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  2. Матчи
  3. Германия
Нюрнберг
1:2
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
8' Желтая карточка
Цирайс Филипп
16' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
36' Желтая карточка
Краусс Том
0:1
45' Гол
Бургшталлер Гвидо
0:2
65' Пенальти
Мармуш Омар
68' Желтая карточка
Шаффлер Мануэль
1:2
77' Гол
Борковски Деннис
90' Желтая карточка
Igor Matanovic
90'+6
26
Матения
Кристиан
28
Мюль
Лукас
35
Кноте
Ноэль
4
Сёренсен
Асгер
6
Хандверкер
Тим
5
Гайс
Йоханнес
14
Краусс
Том
23
Шлойзенер
Фабиан
24
Дели
Матс
Мёллер
15
Нюрнбергер
Фабиан
10
Доведан
Никола
21
Dejan
Stoyanovich1
2
Ольссон
Себастьян
4
Цирайс
Филипп
3
Лоуренс
Джеймс
23
Пакарада
Леарт
18
Смит
Эрик
20
Беккер
Финн
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Мармуш
Омар
Нюрнберг
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

Ход матча

8'
 
Цирайс Филипп
16'
 
Лоуренс Джеймс
21'
Tim Latteier
Кноте Ноэль
 
36'
Краусс Том
 
45'
0:1
Бургшталлер Гвидо
(Мармуш Омар)
46'
Марграйттер Георг
Сёренсен Асгер
 
46'
Шаффлер Мануэль
Краусс Том
 
50'
 
Аремю Афииз
Смит Эрик
65'
0:2
Мармуш Омар
65'
Борковски Деннис
Шлойзенер Фабиан
 
68'
Шаффлер Мануэль
 
77'
Борковски Деннис
(Tim Latteier)
1:2
78'
 
Диттген Макс
Мармуш Омар
85'
 
Региниуссен Торе
Беккер Финн
85'
 
Igor Matanovic
Бургшталлер Гвидо
85'
 
Цандер Лука-Милан
Киере Даниэль-Кофи
90'
 
Igor Matanovic

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 16
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаффлер Мануэль 8 (1) 0.38
2. Лохкемпер Феликс 4 0.19
3. Хак Робин 3 0.14
4. Гайс Йоханнес 2 (1) 0.1
5. Кёпке Паскаль 2 0.1
6. Нюрнбергер Фабиан 2 0.1
7. Доведан Никола 1 0.05
8. Шлойзенер Фабиан 1 0.05
9. Сёренсен Асгер 1 0.05
10. Мюль Лукас 1 0.05
11. Хандверкер Тим 1 0.05
12. Борковски Деннис 1 0.05
13. Валентини Энрико 0 0
14. Tim Latteier 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 6 0.29
2. Бургшталлер Гвидо 6 0.29
3. Саласар Родриго 5 (2) 0.24
4. Диттген Макс 3 0.14
5. Мармуш Омар 3 (1) 0.14
6. Макиенок Симон 2 0.1
7. Бенателли Рико 2 0.1
8. Беккер Финн 1 0.05
9. Бубалла Даниэль 1 0.05
10. Виекхофф Яннес 1 0.05
11. Флэк Леон 1 0.05
12. Igor Matanovic 1 0.05
13. Дашнер Лукас 0 0
14. Цандер Лука-Милан 0 0
15. Пакарада Леарт 0 0

Карточки

Нюрнберг
# Игрок      
1. Краусс Том 6 0
2. Сёренсен Асгер 5 0
3. Гайс Йоханнес 4 0
4. Доведан Никола 4 0
5. Нюрнбергер Фабиан 4 0
6. Валентини Энрико 3 0
7. Лохкемпер Феликс 3 0
8. Хак Робин 3 0
9. Шаффлер Мануэль 2 0
10. Сорг Оливер 0 1
11. Матения Кристиан 1 0
12. Шлойзенер Фабиан 1 0
13. Кёпке Паскаль 1 0
14. Мюль Лукас 1 0
15. Хандверкер Тим 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 5 0
2. Кнолль Марвин 3 1
3. Авевор Кристофер 4 0
4. Бенателли Рико 3 0
5. Пакарада Леарт 3 0
6. Лоуренс Джеймс 3 0
7. Беккер Финн 3 0
8. Саласар Родриго 3 0
9. Аремю Афииз 3 0
10. Диттген Макс 2 0
11. Бубалла Даниэль 2 0
12. Киере Даниэль-Кофи 2 0
13. Igor Matanovic 2 0
14. Бургшталлер Гвидо 1 0
15. Тащи Борис 1 0
16. Цирайс Филипп 1 0
17. Джигала Адам 1 0
18. Смит Эрик 1 0
19. Цандер Лука-Милан 1 0
20. Бродерсен Свенд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нюрнберг 25.93% (7) 11.11% (3) 25.93% (7) 7.41% (2) 7.41% (2) 22.22% (6)
 Санкт-Паули 15.63% (5) 12.5% (4) 9.38% (3) 12.5% (4) 15.63% (5) 34.38% (11)

