Беерсхот-Вильрейк
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Olympisch Stadion
Антверпен
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
18
Сануси
Райан
15
Бурден
Пьер
26
Желен
Жереми
14
Де
Паув
Нилл
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Will Still
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияс ДаворВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.42
|2.
|Тиссудали Тарик
|8
|0.31
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.23
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.19
|5.
|Нубисси Мариус
|4
|0.15
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.12
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.08
|8.
|Берг Ян
|2
|0.08
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.04
|10.
|Дом Джорен
|1
|0.04
|11.
|Франс Фредерик
|1
|0.04
|12.
|Вороговский Ян
|1
|0.04
|13.
|Причиненко Денис
|1 (1)
|0.04
|14.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|15.
|Питермат Том
|0
|0
|16.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|17.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|8
|0.31
|2.
|Рафаэлов Лиор
|7 (1)
|0.27
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.12
|4.
|Сек Абдулай
|3
|0.12
|5.
|Хонгла Мартин
|3
|0.12
|6.
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.12
|7.
|Геркенс Питер
|2
|0.08
|8.
|Миёши Коджи
|2
|0.08
|9.
|Бенавенте Кристиан
|2
|0.08
|10.
|Батубинсика Дилан
|2
|0.08
|11.
|Пий Джуниор
|2
|0.08
|12.
|Арун Фарис
|1
|0.04
|13.
|Нана Ампома
|1
|0.04
|14.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|15.
|Бута
|0
|0
|16.
|Де Паув Нилл
|0
|0
|17.
|Бойя Франк
|0
|0
|18.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|5
|0
|2.
|Причиненко Денис
|5
|0
|3.
|Вороговский Ян
|5
|0
|4.
|Питермат Том
|4
|0
|5.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|6.
|Франс Фредерик
|3
|0
|7.
|Бурден Пьер
|3
|0
|8.
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|9.
|Элеке Блессинг
|3
|0
|10.
|Берг Ян
|3
|0
|11.
|Дом Джорен
|2
|0
|12.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|13.
|Брогно Лорис
|0
|1
|14.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|15.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|16.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|17.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|18.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|7
|0
|2.
|Батубинсика Дилан
|5
|1
|3.
|Бута
|6
|0
|4.
|Хонгла Мартин
|6
|0
|5.
|Лукаку Джордан
|4
|0
|6.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0
|7.
|Де Лат Ричи
|4
|0
|8.
|Геркенс Питер
|3
|0
|9.
|Верстрате Биргер
|1
|1
|10.
|Желен Жереми
|1
|1
|11.
|Де Паув Нилл
|2
|0
|12.
|Сек Абдулай
|2
|0
|13.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|14.
|Миёши Коджи
|1
|0
|15.
|Юклеред Симен
|1
|0
|16.
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|17.
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|18.
|Нана Ампома
|1
|0
|19.
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|20.
|Бойя Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|21.74% (10)
|23.91% (11)
|Антверпен
|20.51% (8)
|17.95% (7)
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|28.21% (11)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк
Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =2 -8Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде
Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Антверпен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|26
|13
|5
|8
|41 - 34
|44
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|5.
|Стандард
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 30
|39
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|34 - 26
|38
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|26
|11
|5
|10
|46 - 48
|38
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|41 - 42
|37
|10.
|Мехелен
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 42
|36
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|38 - 45
|33
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|13.
|Гент
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 31
|32
|14.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 40
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 20
|22
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Антверпен
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 17
|20
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|5.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров