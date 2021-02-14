Дармштадт
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
Оснабрюк
1:0
33' ГолХонзак Матиас
11
Кемпе
Тобиас
23
Рапп
Николай
22
Кюн
Филипп
18
Трапп
Морис
23
Блаша
Давид
27
Ихорст
Лук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пэк Сын-ХоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Защитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Сушач АдамЗащитник
-
28 Мёллер ТимЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
-
20 Марк ХейдерПолузащитник
-
16 Бапо УльрихПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
Ход матча
33'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|9 (1)
|0.43
|2.
|Кемпе Тобиас
|8 (4)
|0.38
|3.
|Мелем Марвин
|3
|0.14
|4.
|Скарке Тим
|3
|0.14
|5.
|Хонзак Матиас
|2
|0.1
|6.
|Палссон Виктор
|2
|0.1
|7.
|Платте Феликс
|1
|0.05
|8.
|Рапп Николай
|1
|0.05
|9.
|Хён Иммануэль
|1
|0.05
|10.
|Сейдель Аарон
|1
|0.05
|11.
|Холланд Фабиан
|1 (1)
|0.05
|12.
|Берко Эрих
|0
|0
|13.
|Пэк Сын-Хо
|0
|0
|14.
|Херрман Патрик II
|0
|0
|15.
|Клеменс Кристиан
|0
|0
|16.
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|17.
|Пфайффер Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|8 (3)
|0.38
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.14
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.1
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.1
|5.
|Ихорст Лук
|2
|0.1
|6.
|Мультауп Маурице
|1
|0.05
|7.
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|8.
|Блаша Давид
|1
|0.05
|9.
|Айдини Басхким
|1
|0.05
|10.
|Марк Хейдер
|0
|0
|11.
|Райхель Кен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рапп Николай
|5
|1
|2.
|Май Ларс-Лукас
|4
|1
|3.
|Шнелльхардт Фабиан
|4
|0
|4.
|Холланд Фабиан
|4
|0
|5.
|Мелем Марвин
|4
|0
|6.
|Палссон Виктор
|3
|0
|7.
|Скарке Тим
|3
|0
|8.
|Херрман Патрик II
|1
|1
|9.
|Кемпе Тобиас
|1
|0
|10.
|Дурсун Сердар
|1
|0
|11.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|12.
|Шуэн Марсель
|1
|0
|13.
|Платте Феликс
|1
|0
|14.
|Хён Иммануэль
|1
|0
|15.
|Станилевич Адриан
|1
|0
|16.
|Пфайффер Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|7
|0
|2.
|Трапп Морис
|3
|1
|3.
|Бирман Тимо
|4
|0
|4.
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|5.
|Рейс Людовит
|4
|0
|6.
|Вольце Кевин
|3
|0
|7.
|Таффертсхофер Ульрих
|3
|0
|8.
|Айдини Басхким
|1
|1
|9.
|Марк Хейдер
|2
|0
|10.
|Райхель Кен
|2
|0
|11.
|Сантос Кристиан
|2
|0
|12.
|Гугганиг Лукас
|2
|0
|13.
|Ихорст Лук
|0
|1
|14.
|Керк Себастьян
|1
|0
|15.
|Шмидт Никлас
|1
|0
|16.
|Кюн Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дармштадт
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|35.48% (11)
|Оснабрюк
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Дармштадт Последние 20 матчей: +7 =3 -10Дармштадт 1:2 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Ян 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:1 Зандхаузен
Дармштадт 0:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Бохум 2:1 Дармштадт Динамо Дрезден 0:3 Дармштадт Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Гройтер Фюрт 0:4 Дармштадт Дармштадт 1:2 Гамбург Фортуна 3:2 Дармштадт Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:4 Падерборн Карлсруэ 3:4 Дармштадт Оснабрюк 1:1 Дармштадт Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =3 -11Оснабрюк 1:2 Бохум Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ
Гамбург 5:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бохум
|2:0 Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 22
|42
|2.
|Гамбург
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|46 - 25
|42
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|35 - 19
|42
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|41 - 24
|39
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|36 - 29
|36
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 22
|33
|7.
|Фортуна
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 27
|33
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|28 - 26
|29
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 30
|29
|10.
|Падерборн
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 23
|27
|11.
|Ян
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|24 - 27
|26
|12.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|21
|7
|4
|10
|32 - 36
|25
|13.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|32 - 37
|25
|14.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 33
|23
|15.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 32
|22
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|24 - 42
|18
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:2 Заявка
|21
|4
|5
|12
|19 - 43
|17
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 44
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|2.
|Гамбург
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 10
|23
|3.
|Бохум
|2:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 8
|23
|4.
|Фортуна
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 10
|21
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 7
|20
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|8.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 12
|17
|10.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|13.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|14.
|Айнтрахт Бр
|0:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|15.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|16.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 5
|22
|2.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 17
|22
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|Бохум
|2:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|6.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|Санкт-Паули
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|17 - 19
|13
|9.
|Фортуна
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|10.
|Нюрнберг
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|11.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|12.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Ян
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:2 Заявка
|10
|0
|3
|7
|7 - 25
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|0
|10
|9 - 24
|3
Победитель
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