Предыдущие игры

Нюрнберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Дармштадт 1:2 Нюрнберг Зандхаузен 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 0:1 Ян Нюрнберг 2:5 Ганновер 96
Бохум 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Гамбург Хайденхайм 2:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Хольштайн Киль 1:0 Нюрнберг Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс Падерборн 0:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Гройтер Фюрт Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Фортуна Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 2:3 Дармштадт Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Ян 1:1 Нюрнберг
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Хайденхайм 3:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Бохум Санкт-Паули 2:0 Ян
Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Бундеслига 2
Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Нюрнберг 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Нюрнберг Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Нюрнберг 5:0 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 3:2 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум Заявка 21 13 3 5 40 - 22 42
2. Гамбург Заявка 21 12 6 3 46 - 25 42
3. Хольштайн Киль Заявка 21 12 6 3 35 - 19 42
4. Гройтер Фюрт Заявка 21 11 6 4 41 - 24 39
5. Карлсруэ Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
6. Ганновер 96 Заявка 21 10 3 8 31 - 22 33
7. Фортуна Заявка 21 9 6 6 29 - 27 33
8. Хайденхайм Заявка 20 8 5 7 28 - 26 29
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 21 8 5 8 30 - 30 29
10. Падерборн Заявка 20 7 6 7 24 - 23 27
11. Ян Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
12. Дармштадт Заявка 21 7 4 10 32 - 36 25
13. Санкт-Паули Заявка 21 6 7 8 33 - 38 25
14. Нюрнберг Заявка 21 6 5 10 28 - 34 23
15. Оснабрюк Заявка 21 6 4 11 21 - 32 22
16. Зандхаузен Заявка 21 5 3 13 24 - 42 18
17. Айнтрахт Бр Заявка 21 4 5 12 19 - 43 17
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 21 3 3 15 22 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
2. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
3. Бохум Заявка 11 7 2 2 23 - 8 23
4. Фортуна Заявка 10 6 3 1 16 - 10 21
5. Ганновер 96 Заявка 10 6 2 2 18 - 7 20
6. Хольштайн Киль Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 5 3 2 19 - 14 18
8. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
9. Гройтер Фюрт Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
10. Ян Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
11. Зандхаузен Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12. Карлсруэ Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
13. Дармштадт Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
14. Айнтрахт Бр Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
15. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
16. Нюрнберг Заявка 11 3 3 5 14 - 18 12
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк Заявка 10 2 1 7 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
2. Карлсруэ Заявка 11 7 1 3 22 - 17 22
3. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Бохум Заявка 10 6 1 3 17 - 14 19
5. Гамбург Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
6. Оснабрюк Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
7. Ганновер 96 Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. Санкт-Паули Заявка 11 3 4 4 18 - 20 13
9. Фортуна Заявка 11 3 3 5 13 - 17 12
10. Нюрнберг Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
11. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13. Ян Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
14. Падерборн Заявка 11 2 4 5 9 - 12 10
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Зандхаузен Заявка 10 1 0 9 7 - 24 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 10 0 3 7 7 - 25 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 0 10 9 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Краусс Том получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Кноте Ноэль уходит с поля. Tim Latteier выходит вместо него
  • Желтая карточка
    16'
    Лоуренс Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Цирайс Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 66.00 6.60 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.44 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 7.77 1.07
  10.31 4.43 1.40

Самый высокий коэффициент на матч «Нюрнберг» – «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нюрнберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Паули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нюрнберг» – «Санкт-Паули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.02 9.30 1.03 3.78 1.25 3.20 1.35 2.13 1.79 1.66 2.22 1.43 2.74 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 8.30
4.20 1.20 3.05 1.35 4.30 1.18 1.38 2.90 2.80 1.40 1.83 1.92 1.85 1.90 1.25 3.75 1.10 6.25 1.07 7.50 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 15.00
2.67 1.51 2.31 1.66 3.14 1.39 2.19 1.72 2.42 1.60 1.99 1.89 1.54 2.58 1.35 3.31 1.44 2.91 1.16 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.11 1.73 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.15
1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80 1.16 4.90 1.11 5.80
1.61 2.40 1.36 3.27 1.12 6.82 1.51 2.65 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.97 1.38 3.04 1.25 3.95
3.10 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули онлайн

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