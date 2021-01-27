ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:2! Вендел! Вендел сыграл в стеночку с Кузяевым на правом полуфланге и оформил дубль, послав мяч низом в дальний угол!

Азмун схватился за голову после неточной невысокой подачи Мостового с левого края.

И новая короткая пауза на водопой.

В начале второго тайма команды раззабивались, а потом передышку взяли. Посмотрим, что будет в оставшиеся минут 20 до второго большого перерыва.

"Зенит" частенько переводит мяч с одного края на другой, но вот обостряющая доставка в центр штрафной у него хромает.

ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! Фелипе Малком! Кузяев не смог пробить мяч сквозь окружавших его защитников, однако снаряд срикошетил вправо, где его добавил в сетку по центру ворот Малком.

Довольно быстро "Зенит" сравнял счёт, но это же не должно кого-то удивлять.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2! Дубль Егорычева! Кулаков навесил с правого фланга на дальнюю штангу, и Егорычев со знанием дела головой поразил ближний угол. "Урал" стремится к победе!

Мостовой получил на себе фол перед левым краем чужой штрафной.

Удар Ловрена со штрафного приняла на себя стенка. Питерцы продолжили атаковать вторым темпом и отправили мяч за лицевую.

Максименко бежал в контратаке по правому флангу, а смещение к центру подвело его - потерял он мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2! Сердар Азмун! Вот это голевая перестрелка! Получив пас от Малкома, Азмун блестяще примерно с линии штрафной закрутил мяч чуть с левой стороны в правый нижний угол. Весьма красиво!

Ну что, скоро очередной забитый мяч будет?

Опасно у ворот "Урала"! Мостовой не смог пробить как задумывал, но мяч всё равно полетел в ворота, и Помазун вытащил его из-под перекладины!

И чуть позже в офсайд угостили питерцы.

Взвинчивает темп "Зенит". Ещё один удар последовал от питерцев - Помазун поймал снаряд.

Угловой заработал "Зенит". Дуглас Сантос навесил, и судья зафиксировал нарушение в атаке.

Контратака "Зенита" завершилась дальним ударом Вендела - Помазун был начеку и забрал мяч.

Первый тайм

— В первом перерыве произошла вратарская замена у "Зенита": вместо Одоевского вышел Михаил Кержаков. И в составе "Урала" несколько замен. В частности, заменён Погребняк на Панюкова. Также Максименко и Августиняк появились на поле.

— Свисток на первый перерыв в этом матче! Со счётом 1:0 выигрывает пока "Урал".

38' Не получилось в очередной раз "Зениту" сделать свою атаку острой.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Андрей Егорычев!

В контратаке отличился "Урал". Бикфалви вывел левым полуфлангом на рандеву с Одоевским Егорычева, и тот, опередив Ловрена, послал мяч в сетку мимо вышедшего навстречу вратаря.

37' Долго водили мяч зенитовцы возле чужой штрафной и в итоге потеряли снаряд.

35' Йовичич вроде как делал пас влево на Калинина, но вместо этого отправил мяч далеко в аут.

34' Сильно опасно у ворот "Зенита"! Погребняк вошёл в штрафную с правой стороны и шарахнул выше перекладины! Хотулев не смог нейтрализовать экс-форварда питерцев.

33' "Зенит" в последние пару минут обитает на своей половине поля.

32' "Урал" потерял мяч, вернул его себе и теперь проводит позиционную атаку.

31' Офсайд у "сине-бело-голубых".

31' Быстро заработали питерцы новый корнер. Снова "шмели" сняли подачу Сантоса, после розыгрыша углового.

30' "Зенит" постепенно перевёл мяч с правого фланга на левый, и подача Сантоса привела к назначению углового.

29' Комбинировали уральцы в середине поля слева и упустили снаряд за боковую.

28' Помазун выбивает мяч на правый фланг, получив передачу от своего защитника.

28' Погребняк исхитрился ударить по воротам из пределов штрафной - выше створа.

27' Против Бикфалви зенитовцы сфолили в атаке.

26' Барриос с подступов к штрафной попробовал свою точность - получилось низом и мимо левой штанги.

25' Продолжается матч.

25' Судья свистнул, подав командам намёк: пора возвращаться к игре.

24' Пауза на водопой. Нужно футболистам немножко попить и облить себя водичкой на дубайском солнцепёке.

24' Так прямо не скажешь, что кто-то владеет большим преимуществом. Но "Зенит", кажется, побольше атакует.

23' Дуглас Сантос далеко навесил с левого фланга, и Калинин скинул мяч Помазуну, тот поймал в падении.

23' Кузяеву помешали нормально пробить головой, но атака "Зенита" в позицинном ключе продолжается.

22' Бикфалви отобрал передачу Сутормина на Ловрена, однако хорватский защитник питерцев не опустил рук и вернул мяч своей команде через отбор.

21' Мостовой упал на левом краю, однако фол не зафискирован.

21' Ловрен с Хотулевым достаточно высоко поднялись.

20' Теперь зенитовцы раскатывают мяч по чужой половине.

19' "Урал" в позиционном нападении. Заброс Герасимова на Погребняка - и мяч оказывается у Одоевского.

19' "Зенит" в контратаке. Азмун отдал направо Малкому, а ответная передача от бразильца не прошла.

18' Слабый прострел Дугласа Сантоса с левого края остановлен Кулаковым.

17' Азмун неудачно принял пас от Малкома, и Помазун заключил мяч в свои перчатки.

17' До офсайда добрались екатеринбуржцы в своей атаке с креном направо.

16' Бикфалви с левого полуфланга расчехлил свою знаменитую пушку - он пробил в ближний угол, и Одоевский справился.

15' Против Погребняка сфолили в центре поля.

14' Кузяев простреливал справа, и этой передаче суждено было стать прерванной.

14' Малком пробил - и попал в соперника.

14' Малком из центра поля сместился по диагонали и оставил мяч Мостовому, и зенитовцы застряли в той зоне.

13' Уральцы сфолили в атаке на левом фланге.

12' У "Зенита" несколько ослабленный состав - из-за положительных тестов на коронавирус до сих пор в расположении питерской команды отсутствуют вратарь Лунёв и нападающий Дзюба.

11' Малком на правом полуфланге обыгрался с Венделом и закрутил мяч с левой ноги сильно мимо дальней девятки, в которую он метил.

10' Мостовой пробросил мяч вперёд на левом полуфланге и был завален соперником.

9' Кузяев с левой стороны практически от лицевой пасовал в центр под удар Азмуну, но подчистили защитники "Урала".

8' Петербужцы подавали угловой слева - Герасимов выбил мяч головой.

7' У Сутормина не получилась комбинация с Кузяевым на правом фланге, потерял мяч "Зенит".

6' Азмун подхватил мяч недалеко от чужой штрафной и пальнул низом левее створа.

6' У "шмелей" тоже никакой остроты не получилось, оборвалась их атака в центре поля.

5' Атака "Зенита" не привела к опасности, и "Урал" свою начал.

4' А теперь офсайд зафиксирован у Бикфалви в зоне левого инсайда.

4' Ещё один угловой исполнит "Урал".

3' Достаточно просто отбился "Урал" после подачи штрафного, а чуть позже сами екатеринбуржцы получили право на угловой.

2' Штрафной заработал "Зенит" на левом полуфланге - Мостового подтолкнул Кулаков.

2' Питерцы с мячом на своей половине поля. Пока ничего особо интересного на поле не происходило.