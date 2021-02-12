АХ Лёвен
3:0
Первый тайм: 44'
Стадион: King Power at Den Dreef
Кортрейк
1:0
10' ГолАнри Тома
2:0
20' ГолАнри Тома
34' Желтая карточкаМалинов Кристиян
36' Вторая желтая карточкаМалинов Кристиян
38' Желтая карточкаМакаренко Евгений
3:0
40' ГолСова Камаль
90
Ромо
Рафаэль
11
Влитинк
Тибо
28
Рэмекерс
Тун
14
Сова
Камаль
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
11 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Асанте ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
51 Оканси ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
10'
1:0
20'
2:0
34'
36'
40'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|19 (5)
|0.7
|2.
|Мерсье Ксавье
|7 (1)
|0.26
|3.
|Сова Камаль
|7
|0.26
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.11
|5.
|Малинов Кристиян
|1
|0.04
|6.
|Влитинк Тибо
|1
|0.04
|7.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.04
|8.
|Котыш Саша
|1
|0.04
|9.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.04
|10.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.04
|11.
|Юбер Давид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Де Норре Каспер
|0
|0
|13.
|Емелка Вацлав
|0
|0
|14.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|15.
|Мини Оливье
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|9 (4)
|0.33
|2.
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.19
|3.
|Селемани Фаиз
|4 (1)
|0.15
|4.
|Девале Жиль
|3
|0.11
|5.
|Макаренко Евгений
|3
|0.11
|6.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.07
|7.
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|8.
|Дерейк Тимоти
|1 (1)
|0.04
|9.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.04
|10.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.04
|11.
|Гано Зиньо
|1
|0.04
|12.
|Палаверса Анте
|1
|0.04
|13.
|Моффи Теремас
|1
|0.04
|14.
|Шевалье Тедди
|0
|0
|15.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|16.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|17.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|7
|1
|2.
|Анри Тома
|4
|1
|3.
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|1
|4.
|Сова Камаль
|4
|0
|5.
|Мертенс Матье
|2
|1
|6.
|Котыш Саша
|3
|0
|7.
|Юбер Давид
|3
|0
|8.
|Рэмекерс Тун
|3
|0
|9.
|Влитинк Тибо
|2
|0
|10.
|Емелка Вацлав
|2
|0
|11.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|12.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|13.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|14.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|15.
|Шиманга Катуку
|1
|0
|16.
|Мини Оливье
|1
|0
|17.
|Де Норре Каспер
|1
|0
|18.
|Векеманс Даан
|1
|0
|19.
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дерейк Тимоти
|3
|1
|2.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|3.
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|4.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|5.
|Оканси Эрик
|4
|0
|6.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|7.
|Макаренко Евгений
|3
|0
|8.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|9.
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|10.
|Йонкхеере Михил
|2
|0
|11.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|12.
|Голубович Петар
|2
|0
|13.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|14.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|15.
|Ружо Лукас
|1
|0
|16.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|17.
|Девале Жиль
|1
|0
|18.
|Стоянович Йован
|1
|0
|19.
|Якубех Адам
|1
|0
|20.
|Палаверса Анте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АХ Лёвен
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|Кортрейк
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|25% (8)
Предыдущие игры
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен
АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Ломмель 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:3 Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк
Последние игры между собой
АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|43 - 35
|46
|3.
|Генк
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|5.
|АХ Лёвен
|2:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|43 - 42
|40
|6.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|7.
|Стандард
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 30
|39
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|47 - 50
|37
|10.
|Мехелен
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 42
|36
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|39 - 46
|34
|12.
|Гент
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|36 - 33
|33
|13.
|Кортрейк
|0:2 Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 39
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|32 - 42
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|34 - 40
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 17
|23
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 22
|21
|8.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 15
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|11.
|Кортрейк
|0:2 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|14.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 18
|22
|3.
|Мехелен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|14 - 20
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
Победитель
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