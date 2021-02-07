Генк
1:2
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Андерлехт
1:0
2' ГолБонгонда Тео
1:1
19' Гол в свои воротаВукович Дэнни
1:2
22' ГолАль-Эйт-Хадж Ануар
28' Желтая карточкаКуллен Джош
49' Желтая карточкаХейнен Бриан
54' Желтая карточкаАртеага Херардо
89' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
90' Желтая карточкаЛукуми Джон
33
Лукуми
Джон
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хан УорнерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
2'
1:0
19'
1:1
28'
49'
54'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|22 (5)
|0.85
|2.
|Бонгонда Тео
|12 (1)
|0.46
|3.
|Ито Дзюнъя
|7
|0.27
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.15
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.04
|7.
|Грошовски Патрик
|1
|0.04
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.04
|9.
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|10.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|11.
|Уронен Йере
|0
|0
|12.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|13.
|Куэста Карлос
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|12 (7)
|0.46
|2.
|Тау Перси
|4
|0.15
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.08
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.08
|6.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.08
|7.
|Версхарен Яри
|2
|0.08
|8.
|Мукайру Пол
|2
|0.08
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.08
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.04
|11.
|Амузу Френсис
|1
|0.04
|12.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|13.
|Влап Михел
|1 (1)
|0.04
|14.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|1
|3
|2.
|Онуачу Пол
|5
|0
|3.
|Лукуми Джон
|5
|0
|4.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|5.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|6.
|Уронен Йере
|3
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|8.
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|9.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|10.
|Тома Бастьен
|1
|1
|11.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|12.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|13.
|Артеага Херардо
|2
|0
|14.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|15.
|Вукович Дэнни
|1
|0
|16.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|17.
|Меле Йоаким
|1
|0
|18.
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|19.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|11.
|Куллен Джош
|2
|0
|12.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|13.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|14.
|Димата Ландри
|2
|0
|15.
|Амузу Френсис
|2
|0
|16.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|17.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|18.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|19.
|Тау Перси
|1
|0
|20.
|Кана Марко
|1
|0
|21.
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|22.
|Докю Жереми
|1
|0
|23.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|24.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|18% (9)
|16% (8)
|16% (8)
|20% (10)
|16% (8)
|14% (7)
|Андерлехт
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +11 =5 -4Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк
Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =7 -6Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен
Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Генк: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Генк 3:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Андерлехт Первый дивизион А Генк 0:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:1 Генк Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Генк Лига Про Генк 0:2 Андерлехт Лига Про Генк 5:2 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Генк Лига Про Генк 0:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 0:0 Генк Лига Про Генк 0:1 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 0:0 Генк Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|43 - 35
|46
|3.
|Генк
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|5.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|6.
|Стандард
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 30
|39
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|47 - 50
|37
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|41 - 42
|37
|10.
|Мехелен
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 42
|36
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|13.
|Гент
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 31
|32
|14.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 40
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 18
|22
|3.
|Мехелен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
Победитель
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