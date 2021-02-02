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Рот-Вайсс Эссен
2:1
Итог доп. времени

Стадион:
Байер Л
0'
13' Желтая карточка
Паласиос Эксекиэль
81' Желтая карточка
Бэйли Леон
0:1
105' Гол
Бэйли Леон
1:1
108' Гол
Oguzhan Kefkir
2:1
117' Гол
Simon Engelmann
120' Желтая карточка
Simon Engelmann
120'
1
Давари
Даниэль
21
Sandro
Plechaty
14
Daniel
Heber
24
Alexander
Hahn
3
Херценбрух
Феликс
30
Isaiah
Young
5
Marco
Kehl-Gomez
6
Гроте
Деннис
18
Конде
Амара
7
Kevin
Grund
11
Simon
Engelmann
1
Градецки
Лукаш
24
Фосу-Менса
Тимоти
6
Драгович
Александр
12
Тапсоба
Эдмон
38
Беллараби
Карим
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
9
Бэйли
Леон
25
Паласиос
Эксекиэль
13
Аларио
Лукас
14
Шик
Патрик
Рот-Вайсс Эссен
4-5-1
Байер Л
3-4-1-2

Ход матча

13'
 
Паласиос Эксекиэль
43'
 
Диаби Мусса
Беллараби Карим
46'
 
Венделл Боргес
Шик Патрик
46'
 
Вирц Флориан
Паласиос Эксекиэль
62'
Oguzhan Kefkir
Конде Амара
 
62'
Jonas Hildebrandt
Isaiah Young
 
79'
Нойвирт Ян
Kevin Grund
 
81'
 
Бэйли Леон
105'
0:1
Бэйли Леон
(Драгович Александр)
106'
Marcel Platzek
Marco Kehl-Gomez
 
106'
Cedric Harenbrock
Sandro Plechaty
 
108'
Oguzhan Kefkir
1:1
114'
 
Фримпонг Жереми
Бэйли Леон
117'
Simon Engelmann
(Cedric Harenbrock)
2:1
120'
Simon Engelmann
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 13
  • 2 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рот-Вайсс Эссен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Engelmann 3 1
2. Oguzhan Kefkir 2 0.67
3. Marco Kehl-Gomez 1 0.33
4. Гроте Деннис 0 0
5. Конде Амара 0 0
6. Cedric Harenbrock 0 0
7. Daniel Heber 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амири Надим 2 0.67
2. Диаби Мусса 2 0.67
3. Аларио Лукас 2 (1) 0.67
4. Арангис Чарлес 1 0.33
5. Бендер Ларс 1 0.33
6. Шик Патрик 1 0.33
7. Бэйли Леон 1 0.33
8. Тапсоба Эдмон 1 0.33
9. Вирц Флориан 1 0.33
10. Драгович Александр 0 0
11. Демирбай Керем 0 0

Карточки

Рот-Вайсс Эссен
# Игрок      
1. Simon Engelmann 1 0
2. Marco Kehl-Gomez 1 0
3. Isaiah Young 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Та Джонатан 0 1
2. Бендер Ларс 1 0
3. Бэйли Леон 1 0
4. Паласиос Эксекиэль 1 0
5. Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Рот-Вайсс Эссен 16.67% (1) 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Байер Л 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Рот-Вайсс Эссен Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Рот-Вайсс Эссен 2:0 Боннер Виденбрюк 0:0 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Рот-Вайсс Эссен 3:2 Вегберг-Бек
Шпортфройнде Лотте 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 4:0 Штрален Рот-Вайсс Эссен 3:1 Кёльн-2 Алемания 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 6:1 Вупперталь Хомберг 0:4 Рот-Вайсс Эссен Боруссия-2 М 0:2 Рот-Вайсс Эссен Бергиш Гладбах 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:0 Рёдингхаузен Шальке 04-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Край Рот-Вайсс Эссен 3:0 Рот-Вайсс Оберхаузен Меербуш 0:3 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:3 ТУРУ Дюссельдорф Рот-Вайсс Эссен 1:0 Пройссен Мюнстер Ратинген 2:1 Рот-Вайсс Эссен
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =2 -6
РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л

Последние игры между собой

Рот-Вайсс Эссен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байер Л: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Рот-Вайсс Эссен 0:2 Рот-Вайсс Эссен Товарищеские матчи
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Essen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Рот-Вайсс Эссен 0.7% (1)
X 0.7% (1)
Байер Л 98.6% (143)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 11.25 6.25 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.18 5.10
  10.60 3.59 1.42

Самый высокий коэффициент на матч «Рот-Вайсс Эссен» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рот-Вайсс Эссен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рот-Вайсс Эссен» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой таймПенальти
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.10 1.12 4.33 1.18 2.60 1.47 2.06 1.76 1.71 2.26 1.36 3.12 1.26 3.70 1.11 5.90 1.08 6.25 1.00 10.75
1.20 4.20 1.70 2.08 1.33 3.15 1.08 7.00 1.05 8.50 1.13 5.40 1.83 1.99 1.10 6.25 1.72 2.12 1.02 11.00 1.01 12.60 1.10 6.25 1.08 7.00 1.01 10.50 1.01 11.00 1.01 13.50
2.77 1.43 2.20 1.66 1.93 1.89 1.61 2.29 1.45 2.70 1.70 2.14 1.52 2.50 1.94 1.87 1.71 2.13 1.56 2.39 1.51 2.55 1.46 2.69 1.27 3.74 1.10 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.68 1.19 4.70
1.95 1.80 1.28 3.45 1.15 5.00 1.22 4.00 1.15 5.00
1.70 2.12 1.41 2.80 1.13 5.44 1.71 2.11 1.49 2.54 1.31 3.23 1.30 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.45 1.15 3.95 1.25 2.08 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20 1.17 5.05
2.04 1.71 1.52 2.44 1.32 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5
2.48 1.50 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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Прогнозы на матч Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л

Исход игры
Рот-Вайсс Эссен
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Байер Л
98.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
0:2 Байер Л
37.9% (55)
1:2 Байер Л
16.6% (24)
1:3 Байер Л
15.2% (22)
0:3 Байер Л
14.5% (21)
0:4 Байер Л
4.1% (6)
0:1 Байер Л
3.4% (5)
1:4 Байер Л
2.1% (3)
0:5 Байер Л
2.1% (3)
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