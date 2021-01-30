Не спешат хозяева, стараясь максимально четко и строго действовать в обороне. "Эльче" пока не удается подобрать к ней ключики.

Первый угловой зарабатывают игроки "Эльче", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

Красиво сыграл Моренте. Дважды на своём пути убрал он Паулисту, после чего пробил над перекладиной.

31' Вальехо нарушает правила на половине поля соперника.

30' "Эльче", надо признать, игру от своих ворот несколько отодвинула, чуть больше стала контролировать мяч и вообще принялась хоть что-то показывать впереди. Но для победы этого мало пока.

29' А Хави Грасия ведет себя так, как будто пятью минутами ранее ничего не произошло. Понимает тренер "Валенсии", что его клуб свою задачу на игру еще не выполнил.

28' Мохика получает повреждение в собственной штрафной. Не может подняться игрок "Эльче".

27' Диего Гонсалес нарушает правила у центрального круга.

27' Хорхе Альмирон с бровки подгоняет своих, как может. Игра "Эльче" его не устраивает.

26' Вступает в игру Бадия, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от партнёра.

25' Быстрая атака "Эльче" прерывается неожиданным отскоком мяча. Перехват у "Валенсии".

24' А Хави Грасия вообще не изменился в лице, будто, все так и планировалось.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Васс!!!

Датчанин выше всех выпрыгнул на передачу с левого фланга, после чего головой переправил мяч точно в цель.

22' Хорхе Альмирон продолжает стоять у кромки поля. К скамейке он подходил только в начале игры, а сейчас весь на поле.

21' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

20' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля.

19' Барраган нарушает правила в штрафной "летучих мышей".

18' Корреа был не прав в борьбе с Мохикой.

17' Оба тренера на ногах у бровки, пытаются активно руководить своими подопечными. Много борьбы сейчас за мяч на каждом участке поля.

16' Ответ гостей завершается офсайдом со стороны Ригони.

15' Подолгу мяч в центре поля возят футболисты "Валенсии", но до ударов дело редко доходит. Все-таки у "Эльче" оборона неплохая, и эту команду так просто не раскатаешь.

14' На чужой половине поля с мячом расположились гости, правда, особо не знают, что им с ним делать.

13' Солер забрался в офсайд. Игра вновь остановлена.

12' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

11' Макси Гомес нарушает правила в атаке.

10' Ответ "Эльче" завершается ударом Гутьерреса. Тоже выше цели.

9' Рачич принял слишком смелое решение. Взял и пробил он по воротам метров с 30. Мяч ожидаемо летит мимо.

8' Гильямон был не прав в центре поля. Судья останавливает игру.

7' Фактически столпились игроки обеих команд в середине поля. Очень много единоборств. Правда, по мнению арбитра, чаще всего в рамках правил.

6' Гости пытаются совсем успокоить игру. Похоже, они не против, что матч проходит по такому сценарию, ничья их пока устраивает.

5' Васс забежал в офсайд по правом краю поля.

4' Обслуживает встречу главный судья Пабло Гонсалес Фуэртес, фиксирует он первый фол в матче. Диего Гонсалес провинился.

4' Ударов по воротам пока нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно - вязкой борьбы должно быть много.

3' "Валенсия" покатала мяч на чужой половине поля, а потом вернула его на свою.



2' Много ошибок в начале матча. Все в ожидании, какая из команд нанесет первый удар по воротам.

1' "Валенсия" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-чёрного цвета, в красной форме футболисты "Эльче".