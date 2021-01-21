Васютин спокойно справляется с дальним ударом. Мяч в руках у голкипера "Зенита".

Ответ "Зенита" был куда опаснее. Сутормин прострелил в штрафную на набегавшего Вендела, только на этот раз техника его подвела. Мяч летит выше.

Вдоль центральной линии барражирует мяч, успокоилась игра в эти минуты, команды доигрывают первый тайм.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 2:0.

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41' Затяжной розыгрыш штрафного завершается без опасного момента.

40' Какой-то хаос творится в оборонительных порядках "Риги". Фолят они у своей штрафной.

39' В офсайд забрался Данила Хотулёв. Игра остановлена.

38' Прижал "Зенит" соперника к штрафной, а тот под прессингом не всегда может отдать точный пас друг другу.

37' Снова игроки "Зенита" прибрали круглого к своим ногам и очень дорожат им, разыгрывая комбинации до верного.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Вендел!!!

Вендел решил продемонстрировать удар с дальней позиции. Пурнису вроде и удалось мяч остановить, но тот всё равно отскочил в ворота. Ошибка вратаря.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Дриусси!!!

Не смогли выйти игроки "Риги" из обороны. Сердар Азмун вбежал в штрафную и откатил мяч в центр, куда и набежал Дриусси, отправивший игровой снаряд точно в нижний угол.

34' Хорошо вроде разыграли, только вот завершающий удар Малкома не получился. Мяч по пути задел ногу защитника и прилетел в руки к Пурнису.

33' Пошли ошибки с обеих сторон, но происходят они в центре поля, так что серьёзных последствий за собой они не несут.

32' Извлечь выгоду из корнера игрокам из Латвии не получилось, но и игроки "Зенита" не смогли убежать в контратаку.

31' Васютин вступает в игру. Отбивает он удар Бризолы метров с 7, а далее мяч касается штанги и улетает за пределы поля.

30' Азмун с нарушением правил отобрал мяч у Черномордийса. Фол в атаке.

29' Отступил "Зенит", игра вязнет в центре поля без скоростей. Скучновато становится.

28' В центре поля под прессингом контролируют мяч латыши, Жирков нервничает и фолит.

27' Фланговыми и одинаково безрезультатными атаками обменялись команды, везде работает подстраховка.

26' "Зенит" держит мяч, стараясь разыгрывать его как можно быстрее, однако раскачать оборону "Риги" это не помогает.

25' Владимир Камеш размял своей подачей Васютина. Всё спокойно в штрафной "Зенита".

24' Допускают несколько ошибок у чужих ворот российские игроки, но забрав мяч "Рига" не стремится в контратаку.

23' Очередной свисток арбитра прозвучал в игре. На этот раз грубо сыграл Вендел у центрального круга.

22' Фелипе Бризола в офсайде оказался на правом фланге атаки.

21' Попытались игроки "Зенита" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

20' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Зенита", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

19' "Зенит" вновь забирает мяч себе без возможности для "Риги" отобрать его.

18' Разрешающая передача к штрафной "Зенита" выводит Милошевича практически один на один, только вот удар у игрока "Риги" получился мимо цели, а ведь позиция была хорошая.

17' А футболисты "Риги" начинают паниковать, как только мяч оказывается у них. Куда-то спешат все время, что-то очень сложное придумывают.

16' Игроки российского клуба с каждой минутой отвоевывают все больше пространства, "Рига" старается отвечать своевременным прессингом.

15' Ещё раз Вендел оказывается в кадре. На этот раз он решил пробить на технику, до ворот было около 25 метров, но мяч после его удара попал в перекладину.

15' Разыграли игроки "Зенита" свой угловой, но позже вели борьбу в штрафной с нарушением правил.

14' Выполнил подачу с углового в центр штрафной площади Малком, нет удара. Фёдоров вынес мяч из штрафной.

13' Пуринс отражает мощный выстрел от Вендела с левого края штрафной. Будет угловой.

12' Первый угловой зарабатывают игроки "Риги". Последовал хороший навес в центр штрафной, но "Зенит" отвёл угрозу от ворот.

11' Щетинин прострелил во вратарскую с правого края штрафной, только вот Дриусси не смог замкнуть эту передачу.

10' Юрий Жирков получает по ногам на своей половине поля. Судья останавливает игру.

9' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

8' Кирилл Щетинин чуть было в одиночку не прошёл защиту соперника по правому флангу, однако мяч всё-таки покинул пределы поля.

7' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Риги" он состоялся. Последовал розыгрыш от Малкома, однако защита играет надёжно.

6' Жирков спокойно поставил корпус и не дал игроку "Риги" промчаться по флангу. Удар от ворот.

5' Завязла борьба за мяч в центре поля, позиционные атаки командам пока не даются.

4' Васютин спокойно справляется с навесом в штрафную с левого края поля.

3' "Рига" держит мяч, стараясь измотать "Зенит", переводы с фланга на фланг сейчас просматриваются в их игре.

2' Пищевичс нарушает правила в середине поля.

1' "Зенит" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в серой игроки "Риги".