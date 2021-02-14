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  3. Германия
Дармштадт
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Оснабрюк
0'
1:0
33' Гол
Хонзак Матиас
53'
1
Шуэн
Марсель
37
Херрман
Патрик
II
4
Палссон
Виктор
21
Хён
Иммануэль
32
Холланд
Фабиан
20
Клеменс
Кристиан
11
Кемпе
Тобиас
23
Рапп
Николай
6
Мелем
Марвин
18
Хонзак
Матиас
19
Дурсун
Сердар
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
4
Гугганиг
Лукас
18
Трапп
Морис
8
Таффертсхофер
Ульрих
23
Блаша
Давид
6
Рейс
Людовит
30
Мультауп
Маурице
37
Керк
Себастьян
15
Мюллер
Себастьян
27
Ихорст
Лук
Дармштадт
4-5-1
Оснабрюк
4-2-3-1

Ход матча

33'
Хонзак Матиас
(Дурсун Сердар)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 9 (1) 0.43
2. Кемпе Тобиас 8 (4) 0.38
3. Мелем Марвин 3 0.14
4. Скарке Тим 3 0.14
5. Хонзак Матиас 2 0.1
6. Палссон Виктор 2 0.1
7. Платте Феликс 1 0.05
8. Рапп Николай 1 0.05
9. Хён Иммануэль 1 0.05
10. Сейдель Аарон 1 0.05
11. Холланд Фабиан 1 (1) 0.05
12. Берко Эрих 0 0
13. Пэк Сын-Хо 0 0
14. Херрман Патрик II 0 0
15. Клеменс Кристиан 0 0
16. Май Ларс-Лукас 0 0
17. Пфайффер Патрик 0 0
Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 8 (3) 0.38
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.14
3. Аменийдо Этьенн 2 0.1
4. Бирман Тимо 2 0.1
5. Ихорст Лук 2 0.1
6. Мультауп Маурице 1 0.05
7. Шмидт Никлас 1 0.05
8. Блаша Давид 1 0.05
9. Айдини Басхким 1 0.05
10. Марк Хейдер 0 0
11. Райхель Кен 0 0

