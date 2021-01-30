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Вильярреал
1:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
1:0
3' Гол
Парехо Даниэль
32' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
49' Желтая карточка
Ле Норман Робен
59' Желтая карточка
Гевара Андер
69' Желтая карточка
Капу Этьен
1:1
90' Гол
Исак Александр
90'+5
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
19
Коклен
Франсис
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
16
Гевара
Андер
4
Ильяраменди
Асьер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Вильярреал
4-3-3
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

3'
Парехо Даниэль
1:0
32'
 
Ильяраменди Асьер
46'
 
Субименди Мартин
Ильяраменди Асьер
49'
 
Ле Норман Робен
59'
 
Гевара Андер
66'
 
Гуриди Хон
Гевара Андер
69'
Капу Этьен
 
76'
Эступиньян Первис
Коклен Франсис
 
78'
 
Фернандес Карлос
Порту Кристиан
78'
 
Сальдуа Хосеба
Ле Норман Робен
78'
 
Горосабел Андони
Янузай Аднан
81'
Ниньо Фер
Алькасер Пако
 
90'
1:1
Исак Александр

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 10 (4) 0.48
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.24
3. Парехо Даниэль 3 0.14
4. Ниньо Фер 3 0.14
5. Торрес Пау II 2 0.1
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.1
7. Тригерос Мануэль 1 0.05
8. Чуквезе Саму 1 0.05
9. Пино Йереми 1 0.05
10. Пенья Рубен 1 0.05
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 8 (5) 0.38
2. Исак Александр 6 0.29
3. Порту Кристиан 5 0.24
4. Виллиан Жозе 3 0.14
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.1
6. Барренечеа Андер 2 0.1
7. Лопес Роберто III 2 0.1
8. Сильва Давид 1 0.05
9. Мерино Микель 1 0.05
10. Монреаль Начо 1 0.05
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 5 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Альбиоль Рауль 3 0
4. Коклен Франсис 3 0
5. Тригерос Мануэль 3 0
6. Морено Херард 3 0
7. Пино Йереми 3 0
8. Кубо Такефуса 1 1
9. Парехо Даниэль 2 0
10. Капу Этьен 2 0
11. Марио Гаспар 2 0
12. Фойт Хуан 2 0
13. Бакка Карлос 1 0
14. Гомес Мойсес 1 0
15. Ниньо Фер 1 0
16. Торрес Пау II 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Муньос Айхен 5 0
3. Сильва Давид 4 0
4. Мерино Микель 4 0
5. Ариц Элустондо 4 0
6. Барренечеа Андер 4 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Гевара Андер 3 0
10. Субименди Мартин 3 0
11. Сальдуа Хосеба 2 0
12. Гуриди Хон 2 0
13. Модибо Саньян 2 0
14. Ильяраменди Асьер 1 0
15. Янузай Аднан 1 0
16. Горосабел Андони 1 0
17. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 31.03% (9) 20.69% (6) 10.34% (3) 3.45% (1) 27.59% (8) 6.9% (2)
 Реал Сосьедад 6.45% (2) 22.58% (7) 12.9% (4) 22.58% (7) 12.9% (4) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал
Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Ла Лига
Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Примера Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 3:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 2:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Вильярреал 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 15 2 1 36 - 8 47
2. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
3. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
4. Барселона Заявка 19 11 4 4 39 - 17 37
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Гранада Заявка 20 8 4 8 24 - 34 28
8. Бетис Заявка 20 8 3 9 26 - 34 27
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Атлетик Б Заявка 19 7 3 9 26 - 23 24
11. Сельта Заявка 20 6 6 8 24 - 31 24
12. Кадис Заявка 20 6 6 8 17 - 27 24
13. Хетафе Заявка 19 6 5 8 17 - 23 23
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
17. Осасуна Заявка 20 4 7 9 19 - 29 19
18. Алавес Заявка 20 4 6 10 18 - 29 18
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
3. Гранада Заявка 10 6 2 2 16 - 13 20
4. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
5. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
6. Барселона Заявка 9 5 3 1 21 - 10 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
11. Хетафе Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Кадис Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
16. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
3. Атлетико М Заявка 8 6 1 1 12 - 5 19
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
16. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
17. Сельта Заявка 10 1 5 4 9 - 14 8
18. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
19. Осасуна Заявка 10 1 4 5 8 - 15 7
20. Атлетик Б Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вильярреал 60.4% (87)
X 29.9% (43)
Реал Сосьедад 9.7% (14)
+0
выиграет Вильярреал, со счетом 1:0
------------------------
greenr #
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 4.90 33.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.18 3.36
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.90 21.00
  1.20 5.56 38.00

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.75 1.06 5.60 1.11 2.64 1.46 1.99 1.82 1.63 2.57 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.50 1.03 9.00 1.00 11.25
7.20 1.09 5.55 1.14 1.60 2.33 1.12 6.10 1.72 2.20 1.07 8.40 1.69 2.12 1.07 8.40 1.05 9.50 1.19 10.00 1.14 12.00 1.03 9.46 1.02 10.05 0.00 23.00
7.79 1.11 1.45 2.89 1.26 4.18 1.44 2.93 1.30 3.77 1.66 2.33 1.46 2.87 1.38 3.21 1.59 2.48 1.25 4.28 1.14 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.53 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
2.45 1.55 1.57 2.40 1.97 1.82 1.30 9.50 1.16 12.00
2.49 1.57 2.05 1.83 1.58 2.47 1.38 3.17 1.23 4.40 1.12 6.96 1.24 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
3.50 1.30 2.04 1.77 1.58 2.35 1.14 4.06 1.13 5.06

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
4.44 1.42
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Вильярреал
60.4% (87)
Ничья
29.9% (43)
Реал Сосьедад
9.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
76.92% (110)
Нет
23.08% (33)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.7% (60)
1:1 Ничья
19.4% (28)
1:0 Вильярреал
13.9% (20)
1:2 Реал Сосьедад
6.3% (9)
2:2 Ничья
6.3% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Вильярреал
2.8% (4)
0:1 Реал Сосьедад
2.8% (4)
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