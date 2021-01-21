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Зенит
 
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Шахтёр Солигорск

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д
Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Шахтёр Солигорск 4:2 Минск Рух Брест 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ Белшина 1:5 Шахтёр Солигорск
Энергетик-БГУ 1:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Динамо Минск Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:0 Витебск Шахтёр Солигорск 0:0 Сфынтул Георге Ислочь 4:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Смолевичи-СТИ Неман 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:4 Шахтёр Солигорск Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест БАТЭ 2:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Энергетик-БГУ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Шахтёр Солигорск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 13 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Зенит 88.5% (46)
    X 11.5% (6)
    Шахтёр Солигорск 0% (0)
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    Где смотреть матч Зенит - Шахтёр Солигорск онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит - Шахтёр Солигорск

    Исход игры
    Зенит
    88.5% (46)
    Ничья
    11.5% (6)
    Шахтёр Солигорск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    60.78% (31)
    Нет
    39.22% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    36.5% (19)
    2:0 Зенит
    25% (13)
    3:1 Зенит
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    3:0 Зенит
    7.7% (4)
    1:0 Зенит
    3.8% (2)
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