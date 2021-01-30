  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Эльче
0'
3' Желтая карточка
Верду Гонсало
1:0
22' Гол
Васс Даниэль
31'
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
8
Солер
Карлос
7
Гуэдеш
Гонсалу
21
Вальехо
Ману
22
Макси
Гомес
13
Бадия
Эдгар
17
Фернандес
Хосан
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
2
Диего
Гонсалес
VII
25
Мохика
Хоан
22
Ригони
Эмилиано
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
11
Моренте
Тете
9
Бое
Лукас
Валенсия
4-4-2
Эльче
5-4-1

Ход матча

3'
 
Верду Гонсало
22'
Васс Даниэль
(Гуэдеш Гонсалу)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.29
2. Макси Гомес 5 0.24
3. Вальехо Ману 4 0.19
4. Васс Даниэль 2 0.1
5. Гамейро Кевин 1 0.05
6. Габриэль Паулиста 1 0.05
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.05
8. Лато Тони 1 0.05
9. Дьякаби Муктар 1 0.05
10. Рачич Урош 1 0.05
11. Муса Юнус 1 0.05
12. Гильямон Уго 1 0.05
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 4 (2) 0.21
2. Фернандес Хосан 4 0.21
3. Бое Лукас 3 0.16
4. Моренте Тете 2 0.11
5. Милья Пере 1 0.05
6. Гутьеррес Хосе 1 0.05
7. Каррильо Гидо 1 0.05
8. Барраган Антонио 0 0
9. Ригони Эмилиано 0 0
10. Верду Гонсало 0 0
11. Хосема 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 6 0
2. Васс Даниэль 5 0
3. Корреа Тьерри 3 1
4. Макси Гомес 4 0
5. Джейсон 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Солер Карлос 3 0
8. Рачич Урош 3 0
9. Гуэдеш Гонсалу 1 1
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 4 1
2. Верду Гонсало 5 0
3. Бое Лукас 3 1
4. Барраган Антонио 4 0
5. Моренте Тете 4 0
6. Милья Пере 3 0
7. Диего Гонсалес VII 3 0
8. Гутьеррес Хосе 2 0
9. Фидель Чавес 2 0
10. Санчес-Миньо Хуан 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Ригони Эмилиано 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 8.33% (2) 25% (6) 25% (6)
 Эльче 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия
Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис
Эльче Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе
Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Эльче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эльче 2:1 Валенсия Ла Лига Эльче 0:4 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эльче Примера Валенсия 2:1 Эльче Примера
Эльче 2:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
3. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
4. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
11. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
12. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
13. Хетафе Заявка 19 6 5 8 17 - 23 23
14. Валенсия 1:0 Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче 0:1 Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия 1:0 Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче 0:1 Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
3. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче 0:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия 1:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
16. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
17. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
20. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Барраган жёлтую получает.
  • Пенальти!
    34'
    Ответ хозяев поля завершается фолом Барраган с собственной штрафной. Пенальти ставит судья.
  • Опасный момент
    34'
    Красиво сыграл Моренте. Дважды на своём пути убрал он Паулисту, после чего пробил над перекладиной.
  • Угловой
    33'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Эльче", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 32'
    Не спешат хозяева, стараясь максимально четко и строго действовать в обороне. "Эльче" пока не удается подобрать к ней ключики.

