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  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Осасуна
0' 30'
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
4
Акуоку
Поль
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
28
Родри
Родриго
16
Морон
Лоренцо
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
11
Барха
Энрике
6
Ойер
Санхурхо
27
Монкайола
Хон
21
Перес
Иньиго
16
Кальери
Хонатан
14
Гарсия
Рубен
Бетис
4-2-3-1
Осасуна
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.33
2. Тельо Кристиан 4 0.19
3. Манди Аисса 3 0.14
4. Санабрия Антонио 3 0.14
5. Карвалью Вилльям 2 0.1
6. Фекир Набиль 1 (1) 0.05
7. Хоакин Санчес 1 0.05
8. Руибаль Айтор 1 0.05
9. Миранда Хуан 1 0.05
10. Гидо Родригес 1 0.05
11. Иглесиас Борха 1 0.05
12. Морон Лоренцо 1 0.05
13. Морено Алекс 0 0
14. Эмерсон Жуниор 0 0
15. Лаинес Диего 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Роберто 4 (1) 0.19
2. Будимир Анте 4 0.19
3. Гарсия Рубен 3 (1) 0.14
4. Кальери Хонатан 3 0.14
5. Ронкалья Факундо 1 0.05
6. Адриан Лопес 1 0.05
7. Брашанац Дарко 1 0.05
8. Гарсия Давид III 1 0.05
9. Монкайола Хон 1 0.05
10. Ойер Санхурхо 0 0
11. Барха Энрике 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 6 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 6 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Фекир Набиль 4 0
6. Бартра Марк 3 0
7. Виктор Руис 3 0
8. Каналес Серхио 2 0
9. Морено Алекс 2 0
10. Санабрия Антонио 2 0
11. Иглесиас Борха 2 0
12. Миранда Хуан 2 0
13. Монтойя Мартин 0 1
14. Сидней 1 0
15. Роблес Жоэль 1 0
16. Карвалью Вилльям 1 0
17. Лаинес Диего 1 0
18. Морон Лоренцо 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 6 0
2. Гарсия Давид III 5 0
3. Видаль Начо 5 0
4. Перес Иньиго 3 1
5. Эрнандес Аридане 3 1
6. Ронкалья Факундо 2 1
7. Монкайола Хон 2 1
8. Кальери Хонатан 3 0
9. Гарсия Рубен 2 0
10. Будимир Анте 2 0
11. Торро Лукас 2 0
12. Эррера Серхио 2 0
13. Унаи Гарсия 2 0
14. Круз Хуан 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 11.54% (3) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 11.54% (3) 34.62% (9)
 Осасуна 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 0 21.05% (4) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис
Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна
Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна

