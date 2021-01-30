14
Инуи
Такаси
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
20 Корреа РоберЗащитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|5
|0.25
|2.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.15
|3.
|Хиль Бриан
|3
|0.15
|4.
|Педро Леон
|1
|0.05
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.05
|6.
|Муто Йосинори
|1
|0.05
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.05
|8.
|Энрич Серхи
|1
|0.05
|9.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.05
|10.
|Папа Диоп
|0
|0
|11.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|12.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|13.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|12
|0.63
|2.
|Окампос Лукас
|3 (3)
|0.16
|3.
|Сусо Хесус
|3
|0.16
|4.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.11
|5.
|Де Йонг Люк
|2
|0.11
|6.
|Ракитич Иван
|1
|0.05
|7.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.05
|8.
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|9.
|Навас Хесус
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
|11.
|Фернандо Режес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|4
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|3.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|4.
|Эспозито Эду
|4
|0
|5.
|Кике Гарсия
|2
|1
|6.
|Альварес Серхио
|3
|0
|7.
|Ресио Хосе
|3
|0
|8.
|Хиль Бриан
|2
|0
|9.
|Педро Леон
|1
|0
|10.
|Бигас Педро
|1
|0
|11.
|Корреа Робер
|1
|0
|12.
|Кевин Родригес
|1
|0
|13.
|Техеро Альваро
|1
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|15.
|Посо Алехандро
|1
|0
|16.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|17.
|Арьета Унаи
|1
|0
|18.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|5
|0
|2.
|Гудель Неманья
|5
|0
|3.
|Хордан Хоан
|3
|1
|4.
|Навас Хесус
|4
|0
|5.
|Ракитич Иван
|3
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|2
|0
|8.
|Окампос Лукас
|2
|0
|9.
|Торрес Оливер
|2
|0
|10.
|Кунде Жюль
|2
|0
|11.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|12.
|Васкес Франко
|1
|0
|13.
|Акунья Маркос
|1
|0
|14.
|Рекик Карим
|1
|0
|15.
|Буну Яссин
|1
|0
|16.
|Сусо Хесус
|1
|0
|17.
|Видаль Алеш
|1
|0
|18.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|47.06% (8)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|Севилья
|28% (7)
|4% (1)
|16% (4)
|16% (4)
|8% (2)
|28% (7)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар
Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья
Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Севилья: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|36 - 8
|47
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|34 - 16
|40
|3.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 16
|36
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|10.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|11.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|17 - 23
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|26 - 29
|20
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|17 - 21
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|19.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 25
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|3.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|5.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар - Севилья
Исход игры
Эйбар
2.9% (4)
Ничья
9.4% (13)
Севилья
87.7% (121)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (85)
Меньше
37.96% (52)
Обе команды забьют
Да
69.34% (95)
Нет
30.66% (42)
Популярный счёт
1:2 Севилья
52.2% (72)
0:1 Севилья
21% (29)
1:1 Ничья
8% (11)
0:2 Севилья
6.5% (9)
1:3 Севилья
6.5% (9)
2:1 Эйбар
1.4% (2)
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