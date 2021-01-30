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  3. Испания
Вильярреал
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
1:0
3' Гол
Парехо Даниэль
17'
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
19
Коклен
Франсис
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
16
Гевара
Андер
4
Ильяраменди
Асьер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Вильярреал
4-3-3
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

3'
Парехо Даниэль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 10 (4) 0.48
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.24
3. Парехо Даниэль 3 0.14
4. Ниньо Фер 3 0.14
5. Торрес Пау II 2 0.1
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.1
7. Тригерос Мануэль 1 0.05
8. Чуквезе Саму 1 0.05
9. Пино Йереми 1 0.05
10. Пенья Рубен 1 0.05
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 8 (5) 0.38
2. Порту Кристиан 5 0.24
3. Исак Александр 5 0.24
4. Виллиан Жозе 3 0.14
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.1
6. Барренечеа Андер 2 0.1
7. Лопес Роберто III 2 0.1
8. Сильва Давид 1 0.05
9. Мерино Микель 1 0.05
10. Монреаль Начо 1 0.05
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Коклен Франсис 3 0
5. Тригерос Мануэль 3 0
6. Морено Херард 3 0
7. Пино Йереми 3 0
8. Кубо Такефуса 1 1
9. Парехо Даниэль 2 0
10. Марио Гаспар 2 0
11. Фойт Хуан 2 0
12. Капу Этьен 1 0
13. Бакка Карлос 1 0
14. Гомес Мойсес 1 0
15. Ниньо Фер 1 0
16. Торрес Пау II 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 4 1
2. Муньос Айхен 5 0
3. Сильва Давид 4 0
4. Мерино Микель 4 0
5. Ариц Элустондо 4 0
6. Барренечеа Андер 4 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Субименди Мартин 3 0
10. Сальдуа Хосеба 2 0
11. Гуриди Хон 2 0
12. Гевара Андер 2 0
13. Модибо Саньян 2 0
14. Янузай Аднан 1 0
15. Горосабел Андони 1 0
16. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 28.57% (8) 21.43% (6) 10.71% (3) 3.57% (1) 28.57% (8) 7.14% (2)
 Реал Сосьедад 6.67% (2) 23.33% (7) 13.33% (4) 23.33% (7) 13.33% (4) 20% (6)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал
Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Ла Лига
Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Примера Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 3:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 2:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Вильярреал 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
3. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
4. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
5. Вильярреал 1:0 Заявка 21 9 10 2 29 - 19 37
6. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 21 8 7 6 31 - 19 31
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
11. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
12. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
13. Хетафе Заявка 19 6 5 8 17 - 23 23
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Вильярреал 1:0 Заявка 11 6 5 0 17 - 9 23
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
3. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 11 5 2 4 17 - 10 17
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал 1:0 Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
16. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
17. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
20. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вильярреал 60.4% (87)
X 29.9% (43)
Реал Сосьедад 9.7% (14)
+0
выиграет Вильярреал, со счетом 1:0
------------------------
greenr #
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Реал Сосьедад
2.62
3.90
5.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.15 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.18 3.36
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 3.90 5.80
  2.46 3.11 3.27

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.75 1.06 5.60 1.11 2.64 1.46 1.99 1.82 1.63 2.57 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.50 1.03 9.00 1.00 11.25
7.20 1.09 5.55 1.14 6.50 1.11 4.90 1.17 1.72 2.20 2.40 1.57 1.69 2.12 1.77 2.04 1.45 2.70 1.19 4.60 1.14 5.55 1.03 9.46 1.02 10.05 0.00 23.00
7.79 1.11 2.74 1.50 2.39 1.63 2.04 1.86 1.74 2.19 1.57 2.51 1.46 2.91 1.19 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.53 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
2.45 1.55 1.57 2.40 1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10
2.49 1.57 2.05 1.83 1.58 2.47 1.38 3.17 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
3.35 1.31 2.04 1.77 1.47 2.65 1.14 4.22 1.12 5.24

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Вильярреал
60.4% (87)
Ничья
29.9% (43)
Реал Сосьедад
9.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
76.92% (110)
Нет
23.08% (33)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.7% (60)
1:1 Ничья
19.4% (28)
1:0 Вильярреал
13.9% (20)
1:2 Реал Сосьедад
6.3% (9)
2:2 Ничья
6.3% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Вильярреал
2.8% (4)
0:1 Реал Сосьедад
2.8% (4)
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