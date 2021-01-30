Вильярреал
1:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Реал Сосьедад
1:0
3' ГолПарехо Даниэль
32' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
49' Желтая карточкаЛе Норман Робен
59' Желтая карточкаГевара Андер
69' Желтая карточкаКапу Этьен
1:1
90' ГолИсак Александр
20
Пенья
Рубен
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
49'
59'
69'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|10 (4)
|0.48
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.24
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.14
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.14
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.1
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.1
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.05
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.05
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.05
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.05
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|8 (5)
|0.38
|2.
|Исак Александр
|6
|0.29
|3.
|Порту Кристиан
|5
|0.24
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.14
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.1
|6.
|Барренечеа Андер
|2
|0.1
|7.
|Лопес Роберто III
|2
|0.1
|8.
|Сильва Давид
|1
|0.05
|9.
|Мерино Микель
|1
|0.05
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.05
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Гуриди Хон
|0
|0
|13.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|5
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|4.
|Коклен Франсис
|3
|0
|5.
|Тригерос Мануэль
|3
|0
|6.
|Морено Херард
|3
|0
|7.
|Пино Йереми
|3
|0
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|9.
|Парехо Даниэль
|2
|0
|10.
|Капу Этьен
|2
|0
|11.
|Марио Гаспар
|2
|0
|12.
|Фойт Хуан
|2
|0
|13.
|Бакка Карлос
|1
|0
|14.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|15.
|Ниньо Фер
|1
|0
|16.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Муньос Айхен
|5
|0
|3.
|Сильва Давид
|4
|0
|4.
|Мерино Микель
|4
|0
|5.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|6.
|Барренечеа Андер
|4
|0
|7.
|Исак Александр
|3
|0
|8.
|Субельдия Игор
|3
|0
|9.
|Гевара Андер
|3
|0
|10.
|Субименди Мартин
|3
|0
|11.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|12.
|Гуриди Хон
|2
|0
|13.
|Модибо Саньян
|2
|0
|14.
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|15.
|Янузай Аднан
|1
|0
|16.
|Горосабел Андони
|1
|0
|17.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|31.03% (9)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|3.45% (1)
|27.59% (8)
|6.9% (2)
|Реал Сосьедад
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =8 -1Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал
Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =8 -6Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада Реал Сосьедад 1:0 АЗ Алкмаар Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Примера Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 3:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал Примера Реал Сосьедад 2:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Вильярреал 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|36 - 8
|47
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|39 - 17
|37
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|24 - 34
|28
|8.
|Бетис
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 34
|27
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 23
|24
|11.
|Сельта
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|24 - 31
|24
|12.
|Кадис
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 27
|24
|13.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|17 - 23
|23
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|17.
|Осасуна
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 29
|19
|18.
|Алавес
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 29
|18
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 13
|20
|4.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|6.
|Барселона
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 10
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Бетис
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|11.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Кадис
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 5
|19
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|18.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 15
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Вильярреал
60.4% (87)
Ничья
29.9% (43)
Реал Сосьедад
9.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.34% (82)
Меньше
42.66% (61)
Обе команды забьют
Да
76.92% (110)
Нет
23.08% (33)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.7% (60)
1:1 Ничья
19.4% (28)
1:0 Вильярреал
13.9% (20)
1:2 Реал Сосьедад
6.3% (9)
2:2 Ничья
6.3% (9)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:0 Вильярреал
2.8% (4)
0:1 Реал Сосьедад
2.8% (4)
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