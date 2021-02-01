Бетис
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Бенито Вильямарин
Осасуна
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
11
Барха
Энрике
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
- Нападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.33
|2.
|Тельо Кристиан
|4
|0.19
|3.
|Манди Аисса
|3
|0.14
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.14
|5.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.1
|6.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.05
|7.
|Хоакин Санчес
|1
|0.05
|8.
|Руибаль Айтор
|1
|0.05
|9.
|Миранда Хуан
|1
|0.05
|10.
|Гидо Родригес
|1
|0.05
|11.
|Иглесиас Борха
|1
|0.05
|12.
|Морон Лоренцо
|1
|0.05
|13.
|Морено Алекс
|0
|0
|14.
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
|15.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.19
|2.
|Будимир Анте
|4
|0.19
|3.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.14
|4.
|Кальери Хонатан
|3
|0.14
|5.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.05
|6.
|Адриан Лопес
|1
|0.05
|7.
|Брашанац Дарко
|1
|0.05
|8.
|Гарсия Давид III
|1
|0.05
|9.
|Монкайола Хон
|1
|0.05
|10.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|11.
|Барха Энрике
|0
|0
|12.
|Торро Лукас
|0
|0
|13.
|Хони Родригес
|0
|0
|14.
|Гальего Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|6
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|6
|0
|4.
|Акуоку Поль
|4
|1
|5.
|Фекир Набиль
|4
|0
|6.
|Бартра Марк
|3
|0
|7.
|Виктор Руис
|3
|0
|8.
|Каналес Серхио
|2
|0
|9.
|Морено Алекс
|2
|0
|10.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|11.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|12.
|Миранда Хуан
|2
|0
|13.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|14.
|Сидней
|1
|0
|15.
|Роблес Жоэль
|1
|0
|16.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|17.
|Лаинес Диего
|1
|0
|18.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|6
|0
|2.
|Гарсия Давид III
|5
|0
|3.
|Видаль Начо
|5
|0
|4.
|Перес Иньиго
|3
|1
|5.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|6.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|7.
|Монкайола Хон
|2
|1
|8.
|Кальери Хонатан
|3
|0
|9.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|10.
|Будимир Анте
|2
|0
|11.
|Торро Лукас
|2
|0
|12.
|Эррера Серхио
|2
|0
|13.
|Унаи Гарсия
|2
|0
|14.
|Круз Хуан
|2
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|2
|0
|16.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|17.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|18.
|Барха Энрике
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|34.62% (9)
|Осасуна
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|0
|21.05% (4)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис
Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче Атлетико М 2:0 Бетис Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =7 -8Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна
Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна
Последние игры между собой
Бетис: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Осасуна 1:2 Бетис Примера Бетис 3:0 Осасуна Сегунда Осасуна 3:2 Бетис Сегунда Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Осасуна Примера Бетис 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Бетис Примера Осасуна 0:1 Бетис Первый дивизион Бетис 0:3 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|16
|2
|1
|40 - 10
|50
|2.
|Барселона
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|41 - 18
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|35 - 18
|40
|4.
|Севилья
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|28 - 16
|39
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|21
|8
|11
|2
|29 - 20
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|32 - 19
|32
|7.
|Гранада
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|24 - 34
|29
|8.
|Бетис
|0:0 Заявка
|21
|8
|4
|9
|26 - 34
|28
|9.
|Леванте
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|29 - 29
|26
|10.
|Сельта
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|27 - 25
|24
|12.
|Хетафе
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 23
|24
|13.
|Кадис
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 31
|24
|14.
|Валенсия
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|27 - 29
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|17 - 23
|20
|16.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|21
|4
|8
|9
|19 - 29
|20
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 32
|20
|18.
|Алавес
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 29
|19
|19.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|16 - 26
|17
|20.
|Уэска
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|17 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 3
|28
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 11
|21
|3.
|Гранада
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 7
|18
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 9
|18
|8.
|Леванте
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|9.
|Сельта
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Бетис
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 12
|15
|11.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|14.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Уэска
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|5 - 10
|8
|19.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 7
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 7
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|6.
|Кадис
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 14
|14
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Эйбар
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|14.
|Валенсия
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 14
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 15
|8
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 20
|8
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бетис» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бетис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бетис» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Осасуна
Исход игры
Бетис
87.3% (131)
Ничья
9.3% (14)
Осасуна
3.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (79)
Меньше
46.62% (69)
Обе команды забьют
Да
60.81% (90)
Нет
39.19% (58)
Популярный счёт
2:1 Бетис
46.7% (70)
1:0 Бетис
23.3% (35)
2:0 Бетис
12.7% (19)
1:1 Ничья
8% (12)
3:1 Бетис
3.3% (5)
1:2 Осасуна
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!