Мускрон-Перювельз
0:3
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Кортрейк
0:1
4' ГолГано Зиньо
36' Желтая карточкаТабеку Серж
0:2
42' ГолПалаверса Анте
44' Желтая карточкаСиранни Алессандро
50' Желтая карточкаДерейк Тимоти
63' Красная карточкаГуйе Эль-Хаджи
0:3
66' ПенальтиСелемани Фаиз
16
Коффи
Херве
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
31
Илич
Марко
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Фараж ИмадЗащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
4'
0:1
36'
42'
0:2
50'
63'
66'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.19
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.12
|3.
|Шадаш Бруну
|2
|0.08
|4.
|Бакич Марко
|2
|0.08
|5.
|Сильвестре Матиас
|2
|0.08
|6.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.08
|7.
|Мохамед Димитри
|2 (2)
|0.08
|8.
|Фараж Имад
|1
|0.04
|9.
|Онана Жан
|1
|0.04
|10.
|Олинга Фабрис
|1
|0.04
|11.
|Сиранни Алессандро
|1
|0.04
|12.
|Агузуль Саад
|1
|0.04
|13.
|Бадибанга Бени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.31
|2.
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.19
|3.
|Селемани Фаиз
|4 (1)
|0.15
|4.
|Девале Жиль
|3
|0.12
|5.
|Макаренко Евгений
|3
|0.12
|6.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.08
|7.
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|8.
|Дерейк Тимоти
|1 (1)
|0.04
|9.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.04
|10.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.04
|11.
|Гано Зиньо
|1
|0.04
|12.
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|13.
|Моффи Теремас
|1
|0.04
|14.
|Шевалье Тедди
|0
|0
|15.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|16.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|17.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|9
|0
|2.
|Онана Жан
|5
|1
|3.
|Хочко Дени
|5
|1
|4.
|Агузуль Саад
|6
|0
|5.
|Бакич Марко
|5
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Олинга Фабрис
|3
|0
|8.
|Табеку Серж
|3
|0
|9.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|10.
|Коффи Херве
|3
|0
|11.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|12.
|Мохамед Димитри
|2
|0
|13.
|Гуйе Эль-Хаджи
|0
|1
|14.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|15.
|Антонов Неманья
|1
|0
|16.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|17.
|Киринен Роббе
|1
|0
|18.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|19.
|Нландю Дарли
|1
|0
|20.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дерейк Тимоти
|3
|1
|2.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|3.
|Лепуан Кристоф
|4
|0
|4.
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|5.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|6.
|Оканси Эрик
|4
|0
|7.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|8.
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|9.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|10.
|Йонкхеере Михил
|2
|0
|11.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|12.
|Голубович Петар
|2
|0
|13.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|14.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|15.
|Ружо Лукас
|1
|0
|16.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|17.
|Девале Жиль
|1
|0
|18.
|Стоянович Йован
|1
|0
|19.
|Якубех Адам
|1
|0
|20.
|Палаверса Анте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|39.13% (9)
|Кортрейк
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|25% (8)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =6 -8Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа
Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ломмель 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:3 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге
Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Кортрейк: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|53 - 18
|57
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Стандард
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 29
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|34 - 26
|38
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|8.
|Остенде
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 33
|36
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|38 - 45
|33
|11.
|Мехелен
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 42
|33
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|13.
|Гент
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 31
|32
|14.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 37
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|25
|7
|1
|17
|30 - 44
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|32 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|5.
|Остенде
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|4.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|5.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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