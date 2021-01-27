В начале второго тайма команды раззабивались, а потом передышку взяли. Посмотрим, что будет в оставшиеся минут 20 до второго большого перерыва.
60'
И новая короткая пауза на водопой.
60'
Жёлтая карточка Барриосу за срыв атаки.
58'
Азмун схватился за голову после неточной невысокой подачи Мостового с левого края.
57'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:2! Вендел!
Вендел сыграл в стеночку с Кузяевым на правом полуфланге и оформил дубль, послав мяч низом в дальний угол!
56'
Максименко не сумел накрутить нескольких соперников впереди возле правого углового флажка.
55'
Контратака "Зенита" завершилась дальним ударом Вендела - Помазун был начеку и забрал мяч.
53'
Угловой заработал "Зенит". Дуглас Сантос навесил, и судья зафиксировал нарушение в атаке.
52'
Взвинчивает темп "Зенит". Ещё один удар последовал от питерцев - Помазун поймал снаряд.
51'
И чуть позже в офсайд угостили питерцы.
50'
Опасно у ворот "Урала"! Мостовой не смог пробить как задумывал, но мяч всё равно полетел в ворота, и Помазун вытащил его из-под перекладины!
50'
Ну что, скоро очередной забитый мяч будет?
49'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2! Сердар Азмун!
Вот это голевая перестрелка! Получив пас от Малкома, Азмун блестяще примерно с линии штрафной закрутил мяч чуть с левой стороны в правый нижний угол. Весьма красиво!
48'
Максименко бежал в контратаке по правому флангу, а смещение к центру подвело его - потерял он мяч.
48'
Удар Ловрена со штрафного приняла на себя стенка. Питерцы продолжили атаковать вторым темпом и отправили мяч за лицевую.
47'
Мостовой получил на себе фол перед левым краем чужой штрафной.
46'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2! Дубль Егорычева!
Кулаков навесил с правого фланга на дальнюю штангу, и Егорычев со знанием дела головой поразил ближний угол. "Урал" стремится к победе!
44'
Довольно быстро "Зенит" сравнял счёт, но это же не должно кого-то удивлять.
43'
ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! Фелипе Малком!
Кузяев не смог пробить мяч сквозь окружавших его защитников, однако снаряд срикошетил вправо, где его добавил в сетку по центру ворот Малком.
42'
"Зенит" частенько переводит мяч с одного края на другой, но вот обостряющая доставка в центр штрафной у него хромает.
В первом перерыве произошла вратарская замена у "Зенита": вместо Одоевского вышел Михаил Кержаков. И в составе "Урала" несколько замен. В частности, заменён Погребняк на Панюкова. Также Максименко и Августиняк появились на поле.
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Свисток на первый перерыв в этом матче! Со счётом 1:0 выигрывает пока "Урал".
38'
Не получилось в очередной раз "Зениту" сделать свою атаку острой.
37'
ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Андрей Егорычев!
В контратаке отличился "Урал". Бикфалви вывел левым полуфлангом на рандеву с Одоевским Егорычева, и тот, опередив Ловрена, послал мяч в сетку мимо вышедшего навстречу вратаря.
37'
Долго водили мяч зенитовцы возле чужой штрафной и в итоге потеряли снаряд.
35'
Йовичич вроде как делал пас влево на Калинина, но вместо этого отправил мяч далеко в аут.
34'
Сильно опасно у ворот "Зенита"! Погребняк вошёл в штрафную с правой стороны и шарахнул выше перекладины! Хотулев не смог нейтрализовать экс-форварда питерцев.
33'
"Зенит" в последние пару минут обитает на своей половине поля.
32'
"Урал" потерял мяч, вернул его себе и теперь проводит позиционную атаку.
31'
Офсайд у "сине-бело-голубых".
31'
Быстро заработали питерцы новый корнер. Снова "шмели" сняли подачу Сантоса, после розыгрыша углового.
30'
"Зенит" постепенно перевёл мяч с правого фланга на левый, и подача Сантоса привела к назначению углового.
29'
Комбинировали уральцы в середине поля слева и упустили снаряд за боковую.
