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Эйбар
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 5 0.25
2. Бургос Эстебан 3 (2) 0.15
3. Хиль Бриан 3 0.15
4. Педро Леон 1 0.05
5. Кевин Родригес 1 0.05
6. Муто Йосинори 1 0.05
7. Инуи Такаси 1 0.05
8. Энрич Серхи 1 0.05
9. Дмитрович Марко 1 (1) 0.05
10. Папа Диоп 0 0
11. Паулу Оливейра 0 0
12. Арбилья Анайц 0 0
13. Эспозито Эду 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 12 0.63
2. Окампос Лукас 3 (3) 0.16
3. Сусо Хесус 3 0.16
4. Мунир Эль-Хаддади 2 0.11
5. Де Йонг Люк 2 0.11
6. Ракитич Иван 1 0.05
7. Эскудеро Серхио 1 0.05
8. Кунде Жюль 1 0.05
9. Навас Хесус 0 0
10. Хордан Хоан 0 0
11. Фернандо Режес 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 4 2
2. Бургос Эстебан 5 0
3. Арбилья Анайц 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Кике Гарсия 2 1
6. Альварес Серхио 3 0
7. Ресио Хосе 3 0
8. Хиль Бриан 2 0
9. Педро Леон 1 0
10. Бигас Педро 1 0
11. Корреа Робер 1 0
12. Кевин Родригес 1 0
13. Техеро Альваро 1 0
14. Луиш Рафаэл 1 0
15. Посо Алехандро 1 0
16. Атьенса Мигель 1 0
17. Арьета Унаи 1 0
18. Мендиа Эньяут 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 5 0
2. Гудель Неманья 5 0
3. Хордан Хоан 3 1
4. Навас Хесус 4 0
5. Ракитич Иван 3 0
6. Карлос Диего Сантос 3 0
7. Де Йонг Люк 2 0
8. Окампос Лукас 2 0
9. Торрес Оливер 2 0
10. Кунде Жюль 2 0
11. Эскудеро Серхио 1 0
12. Васкес Франко 1 0
13. Акунья Маркос 1 0
14. Рекик Карим 1 0
15. Буну Яссин 1 0
16. Сусо Хесус 1 0
17. Видаль Алеш 1 0
18. Эн-Несири Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 47.06% (8) 5.88% (1) 11.76% (2)
 Севилья 28% (7) 4% (1) 16% (4) 16% (4) 8% (2) 28% (7)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар
Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе Уэска 1:1 Эйбар Эйбар 0:2 Кадис Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче
Севилья Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья
Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал Валенсия 0:1 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Сьюдад-де-Лусена 0:3 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Севилья: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Севилья 0:1 Эйбар Ла Лига Севилья 1:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 3:2 Севилья Ла Лига Севилья 2:2 Эйбар Примера
Эйбар 1:3 Севилья Примера Эйбар 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Эйбар Примера Севилья 2:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Эйбар 1:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
4. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
10. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
11. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
12. Хетафе Заявка 19 6 5 8 17 - 23 23
13. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
14. Валенсия Заявка 20 4 8 8 26 - 29 20
15. Эйбар Заявка 20 4 8 8 17 - 21 20
16. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 18 3 8 7 16 - 25 17
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
13. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 2 дня 13 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Эйбар 5.6% (3)
    X 9.3% (5)
    Севилья 85.2% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эйбар
    Ничья
    Севилья
    4.22
    3.31
    2.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.90 3.15 2.10
    Бонус: 10 000 ₽ 4.00 3.20 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.25 2.06
    Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.25 2.03
      4.22 3.31 2.07

    Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.40 1.10 2.75 1.45 2.06 1.77 1.58 2.39 1.21 4.50 1.06 9.20
    6.80 1.06 5.50 1.12 2.60 1.47 1.99 1.82 1.59 2.51 1.26 3.85 1.19 4.45 1.05 8.40 1.04 8.60
    8.00 1.06 5.90 1.12 2.75 1.45 2.10 1.76 1.79 2.07 1.61 2.37 1.28 3.70 1.20 4.30 1.06 7.90 1.04 8.70 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    8.07 1.10 2.89 1.46 2.50 1.59 2.12 1.81 1.78 2.14 1.60 2.47 1.21 4.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.42 1.52 1.59 2.26 1.29 3.40 1.05 8.20
    2.45 1.55 1.61 2.31 1.31 3.45 1.08 8.30 1.05 9.70
    1.62 2.30 1.28 3.40 1.06 8.20
    2.59 1.55 2.13 1.80 1.64 2.39 1.42 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 2.18 1.64 1.50 2.47 1.12 5.80
    3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.17 5.20 1.11 6.45
    2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.71
    2.07 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    3.95 1.22
    Где смотреть матч Эйбар - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Эйбар - Севилья

    Исход игры
    Эйбар
    5.6% (3)
    Ничья
    9.3% (5)
    Севилья
    85.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.81% (37)
    Меньше
    30.19% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (42)
    Нет
    20.75% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    66.7% (36)
    0:1 Севилья
    13% (7)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    0:2 Севилья
    3.7% (2)
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