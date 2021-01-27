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Зенит
2:2
Первый тайм: 45+'
Урал
0'
0:1
37' Гол
Егорычев Андрей
1:1
43' Гол
Малком Филипе
1:2
45' Гол
Егорычев Андрей
2:2
45' Гол
Азмун Сердар
45'+18
Зенит
Урал

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва
Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д Зенит 5:1 Урал Брюгге 3:0 Зенит Арсенал Тула 0:0 Зенит Лацио 3:1 Зенит Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа
Урал Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал
Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар

Последние игры между собой

Зенит: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 0
Урал: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 14
Зенит 5:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 7:1 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Зенит Премьер-лига
Урал 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Урал Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Урал Премьер-лига Урал 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Зенит Премьер-лига
  • Второй тайм
  • 61'
    В начале второго тайма команды раззабивались, а потом передышку взяли. Посмотрим, что будет в оставшиеся минут 20 до второго большого перерыва.
  • 60'
    И новая короткая пауза на водопой.
  • Желтая карточка
    60'
    Жёлтая карточка Барриосу за срыв атаки.
  • 58'
    Азмун схватился за голову после неточной невысокой подачи Мостового с левого края.
  • 2 гола - дубль!
    57'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:2! Вендел!
    Вендел сыграл в стеночку с Кузяевым на правом полуфланге и оформил дубль, послав мяч низом в дальний угол!
  • 56'
    Максименко не сумел накрутить нескольких соперников впереди возле правого углового флажка.
  • 55'
    Контратака "Зенита" завершилась дальним ударом Вендела - Помазун был начеку и забрал мяч.
  • Угловой
    53'
    Угловой заработал "Зенит". Дуглас Сантос навесил, и судья зафиксировал нарушение в атаке.
  • 52'
    Взвинчивает темп "Зенит". Ещё один удар последовал от питерцев - Помазун поймал снаряд.
  • Офсайд
    51'
    И чуть позже в офсайд угостили питерцы.
  • Опасный момент
    50'
    Опасно у ворот "Урала"! Мостовой не смог пробить как задумывал, но мяч всё равно полетел в ворота, и Помазун вытащил его из-под перекладины!
  • 50'
    Ну что, скоро очередной забитый мяч будет?
  • 49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2! Сердар Азмун!
    Вот это голевая перестрелка! Получив пас от Малкома, Азмун блестяще примерно с линии штрафной закрутил мяч чуть с левой стороны в правый нижний угол. Весьма красиво!
  • 48'
    Максименко бежал в контратаке по правому флангу, а смещение к центру подвело его - потерял он мяч.
  • 48'
    Удар Ловрена со штрафного приняла на себя стенка. Питерцы продолжили атаковать вторым темпом и отправили мяч за лицевую.
  • 47'
    Мостовой получил на себе фол перед левым краем чужой штрафной.
  • 2 гола - дубль!
    46'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2! Дубль Егорычева!
    Кулаков навесил с правого фланга на дальнюю штангу, и Егорычев со знанием дела головой поразил ближний угол. "Урал" стремится к победе!
  • 44'
    Довольно быстро "Зенит" сравнял счёт, но это же не должно кого-то удивлять.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! Фелипе Малком!
    Кузяев не смог пробить мяч сквозь окружавших его защитников, однако снаряд срикошетил вправо, где его добавил в сетку по центру ворот Малком.
  • 42'
    "Зенит" частенько переводит мяч с одного края на другой, но вот обостряющая доставка в центр штрафной у него хромает.
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Замена
    В первом перерыве произошла вратарская замена у "Зенита": вместо Одоевского вышел Михаил Кержаков. И в составе "Урала" несколько замен. В частности, заменён Погребняк на Панюкова. Также Максименко и Августиняк появились на поле.
  • Перерыв
    Свисток на первый перерыв в этом матче! Со счётом 1:0 выигрывает пока "Урал".
  • 38'
    Не получилось в очередной раз "Зениту" сделать свою атаку острой.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Андрей Егорычев!
    В контратаке отличился "Урал". Бикфалви вывел левым полуфлангом на рандеву с Одоевским Егорычева, и тот, опередив Ловрена, послал мяч в сетку мимо вышедшего навстречу вратаря.
  • 37'
    Долго водили мяч зенитовцы возле чужой штрафной и в итоге потеряли снаряд.
  • 35'
    Йовичич вроде как делал пас влево на Калинина, но вместо этого отправил мяч далеко в аут. 
  • Опасный момент
    34'
    Сильно опасно у ворот "Зенита"! Погребняк вошёл в штрафную с правой стороны и шарахнул выше перекладины! Хотулев не смог нейтрализовать экс-форварда питерцев.
  • 33'
    "Зенит" в последние пару минут обитает на своей половине поля.
  • 32'
    "Урал" потерял мяч, вернул его себе и теперь проводит позиционную атаку.
  • Офсайд
    31'
    Офсайд у "сине-бело-голубых".
  • Угловой
    31'
