Рот-Вайсс Эссен
2:1
Итог доп. времени
Стадион: Stadion Essen
Байер Л
13' Желтая карточкаПаласиос Эксекиэль
81' Желтая карточкаБэйли Леон
0:1
105' ГолБэйли Леон
1:1
108' ГолOguzhan Kefkir
2:1
117' ГолSimon Engelmann
120' Желтая карточкаSimon Engelmann
14
Daniel
Heber
30
Isaiah
Young
18
Конде
Амара
13
Аларио
Лукас
14
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Daniel HeberЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Isaiah YoungПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Felix WeberЗащитник
-
29 Нойвирт ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
22 Jakob Golz
-
Главный тренер: Christian Neidhart
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
81'
105'
0:1
108'
1:1
117'
120'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 11
-
4 Угловые 13
-
2 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Simon Engelmann
|3
|1
|2.
|Oguzhan Kefkir
|2
|0.67
|3.
|Marco Kehl-Gomez
|1
|0.33
|4.
|Гроте Деннис
|0
|0
|5.
|Конде Амара
|0
|0
|6.
|Cedric Harenbrock
|0
|0
|7.
|Daniel Heber
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амири Надим
|2
|0.67
|2.
|Диаби Мусса
|2
|0.67
|3.
|Аларио Лукас
|2 (1)
|0.67
|4.
|Арангис Чарлес
|1
|0.33
|5.
|Бендер Ларс
|1
|0.33
|6.
|Шик Патрик
|1
|0.33
|7.
|Бэйли Леон
|1
|0.33
|8.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.33
|9.
|Вирц Флориан
|1
|0.33
|10.
|Драгович Александр
|0
|0
|11.
|Демирбай Керем
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Engelmann
|1
|0
|2.
|Marco Kehl-Gomez
|1
|0
|3.
|Isaiah Young
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Та Джонатан
|0
|1
|2.
|Бендер Ларс
|1
|0
|3.
|Бэйли Леон
|1
|0
|4.
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|5.
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Рот-Вайсс Эссен
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Байер Л
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Рот-Вайсс Эссен Последние 20 матчей: +15 =3 -2Рот-Вайсс Эссен 2:0 Боннер Виденбрюк 0:0 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Рот-Вайсс Эссен 3:2 Вегберг-Бек
Шпортфройнде Лотте 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 4:0 Штрален Рот-Вайсс Эссен 3:1 Кёльн-2 Алемания 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 6:1 Вупперталь Хомберг 0:4 Рот-Вайсс Эссен Боруссия-2 М 0:2 Рот-Вайсс Эссен Бергиш Гладбах 0:2 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:0 Рёдингхаузен Шальке 04-2 1:1 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Край Рот-Вайсс Эссен 3:0 Рот-Вайсс Оберхаузен Меербуш 0:3 Рот-Вайсс Эссен Рот-Вайсс Эссен 2:3 ТУРУ Дюссельдорф Рот-Вайсс Эссен 1:0 Пройссен Мюнстер Ратинген 2:1 Рот-Вайсс Эссен
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =2 -6РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л
Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л
Последние игры между собой
Рот-Вайсс Эссен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байер Л: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рот-Вайсс Эссен» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рот-Вайсс Эссен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рот-Вайсс Эссен» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л
Исход игры
Рот-Вайсс Эссен
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Байер Л
98.6% (143)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
0:2 Байер Л
37.9% (55)
1:2 Байер Л
16.6% (24)
1:3 Байер Л
15.2% (22)
0:3 Байер Л
14.5% (21)
0:4 Байер Л
4.1% (6)
0:1 Байер Л
3.4% (5)
1:4 Байер Л
2.1% (3)
0:5 Байер Л
2.1% (3)
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