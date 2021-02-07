  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Гент
0:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Эйпен
0'
0:1
7' Гол
Превляк Смаил
20'
1
Болат
Синан
14
Кастро-Монтес
Алессио
21
Ханше-Ольсен
Андреас
36
Арсланаджич
Дино
31
Годо
Бруно
25
Фортуна
Нуриу
30
Дорш
Никлас
9
Безус
Роман
24
Кумс
Свен
34
Тиссудали
Тарик
7
Яремчук
Роман
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
22
Агбаду
Эммануэль
23
Мьянге
Сенна
18
Болевич
Александар
26
Колс
Йенс
8
Петерс
Стеф
39
Каембе
Эдо
21
Адриано
Коррея
9
Превляк
Смаил
11
Баби
Амара
Гент
5-3-2
Эйпен
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 10 (1) 0.38
2. Букари Осман 4 0.15
3. Кумс Свен 3 (1) 0.12
4. Дорш Никлас 3 (1) 0.12
5. Депуатр Лоран 2 0.08
6. Пластун Игорь 2 0.08
7. Кастро-Монтес Алессио 2 0.08
8. Мохаммади Милад 1 0.04
9. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.04
10. Ньянгбо Догбол 1 0.04
11. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
12. Фортуна Нуриу 1 0.04
13. Самуаз Матисс 1 0.04
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Нгадеу Майкл 0 0
Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 11 (1) 0.42
2. Мусона Ноуледж 4 0.15
3. Нгой Жульен 4 0.15
4. Петерс Стеф 2 0.08
5. Кох Менно 2 0.08
6. Н'Дри Конан 1 0.04
7. Эрис Жонатан 1 0.04
8. Колс Йенс 1 0.04
9. Агбаду Эммануэль 1 0.04
10. Нуху Айзек 1 0.04
11. Адриано Коррея 0 0
12. Схоутерден Нильс 0 0
13. Коне Мамаду 0 0
14. Каембе Эдо 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 4 1
2. Дорш Никлас 4 0
3. Кумс Свен 3 0
4. Марре Сулейман 3 0
5. Букари Осман 3 0
6. Яремчук Роман 1 1
7. Безус Роман 2 0
8. Депуатр Лоран 2 0
9. Арсланаджич Дино 2 0
10. Кляйндинст Тим 2 0
11. Фортуна Нуриу 2 0
12. Мохаммади Милад 2 0
13. Кастро-Монтес Алессио 2 0
14. Болат Синан 1 0
15. Ботака Жордан 1 0
16. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
17. Овусу Элиша 1 0
18. Чакветадзе Георгий 1 0
Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 6 0
2. Колс Йенс 6 0
3. Кох Менно 5 0
4. Амат Хорди 4 0
5. Эрис Жонатан 2 1
6. Агбаду Эммануэль 2 1
7. Адриано Коррея 3 0
8. Мусона Ноуледж 3 0
9. Нгой Жульен 3 0
10. Каембе Эдо 3 0
11. Н'Дри Конан 3 0
12. Пулен Бенуа 2 0
13. Коне Мамаду 2 0
14. Дефурни Тео 2 0
15. Превляк Смаил 2 0
16. Бек Андреас 1 0
17. Схоутерден Нильс 1 0
18. Васкес Виктор II 1 0
19. Мьянге Сенна 1 0
20. Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 18.75% (6) 18.75% (6) 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 12.5% (4)
 Эйпен 11.11% (3) 7.41% (2) 25.93% (7) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент
Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рюпель Бом 0:5 Эйпен Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен
Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен

Последние игры между собой

Гент: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Эйпен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
Эйпен 2:1 Гент Первый дивизион А Эйпен 2:3 Гент Первый дивизион А Гент 6:1 Эйпен Первый дивизион А Гент 2:0 Эйпен Первый дивизион А
Эйпен 2:3 Гент Первый дивизион А Эйпен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Эйпен Первый дивизион А Гент 0:1 Эйпен Лига Про Эйпен 3:2 Гент Лига Про Гент 3:0 Эйпен Кубок Эйпен 0:3 Гент Премьер-лига Гент 3:1 Эйпен Кубок Гент 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 26 14 4 8 43 - 35 46
3. Генк Заявка 26 12 7 7 50 - 35 43
4. Андерлехт Заявка 26 10 11 5 36 - 27 41
5. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
6. Стандард Заявка 26 10 9 7 37 - 30 39
7. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 26 11 4 11 47 - 50 37
9. АХ Лёвен Заявка 26 10 7 9 41 - 42 37
10. Мехелен Заявка 26 10 6 10 39 - 42 36
11. Зульте-Варегем Заявка 26 10 4 12 39 - 46 34
12. Эйпен 1:0 Заявка 26 8 10 8 31 - 40 34
13. Кортрейк Заявка 26 9 6 11 32 - 37 33
14. Гент 0:1 Заявка 26 9 5 12 34 - 32 32
15. Сент-Трюйден Заявка 26 8 6 12 34 - 40 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 26 7 1 18 30 - 45 22
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 6 3 4 26 - 22 21
7. Стандард Заявка 13 5 6 2 19 - 15 21
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Сент-Трюйден Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен 1:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент 0:1 Заявка 12 4 2 6 17 - 16 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 13 3 0 10 18 - 25 9
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Антверпен Заявка 13 7 1 5 21 - 18 22
3. Мехелен Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
4. Зульте-Варегем Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Эйпен 1:0 Заявка 13 4 6 3 13 - 18 18
9. Гент 0:1 Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
10. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
11. Кортрейк Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
12. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Андерлехт Заявка 13 3 5 5 18 - 21 14
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Эйпен
2.90
4.20
4.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.71 3.85 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.20 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.55 2.20
  1.73 4.00 4.82

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Эйпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эйпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Эйпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 2.15 1.66 1.71 2.07 1.46 2.60 1.17 4.60 1.06 8.00
12.75 1.00 11.75 1.01 4.35 1.20 3.68 1.28 2.22 1.73 1.81 2.00 1.50 2.52 1.25 3.62 1.15 4.30 1.05 7.40
16.50 0.00 9.80 1.01 12.00 1.01 9.00 1.04 3.75 1.25 2.01 1.88 2.80 1.40 1.92 1.82 1.50 2.48 1.33 3.15 1.14 5.20 1.11 5.80 0.00 12.50
4.43 1.23 2.62 1.52 2.20 1.71 1.96 1.91 1.70 2.22 1.55 2.54 1.45 2.84 1.17 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.25 1.32 2.19 1.63 1.52 2.44 1.13 5.40
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.25 1.14 5.50
2.21 1.66 2.65 1.44 1.72 2.05 1.35 3.05 1.08 7.00 1.05 8.50
3.36 1.34 2.84 1.46 2.22 1.70 1.74 2.18 1.51 2.64 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.88 1.86 1.25 3.70
4.80 1.19 3.45 1.31 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68
3.30 1.30 1.86 1.88 1.41 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.14
1.15 5.00
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
2.90 1.38
Где смотреть матч Гент 0:1 Эйпен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 