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  • Фол, нарушение
    31'
    Вальехо нарушает правила на половине поля соперника.
  • 30'
    "Эльче", надо признать, игру от своих ворот несколько отодвинула, чуть больше стала контролировать мяч и вообще принялась хоть что-то показывать впереди. Но для победы этого мало пока.
  • 29'
    А Хави Грасия ведет себя так, как будто пятью минутами ранее ничего не произошло. Понимает тренер "Валенсии", что его клуб свою задачу на игру еще не выполнил.
  • Травма, повреждение
    28'
    Мохика получает повреждение в собственной штрафной. Не может подняться игрок "Эльче".
  • Фол, нарушение
    27'
    Диего Гонсалес нарушает правила у центрального круга.
  • 27'
    Хорхе Альмирон с бровки подгоняет своих, как может. Игра "Эльче" его не устраивает.
  • 26'
    Вступает в игру Бадия, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от партнёра.
  • 25'
    Быстрая атака "Эльче" прерывается неожиданным отскоком мяча. Перехват у "Валенсии".
  • 24'
    А Хави Грасия вообще не изменился в лице, будто, все так и планировалось.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Васс!!!
    Датчанин выше всех выпрыгнул на передачу с левого фланга, после чего головой переправил мяч точно в цель.
  • 22'
    Хорхе Альмирон продолжает стоять у кромки поля. К скамейке он подходил только в начале игры, а сейчас весь на поле.
  • 21'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • Фол, нарушение
    20'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля.
  • Фол, нарушение
    19'
    Барраган нарушает правила в штрафной "летучих мышей".
  • Фол, нарушение
    18'
    Корреа был не прав в борьбе с Мохикой.
  • 17'
    Оба тренера на ногах у бровки, пытаются активно руководить своими подопечными. Много борьбы сейчас за мяч на каждом участке поля.
  • Офсайд
    16'
    Ответ гостей завершается офсайдом со стороны Ригони.
  • 15'
    Подолгу мяч в центре поля возят футболисты "Валенсии", но до ударов дело редко доходит. Все-таки у "Эльче" оборона неплохая, и эту команду так просто не раскатаешь.
  • 14'
    На чужой половине поля с мячом расположились гости, правда, особо не знают, что им с ним делать.
  • Офсайд
    13'
    Солер забрался в офсайд. Игра вновь остановлена.
  • 12'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • Фол, нарушение
    11'
    Макси Гомес нарушает правила в атаке.
  • 10'
    Ответ "Эльче" завершается ударом Гутьерреса. Тоже выше цели.
  • 9'
    Рачич принял слишком смелое решение. Взял и пробил он по воротам метров с 30. Мяч ожидаемо летит мимо.
  • Фол, нарушение
    8'
    Гильямон был не прав в центре поля. Судья останавливает игру.
  • 7'
    Фактически столпились игроки обеих команд в середине поля. Очень много единоборств. Правда, по мнению арбитра, чаще всего в рамках правил.
  • 6'
    Гости пытаются совсем успокоить игру. Похоже, они не против, что матч проходит по такому сценарию, ничья их пока устраивает.
  • Офсайд
    5'
    Васс забежал в офсайд по правом краю поля.
  • Желтая карточка
    4'
    Обслуживает встречу главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес, фиксирует он первый фол в матче.  Диего Гонсалес провинился.
  • 4'
    Ударов по воротам пока нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно - вязкой борьбы должно быть много.
  • 3'
    "Валенсия" покатала мяч на чужой половине поля, а потом вернула его на свою.
     
  • 2'
    Много ошибок в начале матча. Все в ожидании, какая из команд нанесет первый удар по воротам.
  • 1'
    "Валенсия" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-чёрного цвета, в красной форме футболисты "Эльче".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Валенсии".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.70 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.62 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.70 15.00
  1.25 5.84 15.27

Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.30 1.06 3.18 1.33 2.40 1.57 1.80 2.12 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85 1.00 11.25
8.50 1.06 6.80 1.10 5.90 1.12 4.60 1.19 1.99 1.87 2.27 1.62 1.70 2.15 1.42 2.85 1.17 4.90 1.13 5.80 1.03 13.00 1.03 12.00 0.00 21.00
5.82 1.16 2.70 1.51 4.12 1.26 2.62 1.54 2.09 1.81 1.81 2.10 1.52 2.66 1.32 3.62 1.10 8.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.70
2.70 1.45 1.75 2.05 1.75 2.05 1.18 4.75 1.11 6.50
2.54 1.55 2.09 1.80 1.61 2.39 1.40 3.07 1.47 2.80 1.26 3.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.41 1.53 1.59 2.25 1.22 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Валенсия 1:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Эльче

Исход игры
Валенсия
88% (125)
Ничья
10.6% (15)
Эльче
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (66)
Меньше
53.19% (75)
Обе команды забьют
Да
51.77% (73)
Нет
48.23% (68)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
41.5% (59)
1:0 Валенсия
25.4% (36)
2:0 Валенсия
16.9% (24)
1:1 Ничья
7% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:0 Валенсия
2.1% (3)
3:1 Валенсия
1.4% (2)
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