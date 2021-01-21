1:0
34' ГолДриусси Себастьян
2:0
36' ГолВендел Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
Ход матча
34'
36'
2:0
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +8 =6 -6Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал
Рига Последние 20 матчей: +15 =0 -5Рига 0:3 Вентспилс РФШ Рига 3:0 Рига Тукумс-2000 0:2 Рига Рига 5:1 Метта
Рига 2:0 Даугавпилс Елгава 0:2 Рига Рига 2:1 Лиепая Спартак Юрмала 1:2 Рига Рига 0:1 Селтик Рига 1:0 Валмиера Гласс Рига 1:0 Тре Фьори Вентспилс 0:2 Рига Рига 0:2 РФШ Рига Метта 0:3 Рига Рига 5:2 Тукумс-2000 Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Даугавпилс 0:1 Рига Рига 3:0 Елгава Лиепая 1:4 Рига Рига 4:2 Спартак Юрмала
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Рига» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рига» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Рига», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Зенит 2:0 Рига
Исход игры
Зенит
97.2% (141)
Ничья
2.8% (4)
Рига
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.55% (68)
Меньше
52.45% (75)
Обе команды забьют
Да
30.77% (44)
Нет
69.23% (99)
Популярный счёт
2:0 Зенит
43.4% (63)
3:0 Зенит
16.6% (24)
3:1 Зенит
15.9% (23)
2:1 Зенит
9% (13)
1:0 Зенит
6.2% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Зенит
1.4% (2)
5:1 Зенит
1.4% (2)
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