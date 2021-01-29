Вальядолид
1:3
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Уэска
23' Желтая карточкаСильва Гастон
30' Желтая карточкаДумбия Идрисса
33' Желтая карточкаМичел Мигель
0:1
37' ГолМир Рафа
0:2
50' ГолМир Рафа
0:3
57' ГолМир Рафа
64' Желтая карточкаНачо Мартинес
1:3
90' ГолВилья Тони
21
Мичел
Мигель
10
Оскар
Плано
14
Пулидо
Хорхе
17
Рико
Микель
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
-
27 Куки ХосеПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
23'
30'
33'
37'
0:1
50'
0:2
57'
0:3
64'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|3
|0.14
|2.
|Андре Маркос
|3
|0.14
|3.
|Оскар Плано
|2
|0.1
|4.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.1
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.1
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.1
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.05
|8.
|Жота Серран
|1
|0.05
|9.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.05
|10.
|Алькарас Рубен
|1
|0.05
|11.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.05
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.05
|13.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.05
|14.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|15.
|Куки Хосе
|0
|0
|16.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|6
|0.29
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.1
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.1
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.05
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.05
|6.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.05
|7.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.05
|8.
|Рико Микель
|1
|0.05
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.05
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.05
|11.
|Галан Хави
|0
|0
|12.
|Лопес Педро
|0
|0
|13.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|14.
|Гомес Серхио
|0
|0
|15.
|Эскрих Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|5
|0
|2.
|Роке Меса
|3
|1
|3.
|Алькарас Рубен
|4
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|5.
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|6.
|Начо Мартинес
|2
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|2
|0
|8.
|Мичел Мигель
|2
|0
|9.
|Вилья Тони
|2
|0
|10.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|11.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|12.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|13.
|Луис Перез
|1
|0
|14.
|Масип Хорди
|1
|0
|15.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|16.
|Жота Серран
|1
|0
|17.
|Янко Саиди
|1
|0
|18.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|19.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|20.
|Вайссман Шон
|1
|0
|21.
|Перес Кике
|1
|0
|22.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|6
|0
|2.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|4.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|5.
|Думбия Идрисса
|3
|0
|6.
|Лопес Педро
|2
|0
|7.
|Маффео Пабло
|2
|0
|8.
|Сеоане Хайме
|2
|0
|9.
|Галан Хави
|2
|0
|10.
|Эскрих Даниэль
|2
|0
|11.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|12.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|13.
|Москера Педро
|1
|0
|14.
|Сильва Гастон
|1
|0
|15.
|Феррейро Давид
|1
|0
|16.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|17.
|Мир Рафа
|1
|0
|18.
|Нвакали Келечи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|Уэска
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид
Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б
Уэска Последние 20 матчей: +2 =9 -9Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска
Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Уэска: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Уэска 0:2 Вальядолид Кубок Короля Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:2 Уэска Сегунда Вальядолид 0:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Вальядолид Сегунда Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Уэска Сегунда Вальядолид 1:0 Уэска Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|36 - 8
|47
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|34 - 16
|40
|3.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|10.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|11.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|17 - 23
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|26 - 29
|20
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 21
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|19.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 25
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 1:3 Уэска
Исход игры
Вальядолид
81.3% (117)
Ничья
15.3% (22)
Уэска
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
46.43% (65)
Нет
53.57% (75)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
42.4% (61)
2:1 Вальядолид
27.1% (39)
1:1 Ничья
12.5% (18)
2:0 Вальядолид
6.9% (10)
1:2 Уэска
2.1% (3)
0:1 Уэска
1.4% (2)
3:1 Вальядолид
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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