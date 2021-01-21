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Зенит
2:0
Первый тайм: 45+'
Рига
0'
1:0
34' Гол
Дриусси Себастьян
2:0
36' Гол
Вендел Маркус
45'+2
Зенит
Рига

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал
Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит
Рига Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Рига 0:3 Вентспилс РФШ Рига 3:0 Рига Тукумс-2000 0:2 Рига Рига 5:1 Метта
Рига 2:0 Даугавпилс Елгава 0:2 Рига Рига 2:1 Лиепая Спартак Юрмала 1:2 Рига Рига 0:1 Селтик Рига 1:0 Валмиера Гласс Рига 1:0 Тре Фьори Вентспилс 0:2 Рига Рига 0:2 РФШ Рига Метта 0:3 Рига Рига 5:2 Тукумс-2000 Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Даугавпилс 0:1 Рига Рига 3:0 Елгава Лиепая 1:4 Рига Рига 4:2 Спартак Юрмала
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 2:0. 
  • 45'
    Вдоль центральной линии барражирует мяч, успокоилась игра в эти минуты, команды доигрывают первый тайм.
  • Офсайд
    44'
    Очередной офсайд у штрафной "Риги" зафиксирован.
  • Опасный момент
    43'
    Ответ "Зенита" был куда опаснее. Сутормин прострелил в штрафную на набегавшего Вендела, только на этот раз техника его подвела. Мяч летит выше.
  • 42'
    Васютин спокойно справляется с дальним ударом. Мяч в руках у голкипера "Зенита".
  • 41'
    Затяжной розыгрыш штрафного завершается без опасного момента.
  • Фол, нарушение
    40'
    Какой-то хаос творится в оборонительных порядках "Риги". Фолят они у своей штрафной.
  • Офсайд
    39'
    В офсайд забрался Данила Хотулёв. Игра остановлена.
  • 38'
    Прижал "Зенит" соперника к штрафной, а тот под прессингом не всегда может отдать точный пас друг другу.
  • 37'
    Снова игроки "Зенита" прибрали круглого к своим ногам и очень дорожат им, разыгрывая комбинации до верного.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Вендел!!!
    Вендел решил продемонстрировать удар с дальней позиции. Пурнису вроде и удалось мяч остановить, но тот всё равно отскочил в ворота. Ошибка вратаря.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Дриусси!!!
    Не смогли выйти игроки "Риги" из обороны. Сердар Азмун вбежал в штрафную и откатил мяч в центр, куда и набежал Дриусси, отправивший игровой снаряд точно в нижний угол.
  • 34'
    Хорошо вроде разыграли, только вот завершающий удар Малкома не получился. Мяч по пути задел ногу защитника и прилетел в руки к Пурнису.
  • 33'
    Пошли ошибки с обеих сторон, но происходят они в центре поля, так что серьёзных последствий за собой они не несут.
  • Угловой
    32'
    Извлечь выгоду из корнера игрокам из Латвии не получилось, но и игроки "Зенита" не смогли убежать в контратаку. 
  • Опасный момент
    31'
    Васютин вступает в игру. Отбивает он удар Бризолы метров с 7, а далее мяч касается штанги и улетает за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Азмун с нарушением правил отобрал мяч у Черномордийса. Фол в атаке.
  • 29'
    Отступил "Зенит", игра вязнет в центре поля без скоростей. Скучновато становится.
  • Фол, нарушение
    28'
    В центре поля под прессингом контролируют мяч латыши, Жирков нервничает и фолит.
  • 27'
    Фланговыми и одинаково безрезультатными атаками обменялись команды, везде работает подстраховка.
  • 26'
    "Зенит" держит мяч, стараясь разыгрывать его как можно быстрее, однако раскачать оборону "Риги" это не помогает. 
  • 25'
    Владимир Камеш размял своей подачей Васютина. Всё спокойно в штрафной "Зенита".
  • 24'
    Допускают несколько ошибок у чужих ворот российские игроки, но забрав мяч "Рига" не стремится в контратаку.
  • Фол, нарушение
    23'
    Очередной свисток арбитра прозвучал в игре. На этот раз грубо сыграл Вендел у центрального круга.
  • Офсайд
    22'
    Фелипе Бризола в офсайде оказался на правом фланге атаки.
  • 21'
    Попытались игроки "Зенита" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 20'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Зенита", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 19'
