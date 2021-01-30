Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Леванте
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
19
Клерк
Карлос
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
2 СонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|10
|0.53
|2.
|Каземиро Карлос
|4
|0.21
|3.
|Модрич Лука
|3
|0.16
|4.
|Вальверде Федерико
|3
|0.16
|5.
|Васкес Лукас
|2
|0.11
|6.
|Азар Эден
|2
|0.11
|7.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.11
|8.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.11
|9.
|Кроос Тони
|1
|0.05
|10.
|Асенсио Марко
|1
|0.05
|11.
|Диас Мариано
|1
|0.05
|12.
|Родриго
|0
|0
|13.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|14.
|Марсело Виера
|0
|0
|15.
|Иско Аларкон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|8 (1)
|0.42
|2.
|Моралес Луис
|7
|0.37
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.21
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0.11
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.11
|6.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.05
|7.
|Дуарте Оскар
|1
|0.05
|8.
|Везу Рубен
|1
|0.05
|9.
|Леон Серхио
|1
|0.05
|10.
|Клерк Карлос
|0
|0
|11.
|Радоя Неманья
|0
|0
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Барди Энис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|7
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|3.
|Кроос Тони
|4
|0
|4.
|Рамос Серхио
|3
|0
|5.
|Начо Игнасио
|3
|0
|6.
|Модрич Лука
|2
|0
|7.
|Марсело Виера
|2
|0
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0
|9.
|Менди Ферлан
|2
|0
|10.
|Милитао Эдер
|2
|0
|11.
|Бензема Карим
|1
|0
|12.
|Асенсио Марко
|1
|0
|13.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|4
|0
|2.
|Робер Пьер
|2
|1
|3.
|Клерк Карлос
|3
|0
|4.
|Малса Микаэль
|3
|0
|5.
|Постиго Серхио
|2
|0
|6.
|Гомес Даниэль
|2
|0
|7.
|Рочина Рубен
|2
|0
|8.
|Вукчевич Никола
|2
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|10.
|Рохер Марти
|2
|0
|11.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|12.
|Сон
|1
|0
|13.
|Радоя Неманья
|1
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|15.
|Моралес Луис
|1
|0
|16.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|17.
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|18.
|Барди Энис
|1
|0
|19.
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|Леванте
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид
Леванте Последние 20 матчей: +8 =8 -4Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте
Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Реал Мадрид 1:2 Леванте Примера Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|36 - 8
|47
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|34 - 16
|40
|3.
|Севилья
|2:0 Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|10.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|11.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|17 - 23
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 28
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|26 - 29
|20
|15.
|Эйбар
|0:2 Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|19.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 25
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|2:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 14
|11
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|0:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Севилья
|2:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|0:2 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|12.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|13.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|17.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|18.
|Леванте
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леванте
Исход игры
Реал Мадрид
97.8% (136)
Ничья
2.2% (3)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (66)
Меньше
52.17% (72)
Обе команды забьют
Да
42.03% (58)
Нет
57.97% (80)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
47.5% (66)
2:1 Реал Мадрид
18% (25)
3:1 Реал Мадрид
16.5% (23)
3:0 Реал Мадрид
5.8% (8)
1:0 Реал Мадрид
3.6% (5)
3:2 Реал Мадрид
2.9% (4)
4:1 Реал Мадрид
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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