    Быстро заработали питерцы новый корнер. Снова "шмели" сняли подачу Сантоса, после розыгрыша углового.
  • Угловой
    30'
    "Зенит" постепенно перевёл мяч с правого фланга на левый, и подача Сантоса привела к назначению углового.
  • 29'
    Комбинировали уральцы в середине поля слева и упустили снаряд за боковую.
  • 28'
    Помазун выбивает мяч на правый фланг, получив передачу от своего защитника.
  • 28'
    Погребняк исхитрился ударить по воротам из пределов штрафной - выше створа.
  • Фол, нарушение
    27'
    Против Бикфалви зенитовцы сфолили в атаке.
  • 26'
    Барриос с подступов к штрафной попробовал свою точность - получилось низом и мимо левой штанги.
  • 25'
    Продолжается матч.
  • 25'
    Судья свистнул, подав командам намёк: пора возвращаться к игре.
  • 24'
    Пауза на водопой. Нужно футболистам немножко попить и облить себя водичкой на дубайском солнцепёке.
  • 24'
    Так прямо не скажешь, что кто-то владеет большим преимуществом. Но "Зенит", кажется, побольше атакует.
  • 23'
    Дуглас Сантос далеко навесил с левого фланга, и Калинин скинул мяч Помазуну, тот поймал в падении.
  • 23'
    Кузяеву помешали нормально пробить головой, но атака "Зенита" в позицинном ключе продолжается.
  • 22'
    Бикфалви отобрал передачу Сутормина на Ловрена, однако хорватский защитник питерцев не опустил рук и вернул мяч своей команде через отбор.
  • Судья
    21'
    Мостовой упал на левом краю, однако фол не зафискирован.
  • 21'
    Ловрен с Хотулевым достаточно высоко поднялись.
  • 20'
    Теперь зенитовцы раскатывают мяч по чужой половине.
  • 19'
    "Урал" в позиционном нападении. Заброс Герасимова на Погребняка - и мяч оказывается у Одоевского.
  • 19'
    "Зенит" в контратаке. Азмун отдал направо Малкому, а ответная передача от бразильца не прошла.
  • 18'
    Слабый прострел Дугласа Сантоса с левого края остановлен Кулаковым.
  • 17'
    Азмун неудачно принял пас от Малкома, и Помазун заключил мяч в свои перчатки.
  • Офсайд
    17'
    До офсайда добрались екатеринбуржцы в своей атаке с креном направо.
  • 16'
    Бикфалви с левого полуфланга расчехлил свою знаменитую пушку - он пробил в ближний угол, и Одоевский справился.
  • Фол, нарушение
    15'
    Против Погребняка сфолили в центре поля.
  • 14'
    Кузяев простреливал справа, и этой передаче суждено было стать прерванной.
  • 14'
    Малком пробил - и попал в соперника.
  • 14'
    Малком из центра поля сместился по диагонали и оставил мяч Мостовому, и зенитовцы застряли в той зоне.
  • Фол, нарушение
    13'
    Уральцы сфолили в атаке на левом фланге.
  • 12'
    У "Зенита" несколько ослабленный состав - из-за положительных тестов на коронавирус до сих пор в расположении питерской команды отсутствуют вратарь Лунёв и нападающий Дзюба.
  • 11'
    Малком на правом полуфланге обыгрался с Венделом и закрутил мяч с левой ноги сильно мимо дальней девятки, в которую он метил.
  • Фол, нарушение
    10'
    Мостовой пробросил мяч вперёд на левом полуфланге и был завален соперником.
  • 9'
    Кузяев с левой стороны практически от лицевой пасовал в центр под удар Азмуну, но подчистили защитники "Урала".
  • Угловой
    8'
    Петербужцы подавали угловой слева - Герасимов выбил мяч головой.
  • 7'
    У Сутормина не получилась комбинация с Кузяевым на правом фланге, потерял мяч "Зенит".
  • 6'
    Азмун подхватил мяч недалеко от чужой штрафной и пальнул низом левее створа.
  • 6'
    У "шмелей" тоже никакой остроты не получилось, оборвалась их атака в центре поля.
  • 5'
    Атака "Зенита" не привела к опасности, и "Урал" свою начал.
  • Офсайд
    4'
    А теперь офсайд зафиксирован у Бикфалви в зоне левого инсайда.
  • Угловой
    4'
    Ещё один угловой исполнит "Урал".
  • Угловой
    3'
    Достаточно просто отбился "Урал" после подачи штрафного, а чуть позже сами екатеринбуржцы получили право на угловой.
  • Фол, нарушение
    2'
    Штрафной заработал "Зенит" на левом полуфланге - Мостового подтолкнул Кулаков.
  • 2'
    Питерцы с мячом на своей половине поля. Пока ничего особо интересного на поле не происходило.
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • 7'
    Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Зенит" в 11:00 по московскому времени начнёт товарищеский матч с "Уралом" на сборах в Дубае. Встреча пройдёт в необычном формате - 3 тайма по 40 минут. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult будет вести Кирилл Иванцов.
Прогнозы 133
Зенит 97.7% (130)
X 2.3% (3)
Урал 0% (0)
0
выиграет Зенит
"Зенит" и "Урал" - это очень давняя история, которая известна всем, кто ставит. Нет никаких сомнений... Ещё
Андрей Трунов #
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Прогнозы на матч Зенит 2:2 Урал

Исход игры
Зенит
97.7% (130)
Ничья
2.3% (3)
Урал
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (72)
Меньше
44.62% (58)
Обе команды забьют
Да
45.38% (59)
Нет
54.62% (71)
Популярный счёт
2:0 Зенит
35.3% (47)
2:1 Зенит
25.6% (34)
3:1 Зенит
11.3% (15)
3:0 Зенит
8.3% (11)
1:0 Зенит
6.8% (9)
3:2 Зенит
3% (4)
5:0 Зенит
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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