Карточки

Дармштадт
# Игрок      
1. Рапп Николай 5 1
2. Май Ларс-Лукас 4 1
3. Шнелльхардт Фабиан 4 0
4. Холланд Фабиан 4 0
5. Мелем Марвин 4 0
6. Палссон Виктор 3 0
7. Скарке Тим 3 0
8. Херрман Патрик II 1 1
9. Кемпе Тобиас 1 0
10. Дурсун Сердар 1 0
11. Бадер Маттиас 1 0
12. Шуэн Марсель 1 0
13. Платте Феликс 1 0
14. Хён Иммануэль 1 0
15. Станилевич Адриан 1 0
16. Пфайффер Патрик 1 0
Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 7 0
2. Трапп Морис 3 1
3. Бирман Тимо 4 0
4. Хеннинг Брайан 4 0
5. Рейс Людовит 4 0
6. Вольце Кевин 3 0
7. Таффертсхофер Ульрих 3 0
8. Айдини Басхким 1 1
9. Марк Хейдер 2 0
10. Райхель Кен 2 0
11. Сантос Кристиан 2 0
12. Гугганиг Лукас 2 0
13. Ихорст Лук 0 1
14. Керк Себастьян 1 0
15. Шмидт Никлас 1 0
16. Кюн Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дармштадт 9.68% (3) 9.68% (3) 19.35% (6) 16.13% (5) 9.68% (3) 35.48% (11)
 Оснабрюк 4.76% (1) 19.05% (4) 28.57% (6) 4.76% (1) 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:1 Зандхаузен
Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Оснабрюк 1:2 Бохум Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ
Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Дармштадт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Оснабрюк 1:1 Дармштадт Бундеслига 2 Дармштадт 2:2 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 4:0 Дармштадт Бундеслига 2 Оснабрюк 1:1 Дармштадт Бундеслига 3
Дармштадт 0:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Дармштадт 1:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:0 Дармштадт Бундеслига 3 Оснабрюк 4:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 0:1 Оснабрюк Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бохум 2:0 Заявка 21 13 3 5 40 - 22 42
2. Гамбург Заявка 21 12 6 3 46 - 25 42
3. Хольштайн Киль Заявка 21 12 6 3 35 - 19 42
4. Гройтер Фюрт Заявка 21 11 6 4 41 - 24 39
5. Карлсруэ Заявка 21 11 3 7 36 - 29 36
6. Ганновер 96 Заявка 21 10 3 8 31 - 22 33
7. Фортуна Заявка 21 9 6 6 29 - 27 33
8. Хайденхайм Заявка 20 8 5 7 28 - 26 29
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 21 8 5 8 30 - 30 29
10. Падерборн Заявка 20 7 6 7 24 - 23 27
11. Ян Заявка 21 6 8 7 24 - 27 26
12. Дармштадт 1:0 Заявка 21 7 4 10 32 - 36 25
13. Санкт-Паули 1:0 Заявка 21 6 7 8 32 - 37 25
14. Нюрнберг 0:1 Заявка 21 6 5 10 27 - 33 23
15. Оснабрюк 0:1 Заявка 21 6 4 11 21 - 32 22
16. Зандхаузен Заявка 21 5 3 13 24 - 42 18
17. Айнтрахт Бр 0:2 Заявка 21 4 5 12 19 - 43 17
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 21 3 3 15 22 - 44 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
2. Гамбург Заявка 11 7 2 2 26 - 10 23
3. Бохум 2:0 Заявка 11 7 2 2 23 - 8 23
4. Фортуна Заявка 10 6 3 1 16 - 10 21
5. Ганновер 96 Заявка 10 6 2 2 18 - 7 20
6. Хольштайн Киль Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 5 3 2 19 - 14 18
8. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
9. Гройтер Фюрт Заявка 10 5 2 3 18 - 12 17
10. Ян Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
11. Зандхаузен Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12. Карлсруэ Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
13. Дармштадт 1:0 Заявка 11 4 2 5 14 - 15 14
14. Айнтрахт Бр 0:2 Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
15. Санкт-Паули 1:0 Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
16. Нюрнберг 0:1 Заявка 11 3 3 5 13 - 17 12
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк 0:1 Заявка 10 2 1 7 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 10 6 4 0 17 - 5 22
2. Карлсруэ Заявка 11 7 1 3 22 - 17 22
3. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 4 1 23 - 12 22
4. Бохум 2:0 Заявка 10 6 1 3 17 - 14 19
5. Гамбург Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
6. Оснабрюк 0:1 Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
7. Ганновер 96 Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. Санкт-Паули 1:0 Заявка 11 3 4 4 17 - 19 13
9. Фортуна Заявка 11 3 3 5 13 - 17 12
10. Нюрнберг 0:1 Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
11. Дармштадт 1:0 Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
12. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13. Ян Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
14. Падерборн Заявка 11 2 4 5 9 - 12 10
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Зандхаузен Заявка 10 1 0 9 7 - 24 3
17. Айнтрахт Бр 0:2 Заявка 10 0 3 7 7 - 25 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 0 10 9 - 24 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Хонзак Матиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Оснабрюк
1.72
5.93
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 5.50 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.58 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.10 15.00
  1.22 5.93 19.80

Самый высокий коэффициент на матч «Дармштадт» – «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дармштадт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дармштадт» – «Оснабрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.70 1.03 8.30 1.05 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.59 2.36 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 8.90
6.30 1.09 4.70 1.17 4.00 1.22 1.85 1.42 2.17 1.69 1.72 2.05 1.81 2.00 1.30 3.30 1.20 4.20 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 9.40 1.02 9.60 0.00 15.50
3.11 1.39 2.42 1.60 3.33 1.35 2.66 1.51 1.96 1.92 1.66 2.30 1.46 2.84 1.48 2.75 1.50 2.74 1.40 3.06 1.15 6.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 2.00 1.81 1.47 2.68 1.16 5.25 1.11 6.55
1.85 1.90 1.23 3.90 1.03 10.00 1.14 5.10 1.10 6.25
1.61 2.38 1.36 3.23 1.12 6.69 1.50 2.66 1.35 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.20 1.33
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