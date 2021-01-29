  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Вальядолид
1:3
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
23' Желтая карточка
Сильва Гастон
30' Желтая карточка
Думбия Идрисса
33' Желтая карточка
Мичел Мигель
0:1
37' Гол
Мир Рафа
0:2
50' Гол
Мир Рафа
0:3
57' Гол
Мир Рафа
64' Желтая карточка
Начо Мартинес
1:3
90' Гол
Вилья Тони
90'+5
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
21
Мичел
Мигель
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
8
Перес
Кике
10
Оскар
Плано
9
Вайссман
Шон
1
Фернандес
Альваро
III
18
Сиовас
Димитрис
14
Пулидо
Хорхе
22
Сильва
Гастон
3
Маффео
Пабло
17
Рико
Микель
2
Думбия
Идрисса
20
Сеоане
Хайме
11
Галан
Хави
12
Окадзаки
Синджи
9
Мир
Рафа
Вальядолид
4-2-3-1
Уэска
3-5-2

Ход матча

23'
 
Сильва Гастон
30'
 
Думбия Идрисса
33'
Мичел Мигель
 
37'
0:1
Мир Рафа
(Маффео Пабло)
46'
Гвардиола Серхи
Оскар Плано
 
50'
0:2
Мир Рафа
(Маффео Пабло)
54'
 
Эскрих Даниэль
Окадзаки Синджи
57'
0:3
Мир Рафа
(Эскрих Даниэль)
62'
Эрвиас Пабло
Луис Перез
 
62'
Вилья Тони
Вайссман Шон
 
62'
Кодро Кенан
Орельяна Фабиан
 
64'
Начо Мартинес
 
75'
 
Лопес Педро
Маффео Пабло
75'
 
Феррейро Давид
Думбия Идрисса
76'
Рэй Ориоль
Мичел Мигель
 
86'
 
Гарсия Борха I
Мир Рафа
87'
 
Гомес Серхио
Рико Микель
90'
Вилья Тони
(Эрвиас Пабло)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.14
2. Андре Маркос 3 0.14
3. Оскар Плано 2 0.1
4. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.1
5. Мичел Мигель 2 0.1
6. Вилья Тони 2 0.1
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.05
8. Жота Серран 1 0.05
9. Бруно Гонсалес 1 0.05
10. Алькарас Рубен 1 0.05
11. Хоакин Фернандес 1 0.05
12. Карнеро Рауль 1 0.05
13. Рубио Вальдо 1 (1) 0.05
14. Эрвиас Пабло 0 0
15. Куки Хосе 0 0
16. Начо Мартинес 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 6 0.29
2. Рамирес Сандро 2 0.1
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.1
4. Феррейро Давид 1 0.05
5. Маффео Пабло 1 0.05
6. Окадзаки Синджи 1 0.05
7. Сиовас Димитрис 1 0.05
8. Рико Микель 1 0.05
9. Гарсия Борха I 1 0.05
10. Сеоане Хайме 1 0.05
11. Галан Хави 0 0
12. Лопес Педро 0 0
13. Карлос Хуан Реал 0 0
14. Гомес Серхио 0 0
15. Эскрих Даниэль 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 5 0
2. Роке Меса 3 1
3. Алькарас Рубен 4 0
4. Сан Эметерио Феде 4 0
5. Хоакин Фернандес 4 0
6. Начо Мартинес 2 1
7. Орельяна Фабиан 2 0
8. Мичел Мигель 2 0
9. Вилья Тони 2 0
10. Санчес Хавьер 2 0
11. Эль-Ямик Джавад 2 0
12. Карнеро Рауль 2 0
13. Луис Перез 1 0
14. Масип Хорди 1 0
15. Эрвиас Пабло 1 0
16. Жота Серран 1 0
17. Янко Саиди 1 0
18. Гвардиола Серхи 1 0
19. Рубио Вальдо 1 0
20. Вайссман Шон 1 0
21. Перес Кике 1 0
22. Андре Маркос 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 6 0
2. Онтиверос Хавьер 5 0
3. Пулидо Хорхе 3 1
4. Сиовас Димитрис 3 0
5. Думбия Идрисса 3 0
6. Лопес Педро 2 0
7. Маффео Пабло 2 0
8. Сеоане Хайме 2 0
9. Галан Хави 2 0
10. Эскрих Даниэль 2 0
11. Окадзаки Синджи 1 0
12. Луизинью Коррейя 1 0
13. Москера Педро 1 0
14. Сильва Гастон 1 0
15. Феррейро Давид 1 0
16. Рамирес Сандро 1 0
17. Мир Рафа 1 0
18. Нвакали Келечи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 4.76% (1) 4.76% (1) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 28.57% (6)
 Уэска 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 35.29% (6) 23.53% (4) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид
Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б
Уэска Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска
Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Уэска: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Уэска 2:2 Вальядолид Ла Лига Уэска 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Уэска Примера Вальядолид 3:2 Уэска Сегунда
Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Уэска 0:2 Вальядолид Кубок Короля Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:2 Уэска Сегунда Вальядолид 0:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:2 Вальядолид Сегунда Уэска 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:0 Уэска Сегунда Вальядолид 1:0 Уэска Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
4. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
10. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
11. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
12. Хетафе Заявка 19 6 5 8 17 - 23 23
13. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
14. Валенсия Заявка 20 4 8 8 26 - 29 20
15. Эйбар Заявка 20 4 8 8 17 - 21 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 18 3 8 7 16 - 25 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
13. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
18. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
19. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
20. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вальядолид 81.3% (117)
X 15.3% (22)
Уэска 3.5% (5)
+0
матч окончится ничьей
Обе команды ведут борьбу за виживание, но у "Уэски" дела очень плохи, поэтому с трудом верится, что... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.40 3.15 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.22 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 48.00 27.00 1.01
  8.08 3.71 1.52

