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Генк
1:2
Перерыв

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
2' Гол
Бонгонда Тео
1:1
19' Гол в свои ворота
Вукович Дэнни
1:2
22' Гол
Аль-Эйт-Хадж Ануар
28' Желтая карточка
Куллен Джош
1
Вукович
Дэнни
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
77
Пресиадо
Анхело
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
5
Артеага
Херардо
7
Ито
Дзюнъя
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
1
Велленройтер
Тимон
62
Мурильо
Микаэль
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
92
Лоуренс
Кемар
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
8
Куллен
Джош
40
Амузу
Френсис
7
Нмеча
Лукас
11
Ларсен
Якоб-Бруун
Генк
3-4-2-1
Андерлехт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 22 (5) 0.85
2. Бонгонда Тео 12 (1) 0.46
3. Ито Дзюнъя 7 0.27
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.15
5. Меле Йоаким 1 0.04
6. Хейнен Бриан 1 0.04
7. Грошовски Патрик 1 0.04
8. Артеага Херардо 1 0.04
9. Тома Бастьен 1 0.04
10. Муньос Даниэль 0 0
11. Уронен Йере 0 0
12. Воутерс Дрис 0 0
13. Куэста Карлос 0 0
14. Ойен Люка 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 12 (7) 0.46
2. Тау Перси 4 0.15
3. Докю Жереми 2 0.08
4. Мурильо Микаэль 2 0.08
5. Требель Адриен 2 0.08
6. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.08
7. Версхарен Яри 2 0.08
8. Мукайру Пол 2 0.08
9. Димата Ландри 2 (1) 0.08
10. Михайличенко Богдан 1 0.04
11. Амузу Френсис 1 0.04
12. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
13. Влап Михел 1 (1) 0.04
14. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Куэста Карлос 1 3
2. Онуачу Пол 5 0
3. Ито Дзюнъя 3 1
4. Грошовски Патрик 4 0
5. Лукуми Джон 4 0
6. Уронен Йере 3 0
7. Куасси Эбуэ 3 0
8. Торстведт Кристиан 3 0
9. Бонгонда Тео 1 1
10. Тома Бастьен 1 1
11. Воутерс Дрис 2 0
12. Муньос Даниэль 2 0
13. Вукович Дэнни 1 0
14. Дессерс Сириль 1 0
15. Хейнен Бриан 1 0
16. Меле Йоаким 1 0
17. Артеага Херардо 1 0
18. Пресиадо Анхело 1 0
19. Вандервоордт Маартен 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 4 0
2. Лоуренс Кемар 2 1
3. Цуль Петер 3 0
4. Влап Михел 3 0
5. Нмеча Лукас 3 0
6. Колассен Антуан 3 0
7. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
8. Требель Адриен 2 0
9. Люккассен Деррик 2 0
10. Куллен Джош 2 0
11. Миазга Мэтт 2 0
12. Михайличенко Богдан 2 0
13. Димата Ландри 2 0
14. Амузу Френсис 2 0
15. Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
16. Лиссенс Лукас 0 1
17. Враньеш Огнен 1 0
18. Велленройтер Тимон 1 0
19. Тау Перси 1 0
20. Кана Марко 1 0
21. Делькруа Ханнес 1 0
22. Докю Жереми 1 0
23. Арнстад Кристиан 1 0
24. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 16.33% (8) 16.33% (8) 16.33% (8) 20.41% (10) 16.33% (8) 14.29% (7)
 Андерлехт 6.06% (2) 12.12% (4) 27.27% (9) 18.18% (6) 21.21% (7) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк
Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен
Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Генк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Андерлехт 1:0 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:1 Генк Первый дивизион А
Генк 3:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 26 14 4 8 43 - 35 46
3. Генк 1:2 Заявка 26 12 7 7 50 - 35 43
4. Андерлехт 2:1 Заявка 26 10 11 5 36 - 27 41
5. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
6. Стандард Заявка 26 10 9 7 37 - 30 39
7. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 26 11 4 11 47 - 50 37
9. АХ Лёвен Заявка 26 10 7 9 41 - 42 37
10. Мехелен Заявка 26 10 6 10 39 - 42 36
11. Зульте-Варегем Заявка 26 10 4 12 39 - 46 34
12. Кортрейк Заявка 26 9 6 11 32 - 37 33
13. Гент Заявка 25 9 5 11 34 - 31 32
14. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
15. Сент-Трюйден Заявка 26 8 6 12 34 - 40 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 26 7 1 18 30 - 45 22
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт 2:1 Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк 1:2 Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 6 3 4 26 - 22 21
7. Стандард Заявка 13 5 6 2 19 - 15 21
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Сент-Трюйден Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 13 3 0 10 18 - 25 9
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Антверпен Заявка 13 7 1 5 21 - 18 22
3. Мехелен Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
4. Зульте-Варегем Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк 1:2 Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
12. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Андерлехт 2:1 Заявка 13 3 5 5 18 - 21 14
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Куллен Джош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Аль-Эйт-Хадж Ануар бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Вукович Дэнни уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Бонгонда Тео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Андерлехт
8.50
4.70
2.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.75 4.70
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 3.40 2.37
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.42 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.45 2.25
  8.46 4.75 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
3.80 1.24 1.98 1.77 1.58 2.30 1.39 2.85 1.14 5.20 1.05 8.40
10.00 1.01 8.90 1.04 4.33 1.20 3.52 1.30 2.12 1.80 1.65 2.24 1.44 2.69 1.20 4.05 1.13 4.70 1.03 8.10
11.00 1.02 8.50 1.05 3.55 1.27 2.80 1.40 1.95 1.80 1.81 2.00 1.52 2.42 1.35 3.05 1.15 5.00 1.12 5.55 1.05 9.40 1.04 8.70 0.00 14.00
4.29 1.24 2.43 1.59 2.04 1.83 2.94 1.42 2.52 1.55 2.04 1.83 1.77 2.09 1.59 2.41 2.61 1.51 2.27 1.67 1.93 1.93 1.66 2.28 1.51 2.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4
2.95 1.36 2.00 1.76 1.45 2.60 1.11 6.00
3.12 1.36 2.12 1.72 1.53 2.43 1.17 5.00 1.13 5.75
3.05 1.35 2.00 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20 1.10 6.25
3.25 1.37 2.68 1.50 2.11 1.78 1.67 2.27 2.65 1.49 2.17 1.70 1.69 2.20 1.44 2.82 1.81 2.03 1.50 2.61 1.20 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.79 1.96 1.22 4.00
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.26 3.85
2.90 1.38 1.76 2.00 1.41 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.18
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
2.90 1.35
Где смотреть матч Генк 1:2 Андерлехт онлайн

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