Последние игры между собой

Бетис: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Осасуна 0:2 Бетис Ла Лига Бетис 3:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 0:0 Бетис Ла Лига Бетис 2:0 Осасуна Примера
Осасуна 1:2 Бетис Примера Бетис 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 16 2 1 40 - 10 50
2. Барселона Заявка 20 12 4 4 41 - 18 40
3. Реал Мадрид Заявка 20 12 4 4 35 - 18 40
4. Севилья Заявка 20 12 3 5 28 - 16 39
5. Вильярреал Заявка 21 8 11 2 29 - 20 35
6. Реал Сосьедад Заявка 21 8 8 5 32 - 19 32
7. Гранада Заявка 21 8 5 8 24 - 34 29
8. Бетис 0:0 Заявка 21 8 4 9 26 - 34 28
9. Леванте Заявка 20 6 8 6 29 - 29 26
10. Сельта Заявка 21 6 7 8 24 - 31 25
11. Атлетик Б Заявка 20 7 3 10 27 - 25 24
12. Хетафе Заявка 20 6 6 8 17 - 23 24
13. Кадис Заявка 21 6 6 9 19 - 31 24
14. Валенсия Заявка 21 5 8 8 27 - 29 23
15. Эйбар Заявка 21 4 8 9 17 - 23 20
16. Осасуна 0:0 Заявка 21 4 8 9 19 - 29 20
17. Вальядолид Заявка 21 4 8 9 21 - 32 20
18. Алавес Заявка 21 4 7 10 18 - 29 19
19. Эльче Заявка 19 3 8 8 16 - 26 17
20. Уэска Заявка 21 2 10 9 17 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 9 1 0 24 - 3 28
2. Барселона Заявка 10 6 3 1 23 - 11 21
3. Гранада Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
5. Севилья Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
6. Реал Мадрид Заявка 9 6 0 3 16 - 7 18
7. Атлетик Б Заявка 10 6 0 4 18 - 9 18
8. Леванте Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
9. Сельта Заявка 10 5 1 4 15 - 17 16
10. Бетис 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 12 15
11. Хетафе Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
12. Реал Сосьедад Заявка 10 3 5 2 14 - 9 14
13. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
14. Осасуна 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 14 12
15. Алавес Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Уэска Заявка 10 1 5 4 5 - 10 8
19. Эльче Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
20. Эйбар Заявка 11 1 4 6 5 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 9 7 1 1 16 - 7 22
2. Реал Мадрид Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
4. Барселона Заявка 10 6 1 3 18 - 7 19
5. Реал Сосьедад Заявка 11 5 3 3 18 - 10 18
6. Кадис Заявка 10 4 2 4 8 - 14 14
7. Вильярреал Заявка 10 3 5 2 12 - 10 14
8. Эйбар Заявка 10 3 4 3 12 - 11 13
9. Бетис 0:0 Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
10. Вальядолид Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Эльче Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Хетафе Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
14. Валенсия Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
15. Алавес Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Сельта Заявка 11 1 6 4 9 - 14 9
17. Гранада Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18. Осасуна 0:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 15 8
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 12 - 20 8
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Бетис 87.3% (131)
X 9.3% (14)
Осасуна 3.3% (5)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Осасуна
2.16
3.80
4.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.97 3.65 4.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.83 3.80 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.65 4.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.55 3.70
  2.16 3.13 3.89

Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 8.00 1.07 3.55 1.30 2.70 1.47 1.87 1.94 1.49 2.65 1.34 3.30 1.14 5.50 1.12 6.40 1.03 11.00 1.02 12.50
9.00 1.02 8.10 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
7.77 1.08 6.10 1.12 2.65 1.47 2.00 1.80 2.18 1.80 1.57 2.40 1.72 2.20 1.27 3.70 1.19 4.60 1.05 7.87 1.04 8.52 1.03 12.00 1.02 11.00 0.00 18.50
7.27 1.11 2.52 1.56 2.18 1.74 1.83 2.05 1.60 2.43 1.47 2.81 1.62 2.41 1.44 2.99 1.15 5.84 1.10 8.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.89 1.85 1.41 2.80 1.09 6.60
2.91 1.41 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.09 6.70 1.06 7.33
1.86 2.02 1.54 2.58 1.22 4.50 1.50 2.67 1.36 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.43 1.68 2.10 1.18 4.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.70 2.15 1.29 3.60 1.18 4.70
3.70 1.27 2.63 1.41 1.70 2.22 1.24 3.63 1.16 4.59

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.90
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.30 1.30
Где смотреть матч Бетис 0:0 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:0 Осасуна

Исход игры
Бетис
87.3% (131)
Ничья
9.3% (14)
Осасуна
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (79)
Меньше
46.62% (69)
Обе команды забьют
Да
60.81% (90)
Нет
39.19% (58)
Популярный счёт
2:1 Бетис
46.7% (70)
1:0 Бетис
23.3% (35)
2:0 Бетис
12.7% (19)
1:1 Ничья
8% (12)
3:1 Бетис
3.3% (5)
1:2 Осасуна
1.3% (2)
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