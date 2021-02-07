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Беерсхот-Вильрейк
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Антверпен
0' 16'
31
Ванхамел
Майк
55
Stipe
Radic
4
Франс
Фредерик
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
16
Питермат
Том
8
Хольцхаузер
Рафаэль
18
Сануси
Райан
15
Бурден
Пьер
10
Судзуки
Мусаси
22
Саньянг
Абдулия
1
Бейраванд
Алиреза
4
Сек
Абдулай
26
Желен
Жереми
2
Де
Лат
Ричи
14
Де
Паув
Нилл
5
Верстрате
Биргер
18
Хонгла
Мартин
94
Лукаку
Джордан
16
Геркенс
Питер
11
Рафаэлов
Лиор
7
Ламкель
Зе
Дидье
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2
Антверпен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 11 (3) 0.42
2. Тиссудали Тарик 8 0.31
3. Судзуки Мусаси 6 0.23
4. Исмаила Кулибали 5 0.19
5. Нубисси Мариус 4 0.15
6. Бурден Пьер 3 0.12
7. Брогно Лорис 2 0.08
8. Берг Ян 2 0.08
9. Сануси Райан 1 0.04
10. Дом Джорен 1 0.04
11. Франс Фредерик 1 0.04
12. Вороговский Ян 1 0.04
13. Причиненко Денис 1 (1) 0.04
14. Саньянг Абдулия 0 0
15. Питермат Том 0 0
16. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
17. Халемия Мохамед Реда 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 8 0.31
2. Рафаэлов Лиор 7 (1) 0.27
3. Юклеред Симен 3 0.12
4. Сек Абдулай 3 0.12
5. Хонгла Мартин 3 0.12
6. Ламкель Зе Дидье 3 0.12
7. Геркенс Питер 2 0.08
8. Миёши Коджи 2 0.08
9. Бенавенте Кристиан 2 0.08
10. Батубинсика Дилан 2 0.08
11. Пий Джуниор 2 0.08
12. Арун Фарис 1 0.04
13. Нана Ампома 1 0.04
14. Лукаку Джордан 0 0
15. Бута 0 0
16. Де Паув Нилл 0 0
17. Бойя Франк 0 0
18. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 5 0
2. Причиненко Денис 5 0
3. Вороговский Ян 5 0
4. Питермат Том 4 0
5. Исмаила Кулибали 4 0
6. Франс Фредерик 3 0
7. Бурден Пьер 3 0
8. Ван ден Бёйс Дарио 3 0
9. Элеке Блессинг 3 0
10. Берг Ян 3 0
11. Дом Джорен 2 0
12. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
13. Брогно Лорис 0 1
14. Судзуки Мусаси 1 0
15. Тиссудали Тарик 1 0
16. Нубисси Мариус 1 0
17. Мбоко Айртон 1 0
18. Саньянг Абдулия 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 7 0
2. Батубинсика Дилан 5 1
3. Бута 6 0
4. Хонгла Мартин 6 0
5. Лукаку Джордан 4 0
6. Мбокани Дьёмерси 4 0
7. Де Лат Ричи 4 0
8. Геркенс Питер 3 0
9. Верстрате Биргер 1 1
10. Желен Жереми 1 1
11. Де Паув Нилл 2 0
12. Сек Абдулай 2 0
13. Рафаэлов Лиор 1 0
14. Миёши Коджи 1 0
15. Юклеред Симен 1 0
16. Бейраванд Алиреза 1 0
17. Де Сарт Алексис 1 0
18. Нана Ампома 1 0
19. Ламкель Зе Дидье 1 0
20. Бойя Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 10.87% (5) 19.57% (9) 10.87% (5) 13.04% (6) 21.74% (10) 23.91% (11)
 Антверпен 20.51% (8) 17.95% (7) 10.26% (4) 10.26% (4) 12.82% (5) 28.21% (11)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк
Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде
Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Антверпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Беерсхот-Вильрейк 0:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен 0:0 Заявка 26 13 5 8 41 - 34 44
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
5. Стандард Заявка 26 10 9 7 37 - 30 39
6. Андерлехт Заявка 25 9 11 5 34 - 26 38
7. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 26 11 5 10 46 - 48 38
8. Шарлеруа Заявка 25 11 4 10 38 - 34 37
9. АХ Лёвен Заявка 26 10 7 9 41 - 42 37
10. Мехелен Заявка 26 10 6 10 39 - 42 36
11. Зульте-Варегем Заявка 25 10 3 12 38 - 45 33
12. Кортрейк Заявка 26 9 6 11 32 - 37 33
13. Гент Заявка 25 9 5 11 34 - 31 32
14. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
15. Сент-Трюйден Заявка 26 8 6 12 34 - 40 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 26 7 1 18 30 - 45 22
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен 0:0 Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 13 6 4 3 25 - 20 22
7. Стандард Заявка 13 5 6 2 19 - 15 21
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Сент-Трюйден Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 13 3 0 10 18 - 25 9
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3. Антверпен 0:0 Заявка 13 6 2 5 19 - 17 20
4. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
5. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
11. Беерсхот-Вильрейк 0:0 Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
12. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
15. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
16. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympisch Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Антверпен
4.15
3.60
2.07
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.15 3.05 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.50 1.99
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.60 1.95
  3.84 3.25 2.07

Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.02 8.60 1.04 3.88 1.24 3.04 1.38 2.12 1.80 1.59 2.36 1.46 2.64 1.17 4.60 1.12 5.20 1.02 8.90
9.50 1.03 7.50 1.07 3.45 1.28 2.65 1.44 1.85 1.90 1.87 1.94 1.47 2.25 1.32 3.20 1.14 5.20 1.11 5.00 1.05 8.80 1.04 9.20 0.00 14.50
4.16 1.25 2.66 1.50 2.12 1.76 1.85 2.01 1.65 2.30 1.45 2.83 1.48 2.75 1.39 3.07 1.14 6.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.99 1.82 1.50 2.59 1.18 4.90 1.12 6.15
2.80 1.40 2.07 1.90 1.45 2.60 1.15 5.80 1.08 7.00
2.70 1.47 2.22 1.68 1.72 2.15 1.45 2.76 1.33 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.12 1.36 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
3.05 1.35 1.82 1.94 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:0 Антверпен онлайн

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