28'
Помазун выбивает мяч на правый фланг, получив передачу от своего защитника.
28'
Погребняк исхитрился ударить по воротам из пределов штрафной - выше створа.
27'
Против Бикфалви зенитовцы сфолили в атаке.
26'
Барриос с подступов к штрафной попробовал свою точность - получилось низом и мимо левой штанги.
25'
Продолжается матч.
25'
Судья свистнул, подав командам намёк: пора возвращаться к игре.
24'
Пауза на водопой. Нужно футболистам немножко попить и облить себя водичкой на дубайском солнцепёке.
24'
Так прямо не скажешь, что кто-то владеет большим преимуществом. Но "Зенит", кажется, побольше атакует.
23'
Дуглас Сантос далеко навесил с левого фланга, и Калинин скинул мяч Помазуну, тот поймал в падении.
23'
Кузяеву помешали нормально пробить головой, но атака "Зенита" в позицинном ключе продолжается.
22'
Бикфалви отобрал передачу Сутормина на Ловрена, однако хорватский защитник питерцев не опустил рук и вернул мяч своей команде через отбор.
21'
Мостовой упал на левом краю, однако фол не зафискирован.
21'
Ловрен с Хотулевым достаточно высоко поднялись.
20'
Теперь зенитовцы раскатывают мяч по чужой половине.
19'
"Урал" в позиционном нападении. Заброс Герасимова на Погребняка - и мяч оказывается у Одоевского.
19'
"Зенит" в контратаке. Азмун отдал направо Малкому, а ответная передача от бразильца не прошла.
18'
Слабый прострел Дугласа Сантоса с левого края остановлен Кулаковым.
17'
Азмун неудачно принял пас от Малкома, и Помазун заключил мяч в свои перчатки.
17'
До офсайда добрались екатеринбуржцы в своей атаке с креном направо.
16'
Бикфалви с левого полуфланга расчехлил свою знаменитую пушку - он пробил в ближний угол, и Одоевский справился.
15'
Против Погребняка сфолили в центре поля.
14'
Кузяев простреливал справа, и этой передаче суждено было стать прерванной.
14'
Малком пробил - и попал в соперника.
14'
Малком из центра поля сместился по диагонали и оставил мяч Мостовому, и зенитовцы застряли в той зоне.
13'
Уральцы сфолили в атаке на левом фланге.
12'
У "Зенита" несколько ослабленный состав - из-за положительных тестов на коронавирус до сих пор в расположении питерской команды отсутствуют вратарь Лунёв и нападающий Дзюба.
11'
Малком на правом полуфланге обыгрался с Венделом и закрутил мяч с левой ноги сильно мимо дальней девятки, в которую он метил.
10'
Мостовой пробросил мяч вперёд на левом полуфланге и был завален соперником.
9'
Кузяев с левой стороны практически от лицевой пасовал в центр под удар Азмуну, но подчистили защитники "Урала".
8'
Петербужцы подавали угловой слева - Герасимов выбил мяч головой.
7'
У Сутормина не получилась комбинация с Кузяевым на правом фланге, потерял мяч "Зенит".
6'
Азмун подхватил мяч недалеко от чужой штрафной и пальнул низом левее створа.
6'
У "шмелей" тоже никакой остроты не получилось, оборвалась их атака в центре поля.
5'
Атака "Зенита" не привела к опасности, и "Урал" свою начал.
4'
А теперь офсайд зафиксирован у Бикфалви в зоне левого инсайда.
4'
Ещё один угловой исполнит "Урал".
3'
Достаточно просто отбился "Урал" после подачи штрафного, а чуть позже сами екатеринбуржцы получили право на угловой.
2'
Штрафной заработал "Зенит" на левом полуфланге - Мостового подтолкнул Кулаков.
2'
Питерцы с мячом на своей половине поля. Пока ничего особо интересного на поле не происходило.
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Матч начался!
До матча
7'
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Зенит" в 11:00 по московскому времени начнёт товарищеский матч с "Уралом" на сборах в Дубае. Встреча пройдёт в необычном формате - 3 тайма по 40 минут. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult будет вести Кирилл Иванцов.