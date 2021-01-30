3' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:0
22' ГолВасс Даниэль
15
Гильямон
Уго
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
21
Вальехо
Ману
22
Макси
Гомес
13
Бадия
Эдгар
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Аламо Джони
-
26 Дональд Джон
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|6 (5)
|0.29
|2.
|Макси Гомес
|5
|0.24
|3.
|Вальехо Ману
|4
|0.19
|4.
|Васс Даниэль
|2
|0.1
|5.
|Гамейро Кевин
|1
|0.05
|6.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.05
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.05
|8.
|Лато Тони
|1
|0.05
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.05
|10.
|Рачич Урош
|1
|0.05
|11.
|Муса Юнус
|1
|0.05
|12.
|Гильямон Уго
|1
|0.05
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|14.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|15.
|Черышев Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.21
|2.
|Фернандес Хосан
|4
|0.21
|3.
|Бое Лукас
|3
|0.16
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.11
|5.
|Милья Пере
|1
|0.05
|6.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.05
|7.
|Каррильо Гидо
|1
|0.05
|8.
|Барраган Антонио
|0
|0
|9.
|Ригони Эмилиано
|0
|0
|10.
|Верду Гонсало
|0
|0
|11.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|6
|0
|2.
|Васс Даниэль
|5
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|3
|1
|4.
|Макси Гомес
|4
|0
|5.
|Джейсон
|2
|1
|6.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|7.
|Солер Карлос
|3
|0
|8.
|Рачич Урош
|3
|0
|9.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|1
|10.
|Черышев Денис
|2
|0
|11.
|Гайя Хосе
|2
|0
|12.
|Лато Тони
|1
|0
|13.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|14.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|19.
|Муса Юнус
|1
|0
|20.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|4
|1
|2.
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Бое Лукас
|3
|1
|4.
|Барраган Антонио
|4
|0
|5.
|Моренте Тете
|4
|0
|6.
|Милья Пере
|3
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|8.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|9.
|Фидель Чавес
|2
|0
|10.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|11.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|12.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|13.
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|14.
|Хосема
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|25% (6)
|25% (6)
|Эльче
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия
Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис
Эльче Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Эльче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|36 - 8
|47
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|28 - 19
|34
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|31 - 18
|31
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|11.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|12.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|13.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|17 - 23
|23
|14.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|19.
|Эльче
|0:1 Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|0:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Эльче
Исход игры
Валенсия
88% (125)
Ничья
10.6% (15)
Эльче
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (66)
Меньше
53.19% (75)
Обе команды забьют
Да
51.77% (73)
Нет
48.23% (68)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
41.5% (59)
1:0 Валенсия
25.4% (36)
2:0 Валенсия
16.9% (24)
1:1 Ничья
7% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:0 Валенсия
2.1% (3)
3:1 Валенсия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!