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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Леванте

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 10 0.53
2. Каземиро Карлос 4 0.21
3. Модрич Лука 3 0.16
4. Вальверде Федерико 3 0.16
5. Васкес Лукас 2 0.11
6. Азар Эден 2 0.11
7. Винисиус Жуниор 2 0.11
8. Рамос Серхио 2 (2) 0.11
9. Кроос Тони 1 0.05
10. Асенсио Марко 1 0.05
11. Диас Мариано 1 0.05
12. Родриго 0 0
13. Карвахаль Даниэль 0 0
14. Марсело Виера 0 0
15. Иско Аларкон 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 8 (1) 0.42
2. Моралес Луис 7 0.37
3. Мелеро Гонсало 4 0.21
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.11
5. Гомес Даниэль 2 0.11
6. Кампанья Хосе 1 (1) 0.05
7. Дуарте Оскар 1 0.05
8. Везу Рубен 1 0.05
9. Леон Серхио 1 0.05
10. Клерк Карлос 0 0
11. Радоя Неманья 0 0
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Барди Энис 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 7 0
2. Карвахаль Даниэль 5 0
3. Кроос Тони 4 0
4. Рамос Серхио 3 0
5. Начо Игнасио 3 0
6. Модрич Лука 2 0
7. Марсело Виера 2 0
8. Васкес Лукас 2 0
9. Менди Ферлан 2 0
10. Милитао Эдер 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Винисиус Жуниор 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Робер Пьер 2 1
3. Клерк Карлос 3 0
4. Малса Микаэль 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Кампанья Хосе 1 0
12. Сон 1 0
13. Радоя Неманья 1 0
14. Мирамон Хорхе 1 0
15. Моралес Луис 1 0
16. Антонио Гарсия 1 0
17. Мелеро Гонсало 1 0
18. Барди Энис 1 0
19. Де Фрутос Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 25.81% (8) 9.68% (3) 16.13% (5) 9.68% (3) 12.9% (4) 25.81% (8)
 Леванте 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 11.11% (3) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид
Леванте Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте
Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес Гранада 1:1 Леванте Леванте 1:1 Сельта Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Леванте 0:2 Реал Мадрид Ла Лига Леванте 1:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Леванте Ла Лига Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 1:2 Леванте Примера Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
4. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
10. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
11. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
12. Хетафе Заявка 19 6 5 8 17 - 23 23
13. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
14. Валенсия Заявка 20 4 8 8 26 - 29 20
15. Эйбар Заявка 20 4 8 8 17 - 21 20
16. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 18 3 8 7 16 - 25 17
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
13. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 2 дня 15 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Реал Мадрид 93.6% (44)
    X 6.4% (3)
    Леванте 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Леванте
    1.36
    5.94
    8.51
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.50 7.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.70 8.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.60 8.30
      1.35 5.94 8.51

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    5.80 1.09 5.05 1.14 2.94 1.38 2.31 1.61 1.83 2.08 1.46 2.72 1.34 3.14 1.14 5.05 1.10 5.50 1.02 9.10
    15.00 0.00 6.20 1.10 5.30 1.14 2.95 1.41 2.39 1.63 1.99 1.84 1.79 2.06 1.48 2.70 1.35 3.30 1.17 5.20 1.14 5.30 1.04 9.30 1.03 9.80 0.00 14.00
    6.93 1.13 3.03 1.42 2.72 1.51 2.40 1.63 2.05 1.86 1.82 2.08 1.65 2.36 1.34 3.45 1.14 6.52
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 3.04 1.38 1.80 2.01 1.36 3.15 1.23 4.20
    2.80 1.42 1.74 2.07 1.30 3.40
    3.78 1.31 3.04 1.43 2.15 1.79 1.78 2.14 1.55 2.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.95 1.13 4.65 1.19 2.28 1.63 1.66 2.22 1.41 2.91 1.15 5.30
    2.26 1.59 1.67 2.12 1.44 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.15
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.40
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Леванте онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леванте

    Исход игры
    Реал Мадрид
    93.6% (44)
    Ничья
    6.4% (3)
    Леванте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (21)
    Нет
    54.35% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    40.4% (19)
    2:1 Реал Мадрид
    23.4% (11)
    3:1 Реал Мадрид
    10.6% (5)
    3:0 Реал Мадрид
    8.5% (4)
    1:0 Реал Мадрид
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    3:2 Реал Мадрид
    4.3% (2)
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