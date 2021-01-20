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Валенсия
 
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Стадион:
Эльче

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.3
2. Макси Гомес 5 0.25
3. Вальехо Ману 4 0.2
4. Гамейро Кевин 1 0.05
5. Васс Даниэль 1 0.05
6. Габриэль Паулиста 1 0.05
7. Лато Тони 1 0.05
8. Гуэдеш Гонсалу 1 0.05
9. Дьякаби Муктар 1 0.05
10. Рачич Урош 1 0.05
11. Муса Юнус 1 0.05
12. Гильямон Уго 1 0.05
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 4 (2) 0.22
2. Фернандес Хосан 4 0.22
3. Бое Лукас 3 0.17
4. Моренте Тете 2 0.11
5. Милья Пере 1 0.06
6. Гутьеррес Хосе 1 0.06
7. Каррильо Гидо 1 0.06
8. Барраган Антонио 0 0
9. Ригони Эмилиано 0 0
10. Верду Гонсало 0 0
11. Хосема 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 6 0
2. Васс Даниэль 5 0
3. Корреа Тьерри 3 1
4. Макси Гомес 4 0
5. Джейсон 2 1
6. Габриэль Паулиста 3 0
7. Солер Карлос 3 0
8. Рачич Урош 3 0
9. Гуэдеш Гонсалу 1 1
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 4 1
2. Бое Лукас 3 1
3. Барраган Антонио 4 0
4. Моренте Тете 4 0
5. Верду Гонсало 4 0
6. Милья Пере 3 0
7. Диего Гонсалес VII 3 0
8. Гутьеррес Хосе 2 0
9. Фидель Чавес 2 0
10. Санчес-Миньо Хуан 2 0
11. Мфулу Оменуке 2 0
12. Фернандес Хосан 2 0
13. Ригони Эмилиано 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 8.33% (2) 25% (6) 25% (6)
 Эльче 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия
Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис
Эльче Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе
Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Эльче: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эльче 2:1 Валенсия Ла Лига Эльче 0:4 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эльче Примера Валенсия 2:1 Эльче Примера
Эльче 2:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 19 12 4 3 34 - 16 40
3. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
4. Севилья Заявка 19 11 3 5 26 - 16 36
5. Вильярреал Заявка 20 8 10 2 28 - 19 34
6. Реал Сосьедад Заявка 20 8 7 5 31 - 18 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
10. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
11. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
12. Хетафе Заявка 19 6 5 8 17 - 23 23
13. Леванте Заявка 19 5 8 6 27 - 28 23
14. Валенсия Заявка 20 4 8 8 26 - 29 20
15. Эйбар Заявка 20 4 8 8 17 - 21 20
16. Вальядолид Заявка 20 4 8 8 20 - 29 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 18 3 8 7 16 - 25 17
20. Уэска Заявка 20 1 10 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
3. Вильярреал Заявка 10 5 5 0 16 - 9 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
14. Валенсия Заявка 10 2 5 3 15 - 14 11
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 10 1 4 5 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
3. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
5. Севилья Заявка 10 5 2 3 11 - 9 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Эльче Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
12. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
13. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
14. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
15. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
16. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Леванте Заявка 10 1 4 5 11 - 16 7
18. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
19. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
20. Уэска Заявка 10 0 5 5 9 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Валенсия 88.1% (37)
    X 11.9% (5)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Эльче
    1.67
    3.81
    6.18
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.62 3.75 5.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.78 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.70 6.10
      1.67 3.81 6.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.50 1.03 7.50 1.06 3.20 1.33 2.48 1.54 1.82 2.10 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 11.25
    10.00 1.03 7.40 1.07 3.15 1.35 2.45 1.57 2.00 1.83 1.76 2.08 1.38 2.95 1.27 3.65 1.10 6.40 1.08 6.80 1.01 12.50 1.01 11.50 0.00 20.00
    3.35 1.36 2.96 1.45 2.53 1.57 2.07 1.85 1.80 2.11 1.61 2.45 1.29 3.87 1.10 8.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
    1.81 2.00 1.36 3.05 1.10 6.60
    2.92 1.45 2.39 1.64 1.86 2.06 1.54 2.64 1.39 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
    Где смотреть матч Валенсия - Эльче онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Эльче

    Исход игры
    Валенсия
    88.1% (37)
    Ничья
    11.9% (5)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.59% (15)
    Меньше
    63.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    48.78% (20)
    Нет
    51.22% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    33.3% (14)
    2:0 Валенсия
    26.2% (11)
    1:0 Валенсия
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    11.9% (5)
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