0:1
7' ГолПревляк Смаил
1:1
27' ГолТиссудали Тарик
2:1
30' ГолТиссудали Тарик
40' Желтая карточкаАрсланаджич Дино
63' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
2:2
64' ПенальтиПревляк Смаил
90' Желтая карточкаПетерс Стеф
90' Желтая карточкаДорш Никлас
90' Желтая карточкаЭрис Жонатан
90' Желтая карточкаЯремчук Роман
31
Годо
Бруно
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
23
Мьянге
Сенна
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
11
Баби
Амара
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
-
18 Мбайо ДиланНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Баби АмараНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Benat San Jose
Ход матча
7'
0:1
27'
1:1
30'
2:1
40'
64'
2:2
65'
90'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|10 (1)
|0.38
|2.
|Букари Осман
|4
|0.15
|3.
|Кумс Свен
|3 (1)
|0.12
|4.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.12
|5.
|Депуатр Лоран
|2
|0.08
|6.
|Пластун Игорь
|2
|0.08
|7.
|Тиссудали Тарик
|2
|0.08
|8.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.08
|9.
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|10.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.04
|11.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.04
|12.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|13.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.04
|14.
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|15.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|16.
|Безус Роман
|0
|0
|17.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|12 (2)
|0.46
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.15
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.15
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.08
|5.
|Кох Менно
|2
|0.08
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|0.04
|8.
|Колс Йенс
|1
|0.04
|9.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.04
|10.
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|11.
|Адриано Коррея
|0
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|13.
|Коне Мамаду
|0
|0
|14.
|Каембе Эдо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|4
|1
|2.
|Дорш Никлас
|5
|0
|3.
|Яремчук Роман
|2
|1
|4.
|Кумс Свен
|3
|0
|5.
|Арсланаджич Дино
|3
|0
|6.
|Марре Сулейман
|3
|0
|7.
|Букари Осман
|3
|0
|8.
|Безус Роман
|2
|0
|9.
|Депуатр Лоран
|2
|0
|10.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|11.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|12.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|13.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|14.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|15.
|Болат Синан
|1
|0
|16.
|Ботака Жордан
|1
|0
|17.
|Овусу Элиша
|1
|0
|18.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|7
|0
|2.
|Колс Йенс
|6
|0
|3.
|Кох Менно
|5
|0
|4.
|Эрис Жонатан
|3
|1
|5.
|Амат Хорди
|4
|0
|6.
|Агбаду Эммануэль
|2
|1
|7.
|Адриано Коррея
|3
|0
|8.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|9.
|Нгой Жульен
|3
|0
|10.
|Каембе Эдо
|3
|0
|11.
|Н'Дри Конан
|3
|0
|12.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|13.
|Коне Мамаду
|2
|0
|14.
|Дефурни Тео
|2
|0
|15.
|Превляк Смаил
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мьянге Сенна
|1
|0
|20.
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|Эйпен
|13.79% (4)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент
Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рюпель Бом 0:5 Эйпен Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен
Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен
Последние игры между собой
Гент: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
Эйпен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|43 - 35
|46
|3.
|Генк
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|5.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|6.
|Стандард
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 30
|39
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|47 - 50
|37
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|41 - 42
|37
|10.
|Мехелен
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 42
|36
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|12.
|Гент
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|36 - 33
|33
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 37
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|32 - 42
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 40
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 22
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|14.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 18
|22
|3.
|Мехелен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|14 - 20
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
Победитель
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