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.09 2.75 1.45 2.06 1.77 1.58 2.39 1.21 4.50 1.06 9.20
6.50 1.07 5.35 1.13 2.54 1.49 1.93 1.87 1.56 2.59 1.24 4.05 1.14 4.80 1.03 9.90 1.02 9.50
4.60 1.19 3.25 1.33 3.90 1.25 2.14 1.76 2.63 1.48 1.81 2.15 1.66 2.20 1.08 7.77 1.80 2.00 1.20 4.44 1.12 6.10 1.12 6.10 1.08 7.77 0.00 25.00
7.33 1.12 3.79 1.29 2.57 1.54 2.09 1.80 3.26 1.36 2.60 1.53 1.93 1.95 1.64 2.34 1.44 2.91 1.40 3.09 1.50 2.71 1.28 3.80 1.59 2.45 1.38 3.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.28 1.29 3.40 1.05 8.40
2.43 1.56 1.59 2.36 1.33 3.32 1.07 8.70 1.05 10.25
1.33 3.25 1.03 12.00 1.14 5.55 1.05 9.70 1.03 8.76
1.66 2.30 1.40 3.08 1.14 6.15 1.32 3.56 1.21 4.72 1.10 7.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.19 1.63 1.51 2.46 1.12 5.80
3.04 1.38 2.03 1.79 1.52 2.53 1.13 5.95 1.10 6.75
3.35 1.31 2.33 1.60 1.55 2.65 1.14 4.22 1.12 5.24

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.70 1.27
Где смотреть матч Вальядолид 1:3 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 1:3 Уэска

Исход игры
Вальядолид
81.3% (117)
Ничья
15.3% (22)
Уэска
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.29% (48)
Меньше
65.71% (92)
Обе команды забьют
Да
46.43% (65)
Нет
53.57% (75)
Популярный счёт
1:0 Вальядолид
42.4% (61)
2:1 Вальядолид
27.1% (39)
1:1 Ничья
12.5% (18)
2:0 Вальядолид
6.9% (10)
1:2 Уэска
2.1% (3)
0:1 Уэска
1.4% (2)
3:1 Вальядолид
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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