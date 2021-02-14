Нюрнберг
1:2
Конец матча
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
Санкт-Паули
8' Желтая карточкаЦирайс Филипп
16' Желтая карточкаЛоуренс Джеймс
36' Желтая карточкаКраусс Том
0:1
45' ГолБургшталлер Гвидо
0:2
65' ПенальтиМармуш Омар
68' Желтая карточкаШаффлер Мануэль
1:2
77' ГолБорковски Деннис
90' Желтая карточкаIgor Matanovic
28
Мюль
Лукас
35
Кноте
Ноэль
14
Краусс
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Мюль ЛукасЗащитник
-
35 Кноте НоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Tim Latteier
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Смит ЭрикПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
-
11 Диттген МаксПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Timo Schultz
Ход матча
16'
36'
45'
0:1
50'
65'
0:2
68'
77'
1:2
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 16
-
6 Удары в створ 5
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаффлер Мануэль
|8 (1)
|0.38
|2.
|Лохкемпер Феликс
|4
|0.19
|3.
|Хак Робин
|3
|0.14
|4.
|Гайс Йоханнес
|2 (1)
|0.1
|5.
|Кёпке Паскаль
|2
|0.1
|6.
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0.1
|7.
|Доведан Никола
|1
|0.05
|8.
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0.05
|9.
|Сёренсен Асгер
|1
|0.05
|10.
|Мюль Лукас
|1
|0.05
|11.
|Хандверкер Тим
|1
|0.05
|12.
|Борковски Деннис
|1
|0.05
|13.
|Валентини Энрико
|0
|0
|14.
|Tim Latteier
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киере Даниэль-Кофи
|6
|0.29
|2.
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.29
|3.
|Саласар Родриго
|5 (2)
|0.24
|4.
|Диттген Макс
|3
|0.14
|5.
|Мармуш Омар
|3 (1)
|0.14
|6.
|Макиенок Симон
|2
|0.1
|7.
|Бенателли Рико
|2
|0.1
|8.
|Беккер Финн
|1
|0.05
|9.
|Бубалла Даниэль
|1
|0.05
|10.
|Виекхофф Яннес
|1
|0.05
|11.
|Флэк Леон
|1
|0.05
|12.
|Igor Matanovic
|1
|0.05
|13.
|Дашнер Лукас
|0
|0
|14.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|15.
|Пакарада Леарт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Краусс Том
|6
|0
|2.
|Сёренсен Асгер
|5
|0
|3.
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|4.
|Доведан Никола
|4
|0
|5.
|Нюрнбергер Фабиан
|4
|0
|6.
|Валентини Энрико
|3
|0
|7.
|Лохкемпер Феликс
|3
|0
|8.
|Хак Робин
|3
|0
|9.
|Шаффлер Мануэль
|2
|0
|10.
|Сорг Оливер
|0
|1
|11.
|Матения Кристиан
|1
|0
|12.
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|13.
|Кёпке Паскаль
|1
|0
|14.
|Мюль Лукас
|1
|0
|15.
|Хандверкер Тим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Кнолль Марвин
|3
|1
|3.
|Авевор Кристофер
|4
|0
|4.
|Бенателли Рико
|3
|0
|5.
|Пакарада Леарт
|3
|0
|6.
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|7.
|Беккер Финн
|3
|0
|8.
|Саласар Родриго
|3
|0
|9.
|Аремю Афииз
|3
|0
|10.
|Диттген Макс
|2
|0
|11.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|12.
|Киере Даниэль-Кофи
|2
|0
|13.
|Igor Matanovic
|2
|0
|14.
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|15.
|Тащи Борис
|1
|0
|16.
|Цирайс Филипп
|1
|0
|17.
|Джигала Адам
|1
|0
|18.
|Смит Эрик
|1
|0
|19.
|Цандер Лука-Милан
|1
|0
|20.
|Бродерсен Свенд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нюрнберг
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|Санкт-Паули
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|34.38% (11)
Предыдущие игры
Нюрнберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Дармштадт 1:2 Нюрнберг Зандхаузен 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Ян Нюрнберг 2:5 Ганновер 96
Бохум 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Гамбург Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Хольштайн Киль 1:0 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс Падерборн 0:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Фортуна Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Ян 1:1 Нюрнберг
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =6 -9Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян
Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Нюрнберг 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Нюрнберг Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Нюрнберг 5:0 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 3:2 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 22
|42
|2.
|Гамбург
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 25
|42
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|41 - 24
|39
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 22
|33
|7.
|Фортуна
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 27
|33
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|28 - 26
|29
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 30
|29
|10.
|Падерборн
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 23
|27
|11.
|Ян
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|12.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|32 - 36
|25
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|28 - 34
|23
|15.
|Оснабрюк
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 32
|22
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|24 - 42
|18
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 43
|17
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|2.
|Гамбург
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|3.
|Бохум
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|4.
|Фортуна
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 7
|20
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|8.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|10.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|14.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 17
|22
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Бохум
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|9.
|Фортуна
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Ян
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 25
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|9 - 24
|3
Победитель
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