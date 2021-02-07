0:1
7' ГолПревляк Смаил
31
Годо
Бруно
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
23
Мьянге
Сенна
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
11
Баби
Амара
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
-
18 Мбайо ДиланНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Баби АмараНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
7'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|10 (1)
|0.38
|2.
|Букари Осман
|4
|0.15
|3.
|Кумс Свен
|3 (1)
|0.12
|4.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.12
|5.
|Депуатр Лоран
|2
|0.08
|6.
|Пластун Игорь
|2
|0.08
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.08
|8.
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|9.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.04
|10.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.04
|11.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|12.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.04
|13.
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|11 (1)
|0.42
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.15
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.15
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.08
|5.
|Кох Менно
|2
|0.08
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|0.04
|8.
|Колс Йенс
|1
|0.04
|9.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.04
|10.
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|11.
|Адриано Коррея
|0
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|13.
|Коне Мамаду
|0
|0
|14.
|Каембе Эдо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|4
|1
|2.
|Дорш Никлас
|4
|0
|3.
|Кумс Свен
|3
|0
|4.
|Марре Сулейман
|3
|0
|5.
|Букари Осман
|3
|0
|6.
|Яремчук Роман
|1
|1
|7.
|Безус Роман
|2
|0
|8.
|Депуатр Лоран
|2
|0
|9.
|Арсланаджич Дино
|2
|0
|10.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|11.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|12.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|13.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|14.
|Болат Синан
|1
|0
|15.
|Ботака Жордан
|1
|0
|16.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|17.
|Овусу Элиша
|1
|0
|18.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|6
|0
|2.
|Колс Йенс
|6
|0
|3.
|Кох Менно
|5
|0
|4.
|Амат Хорди
|4
|0
|5.
|Эрис Жонатан
|2
|1
|6.
|Агбаду Эммануэль
|2
|1
|7.
|Адриано Коррея
|3
|0
|8.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|9.
|Нгой Жульен
|3
|0
|10.
|Каембе Эдо
|3
|0
|11.
|Н'Дри Конан
|3
|0
|12.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|13.
|Коне Мамаду
|2
|0
|14.
|Дефурни Тео
|2
|0
|15.
|Превляк Смаил
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мьянге Сенна
|1
|0
|20.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|Эйпен
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент
Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рюпель Бом 0:5 Эйпен Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен
Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен
Последние игры между собой
Гент: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Эйпен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|43 - 35
|46
|3.
|Генк
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|5.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|6.
|Стандард
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 30
|39
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|47 - 50
|37
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|41 - 42
|37
|10.
|Мехелен
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 42
|36
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|12.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 40
|34
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|14.
|Гент
|0:1 Заявка
|26
|9
|5
|12
|34 - 32
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 40
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 16
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 18
|22
|3.
|Мехелен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|13 - 18
|18
|9.
|Гент
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|12.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
Победитель
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