Лотте 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 4:0 Штрален Рот-Вайсс Эссен 3:1 Кёльн-2 Алемания 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 6:1 Вупперталь Хомберг 0:4 Рот-Вайсс Эссен Боруссия-2 М 0:2 Рот-Вайсс Эссен Бергиш Гладбах 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:0 Рёдингхаузен Шальке 04-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Край Рот-Вайсс Эссен 3:0 Рот-Вайсс Оберхаузен Меербуш 0:3 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:3 ТУРУ Дюссельдорф Рот-Вайсс Эссен 1:0 Пройссен Мюнстер Ратинген 2:1 Рот-Вайсс Эссен
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =2 -6
РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л

Последние игры между собой

Рот-Вайсс Эссен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байер Л: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рот-Вайсс Эссен 0:2 Рот-Вайсс Эссен Товарищеские матчи
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Essen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Рот-Вайсс Эссен 0.7% (1)
X 0.7% (1)
Байер Л 98.6% (143)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рот-Вайсс Эссен
Ничья
Байер Л
9.91
7.00
1.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 13.00 7.00 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 11.25 6.25 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.55 1.25
  9.91 5.74 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Рот-Вайсс Эссен» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рот-Вайсс Эссен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рот-Вайсс Эссен» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.10 1.12 4.33 1.18 2.60 1.47 2.06 1.76 1.71 2.26 1.36 3.12 1.26 3.70 1.11 5.90 1.08 6.25 1.00 10.75
12.00 1.01 5.00 1.15 4.20 1.19 2.48 1.50 2.00 1.75 1.83 1.99 1.60 2.21 1.72 2.12 1.33 3.15 1.25 3.75 1.10 6.25 1.08 7.00 1.01 10.50 1.01 11.00 1.01 13.50
5.41 1.15 2.49 1.52 2.21 1.65 1.94 1.87 1.71 2.13 1.56 2.39 1.51 2.55 1.46 2.69 1.27 3.74 1.10 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.68 1.19 4.70
3.55 1.27 2.42 1.52 1.58 2.30 1.22 4.00 1.15 5.00
2.78 1.41 2.20 1.65 1.71 2.11 1.49 2.54 1.31 3.23 1.30 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.45 1.15 3.95 1.25 2.08 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20 1.17 5.05
2.04 1.71 1.52 2.44 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Рот-Вайсс Эссен 0:0 Байер Л онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Рот-Вайсс Эссен 0:0 Байер Л

Исход игры
Рот-Вайсс Эссен
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Байер Л
98.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
0:2 Байер Л
37.9% (55)
1:2 Байер Л
16.6% (24)
1:3 Байер Л
15.2% (22)
0:3 Байер Л
14.5% (21)
0:4 Байер Л
4.1% (6)
0:1 Байер Л
3.4% (5)
1:4 Байер Л
2.1% (3)
0:5 Байер Л
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 