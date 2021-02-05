  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Мускрон-Перювельз
0:3
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
0:1
4' Гол
Гано Зиньо
36' Желтая карточка
Табеку Серж
0:2
42' Гол
Палаверса Анте
44' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
50' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
63' Красная карточка
Гуйе Эль-Хаджи
0:3
66' Пенальти
Селемани Фаиз
90'+7
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
4
Гуйе
Эль-Хаджи
5
Агузуль
Саад
11
Мохамед
Димитри
8
Онана
Жан
6
Хочко
Дени
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
7
Олинга
Фабрис
20
Да
Кошта
Нуну
31
Илич
Марко
4
Девале
Жиль
6
Ружо
Лукас
76
Дерейк
Тимоти
2
Голубович
Петар
8
Палаверса
Анте
25
Макаренко
Евгений
10
Селемани
Фаиз
9
Шевалье
Тедди
93
Гано
Зиньо
17
Гейе
Папе
Хабиб
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
Кортрейк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.19
2. Табеку Серж 3 0.12
3. Шадаш Бруну 2 0.08
4. Бакич Марко 2 0.08
5. Сильвестре Матиас 2 0.08
6. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.08
7. Мохамед Димитри 2 (2) 0.08
8. Фараж Имад 1 0.04
9. Онана Жан 1 0.04
10. Олинга Фабрис 1 0.04
11. Сиранни Алессандро 1 0.04
12. Агузуль Саад 1 0.04
13. Бадибанга Бени 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.31
2. Гейе Папе Хабиб 5 0.19
3. Селемани Фаиз 4 (1) 0.15
4. Девале Жиль 3 0.12
5. Макаренко Евгений 3 0.12
6. Йонкхеере Михил 2 0.08
7. Оканси Эрик 1 0.04
8. Дерейк Тимоти 1 (1) 0.04
9. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.04
10. Сейнсбери Трент 1 0.04
11. Гано Зиньо 1 0.04
12. Палаверса Анте 1 0.04
13. Моффи Теремас 1 0.04
14. Шевалье Тедди 0 0
15. Д'Эне Кристоф 0 0
16. Де Сар Жюльен 0 0
17. Лепуан Кристоф 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Сиранни Алессандро 9 0
2. Онана Жан 5 1
3. Хочко Дени 5 1
4. Агузуль Саад 6 0
5. Бакич Марко 5 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Олинга Фабрис 3 0
8. Табеку Серж 3 0
9. Да Кошта Нуну 3 0
10. Коффи Херве 3 0
11. Шадаш Бруну 3 0
12. Мохамед Димитри 2 0
13. Гуйе Эль-Хаджи 0 1
14. Сильвестре Матиас 1 0
15. Антонов Неманья 1 0
16. Бадибанга Бени 1 0
17. Киринен Роббе 1 0
18. Брим Шарль-Андреас 1 0
19. Нландю Дарли 1 0
20. Капемба Освальдо Педро 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Дерейк Тимоти 3 1
2. Д'Эне Кристоф 4 0
3. Лепуан Кристоф 4 0
4. Сейнсбери Трент 4 0
5. Де Сар Жюльен 4 0
6. Оканси Эрик 4 0
7. Селемани Фаиз 2 1
8. Хайнс-Айк Брендан 3 0
9. Макаренко Евгений 2 0
10. Йонкхеере Михил 2 0
11. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
12. Голубович Петар 2 0
13. Номбе Мбойо 2 0
14. Гейе Папе Хабиб 2 0
15. Ружо Лукас 1 0
16. Аджагун Абдул 1 0
17. Девале Жиль 1 0
18. Стоянович Йован 1 0
19. Якубех Адам 1 0
20. Палаверса Анте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 4.35% (1) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 39.13% (9)
 Кортрейк 18.75% (6) 6.25% (2) 12.5% (4) 18.75% (6) 18.75% (6) 25% (8)

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа
Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ломмель 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:3 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге
Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Кортрейк: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 25 18 3 4 53 - 18 57
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Стандард Заявка 25 10 8 7 36 - 29 38
5. Андерлехт Заявка 25 9 11 5 34 - 26 38
6. Шарлеруа Заявка 25 11 4 10 38 - 34 37
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 25 11 4 10 46 - 48 37
8. Остенде Заявка 25 10 6 9 36 - 33 36
9. АХ Лёвен Заявка 25 10 6 9 40 - 41 36
10. Зульте-Варегем Заявка 25 10 3 12 38 - 45 33
11. Мехелен Заявка 25 9 6 10 38 - 42 33
12. Кортрейк Заявка 26 9 6 11 32 - 37 33
13. Гент Заявка 25 9 5 11 34 - 31 32
14. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
15. Сент-Трюйден Заявка 25 8 6 11 33 - 37 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 25 7 1 17 30 - 44 22
18. Васланд-Беверен Заявка 25 5 6 14 32 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
5. Остенде Заявка 12 6 4 2 24 - 16 22
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Сент-Трюйден Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
3. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
4. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
5. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
10. АХ Лёвен Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
12. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
15. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
16. Сент-Трюйден Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Сиранни Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Палаверса Анте бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Табеку Серж получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Гано Зиньо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.14 2.41
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 11.00 1.04
  36.53 11.75 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Мускрон-Перювельз» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мускрон-Перювельз» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.50 1.06 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.09 1.41 2.91 1.28 3.54 1.09 6.15 1.07 6.70 1.00 11.25
7.90 1.06 5.80 1.11 5.25 1.13 3.90 1.23 1.75 2.08 3.05 1.35 2.05 1.72 1.15 5.00 1.28 3.45 1.17 6.25 1.03 10.00 1.03 10.00 0.00 20.00
2.85 1.44 2.53 1.55 3.57 1.30 2.37 1.61 2.91 1.43 2.38 1.61 1.85 2.02 1.52 2.60 1.75 2.11 1.45 2.76 1.17 5.08 1.10 7.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.68 2.18 1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
2.73 1.49 2.24 1.69 1.74 2.18 1.47 2.79 1.28 3.70 1.14 5.71 1.30 3.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25
2.06 1.72 1.47 2.60 1.15 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 