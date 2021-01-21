Зенит
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Шахтёр Солигорск
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +9 =5 -6Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шахтёр Солигорск 4:2 Минск Рух Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск
Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ
Прогнозы на матч Зенит - Шахтёр Солигорск
Исход игры
Зенит
88.5% (46)
Ничья
11.5% (6)
Шахтёр Солигорск
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
60.78% (31)
Нет
39.22% (20)
Популярный счёт
2:1 Зенит
36.5% (19)
2:0 Зенит
25% (13)
3:1 Зенит
9.6% (5)
1:1 Ничья
9.6% (5)
3:0 Зенит
7.7% (4)
1:0 Зенит
3.8% (2)
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