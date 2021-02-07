Генк
1:2
Перерыв
Стадион: Кристал-арена
Андерлехт
1:0
2' ГолБонгонда Тео
1:1
19' Гол в свои воротаВукович Дэнни
1:2
22' ГолАль-Эйт-Хадж Ануар
28' Желтая карточкаКуллен Джош
33
Лукуми
Джон
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хан УорнерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
2'
1:0
19'
1:1
28'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|22 (5)
|0.85
|2.
|Бонгонда Тео
|12 (1)
|0.46
|3.
|Ито Дзюнъя
|7
|0.27
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.15
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.04
|7.
|Грошовски Патрик
|1
|0.04
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.04
|9.
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|10.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|11.
|Уронен Йере
|0
|0
|12.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|13.
|Куэста Карлос
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|12 (7)
|0.46
|2.
|Тау Перси
|4
|0.15
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.08
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.08
|6.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.08
|7.
|Версхарен Яри
|2
|0.08
|8.
|Мукайру Пол
|2
|0.08
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.08
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.04
|11.
|Амузу Френсис
|1
|0.04
|12.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|13.
|Влап Михел
|1 (1)
|0.04
|14.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|1
|3
|2.
|Онуачу Пол
|5
|0
|3.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|4.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|5.
|Лукуми Джон
|4
|0
|6.
|Уронен Йере
|3
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|8.
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|9.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|10.
|Тома Бастьен
|1
|1
|11.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|12.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|13.
|Вукович Дэнни
|1
|0
|14.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|15.
|Хейнен Бриан
|1
|0
|16.
|Меле Йоаким
|1
|0
|17.
|Артеага Херардо
|1
|0
|18.
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|19.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Куллен Джош
|2
|0
|11.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|12.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|13.
|Димата Ландри
|2
|0
|14.
|Амузу Френсис
|2
|0
|15.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|16.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|17.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|18.
|Велленройтер Тимон
|1
|0
|19.
|Тау Перси
|1
|0
|20.
|Кана Марко
|1
|0
|21.
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|22.
|Докю Жереми
|1
|0
|23.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|24.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|20.41% (10)
|16.33% (8)
|14.29% (7)
|Андерлехт
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк
Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен
Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Генк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Генк 3:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|43 - 35
|46
|3.
|Генк
|1:2 Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|2:1 Заявка
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|5.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|6.
|Стандард
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 30
|39
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|47 - 50
|37
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|41 - 42
|37
|10.
|Мехелен
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 42
|36
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|13.
|Гент
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 31
|32
|14.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 40
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|2:1 Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|1:2 Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 18
|22
|3.
|Мехелен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|1:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Андерлехт
|2:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров