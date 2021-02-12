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АХ Лёвен
3:1
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
1:0
10' Гол
Анри Тома
2:0
20' Гол
Анри Тома
34' Желтая карточка
Малинов Кристиян
36' Вторая желтая карточка
Малинов Кристиян
38' Желтая карточка
Макаренко Евгений
3:0
40' Гол
Сова Камаль
3:1
52' Гол
Гано Зиньо
85' Желтая карточка
Стоянович Йован
87' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
90'+8
90
Ромо
Рафаэль
11
Влитинк
Тибо
6
Юбер
Давид
28
Рэмекерс
Тун
24
Де
Норре
Каспер
29
Малинов
Кристиян
2
Емелка
Вацлав
10
Мерсье
Ксавье
13
Аль-Тамари
Мусса
9
Анри
Тома
14
Сова
Камаль
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
76
Дерейк
Тимоти
6
Ружо
Лукас
4
Девале
Жиль
27
Йонкхеере
Михил
25
Макаренко
Евгений
8
Палаверса
Анте
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
9
Шевалье
Тедди
АХ Лёвен
4-3-3
Кортрейк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 19 (5) 0.7
2. Сова Камаль 8 0.3
3. Мерсье Ксавье 7 (1) 0.26
4. Мертенс Матье 3 0.11
5. Малинов Кристиян 1 0.04
6. Влитинк Тибо 1 0.04
7. Эппиа Джошуа 1 0.04
8. Котыш Саша 1 0.04
9. Дуплюс Фредерик 1 0.04
10. Нгава Пьер-Айвес 1 0.04
11. Юбер Давид 1 (1) 0.04
12. Де Норре Каспер 0 0
13. Емелка Вацлав 0 0
14. Шрейверс Сьебе 0 0
15. Мини Оливье 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 9 (4) 0.33
2. Гейе Папе Хабиб 5 0.19
3. Селемани Фаиз 4 (1) 0.15
4. Девале Жиль 3 0.11
5. Макаренко Евгений 3 0.11
6. Йонкхеере Михил 2 0.07
7. Гано Зиньо 2 0.07
8. Оканси Эрик 1 0.04
9. Дерейк Тимоти 1 (1) 0.04
10. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.04
11. Сейнсбери Трент 1 0.04
12. Палаверса Анте 1 0.04
13. Моффи Теремас 1 0.04
14. Шевалье Тедди 0 0
15. Д'Эне Кристоф 0 0
16. Де Сар Жюльен 0 0
17. Лепуан Кристоф 0 0

Карточки

АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 7 1
2. Анри Тома 4 1
3. Нгава Пьер-Айвес 3 1
4. Сова Камаль 4 0
5. Мертенс Матье 2 1
6. Котыш Саша 3 0
7. Юбер Давид 3 0
8. Рэмекерс Тун 3 0
9. Влитинк Тибо 2 0
10. Емелка Вацлав 2 0
11. Дуплюс Фредерик 1 0
12. Ромо Рафаэль 1 0
13. Мерсье Ксавье 1 0
14. Шрейверс Сьебе 1 0
15. Шиманга Катуку 1 0
16. Мини Оливье 1 0
17. Де Норре Каспер 1 0
18. Векеманс Даан 1 0
19. Аль-Тамари Мусса 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Дерейк Тимоти 3 1
2. Д'Эне Кристоф 4 0
3. Сейнсбери Трент 4 0
4. Де Сар Жюльен 4 0
5. Оканси Эрик 4 0
6. Селемани Фаиз 2 1
7. Макаренко Евгений 3 0
8. Лепуан Кристоф 3 0
9. Хайнс-Айк Брендан 3 0
10. Гейе Папе Хабиб 3 0
11. Йонкхеере Михил 2 0
12. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
13. Голубович Петар 2 0
14. Номбе Мбойо 2 0
15. Стоянович Йован 2 0
16. Ружо Лукас 1 0
17. Аджагун Абдул 1 0
18. Девале Жиль 1 0
19. Якубех Адам 1 0
20. Палаверса Анте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АХ Лёвен 9.09% (4) 15.91% (7) 18.18% (8) 22.73% (10) 11.36% (5) 22.73% (10)
 Кортрейк 18.18% (6) 6.06% (2) 12.12% (4) 21.21% (7) 18.18% (6) 24.24% (8)

Предыдущие игры

АХ Лёвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен
АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Ломмель 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:3 Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк

Последние игры между собой

АХ Лёвен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Кортрейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Первый дивизион А Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 АХ Лёвен Первый дивизион А
АХ Лёвен 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 1:3 Кортрейк Кубок Бельгии Кортрейк 5:2 АХ Лёвен Товарищеские матчи АХ Лёвен 1:1 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле Кортрейк 0:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 26 14 4 8 43 - 35 46
3. Генк Заявка 26 12 7 7 50 - 35 43
4. Андерлехт Заявка 26 10 11 5 36 - 27 41
5. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
6. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
7. Стандард Заявка 26 10 9 7 37 - 30 39
8. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 26 11 4 11 47 - 50 37
10. Мехелен Заявка 26 10 6 10 39 - 42 36
11. Зульте-Варегем Заявка 26 10 4 12 39 - 46 34
12. Гент Заявка 26 9 6 11 36 - 33 33
13. Кортрейк Заявка 27 9 6 12 33 - 40 33
14. Эйпен Заявка 26 7 11 8 32 - 42 32
15. Сент-Трюйден Заявка 26 8 6 12 34 - 40 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 26 7 1 18 30 - 45 22
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 6 3 4 26 - 22 21
8. Стандард Заявка 13 5 6 2 19 - 15 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Сент-Трюйден Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Гент Заявка 12 4 3 5 19 - 17 15
14. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 13 3 0 10 18 - 25 9
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Антверпен Заявка 13 7 1 5 21 - 18 22
3. Мехелен Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
4. Зульте-Варегем Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Эйпен Заявка 13 3 7 3 14 - 20 16
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Андерлехт Заявка 13 3 5 5 18 - 21 14
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.45 2.44
Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.50 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 8.20 29.00
  1.21 5.89 14.07

Самый высокий коэффициент на матч «АХ Лёвен» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АХ Лёвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АХ Лёвен» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7
3.65 1.25 2.85 1.38 1.94 1.80 1.54 2.37 1.37 2.95 1.13 5.40
11.00 1.01 10.25 1.01 4.30 1.17 3.48 1.27 2.21 1.63 1.79 2.02 1.54 2.67 1.26 3.85 1.19 4.50 1.06 7.60 1.04 8.10
15.50 0.00 10.00 1.02 4.30 1.20 3.45 1.28 9.00 1.04 1.99 1.82 6.50 1.09 5.70 1.11 4.20 1.20 2.20 1.62 1.42 2.75 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
4.69 1.21 2.98 1.41 2.73 1.49 2.27 1.67 2.03 1.85 3.08 1.39 2.39 1.61 2.65 1.50 2.30 1.65 1.95 1.91 2.74 1.46 1.97 1.88 1.61 2.35 1.25 3.91 1.94 1.90 1.64 2.29 1.43 2.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.90 1.38 1.95 1.79 1.43 2.70 1.10 6.20
3.38 1.32 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
2.25 1.65 1.52 2.44 1.18 4.50 1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50
3.27 1.36 2.83 1.46 2.25 1.68 1.76 2.14 2.58 1.51 2.11 1.75 1.63 2.30 1.40 2.95 1.37 3.12 1.20 4.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.20 1.76 1.99 1.21 4.10
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.13
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.75 1.41
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