    "Зенит" вновь забирает мяч себе без возможности для "Риги" отобрать его.
  • Опасный момент
    18'
    Разрешающая передача к штрафной "Зенита" выводит Милошевича практически один на один, только вот удар у игрока "Риги" получился мимо цели, а ведь позиция была хорошая.
  • 17'
    А футболисты "Риги" начинают паниковать, как только мяч оказывается у них. Куда-то спешат все время, что-то очень сложное придумывают. 
  • 16'
     Игроки российского клуба с каждой минутой отвоевывают все больше пространства, "Рига" старается отвечать своевременным прессингом.
  • Штанга
    15'
    Ещё раз Вендел оказывается в кадре. На этот раз он решил пробить на технику, до ворот было около 25 метров, но мяч после его удара попал в перекладину.
  • Угловой
    15'
    Разыграли игроки "Зенита" свой угловой, но позже вели борьбу в штрафной с нарушением правил.
  • Угловой
    14'
    Выполнил подачу с углового в центр штрафной площади Малком, нет удара. Фёдоров вынес мяч из штрафной.
  • Опасный момент
    13'
    Пуринс отражает мощный выстрел от Вендела с левого края штрафной. Будет угловой.
  • Угловой
    12'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Риги". Последовал хороший навес в центр штрафной, но "Зенит" отвёл угрозу от ворот.
  • 11'
    Щетинин прострелил во вратарскую с правого края штрафной, только вот Дриусси не смог замкнуть эту передачу.
  • Фол, нарушение
    10'
    Юрий Жирков получает по ногам на своей половине поля. Судья останавливает игру.
  • 9'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 8'
    Кирилл Щетинин чуть было в одиночку не прошёл защиту соперника по правому флангу, однако мяч всё-таки покинул пределы поля.
  • Угловой
    7'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Риги" он состоялся. Последовал розыгрыш от Малкома, однако защита играет надёжно. 
  • 6'
    Жирков спокойно поставил корпус и не дал игроку "Риги" промчаться по флангу. Удар от ворот.
  • 5'
    Завязла борьба за мяч в центре поля, позиционные атаки командам пока не даются.
  • 4'
    Васютин спокойно справляется с навесом в штрафную с левого края поля.
  • 3'
    "Рига" держит мяч, стараясь измотать "Зенит", переводы с фланга на фланг сейчас просматриваются в их игре.
  • Фол, нарушение
    2'
    Пищевичс нарушает правила в середине поля.
  • 1'
    "Зенит" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в серой игроки "Риги". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты из России.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция товарищеского матча, "Зенит" - "Рига". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 145
Зенит 97.2% (141)
X 2.8% (4)
Рига 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Рига
1.32
5.65
9.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 4.90 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.65 9.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.50 9.10

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.60 1.15 3.72 1.23 2.33 1.56 1.87 1.91 1.58 2.50 1.28 3.56 1.21 4.10 1.07 6.85 1.05 7.30
16.50 0.00 11.50 1.02 4.80 1.17 3.90 1.25 2.31 1.57 2.08 1.70 1.88 1.86 1.68 2.11 1.53 2.35 1.27 3.55 1.21 4.20 1.08 7.00 1.07 7.30 1.01 13.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.47 1.53 1.61 2.29 1.23 4.10
2.37 1.55 1.57 2.26 1.21 3.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.56 1.28 1.95 1.83 1.46 2.68
1.98 1.77 1.48 2.60 1.28 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.80
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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Прогнозы на матч Зенит 2:0 Рига

Исход игры
Зенит
97.2% (141)
Ничья
2.8% (4)
Рига
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.55% (68)
Меньше
52.45% (75)
Обе команды забьют
Да
30.77% (44)
Нет
69.23% (99)
Популярный счёт
2:0 Зенит
43.4% (63)
3:0 Зенит
16.6% (24)
3:1 Зенит
15.9% (23)
2:1 Зенит
9% (13)
1:0 Зенит
6.2% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Зенит
1.4% (2)
5:1 Зенит
1.4% (2)
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