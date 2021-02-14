Стандард
1:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Морис Дюфран
Антверпен
1:0
8' ПенальтиКарсела-Гонсалес Мехди
1:1
28' ГолДе Паув Нилл
45' Желтая карточкаХонгла Мартин
41
Сике
Уго
14
Клаусс
Жоао
14
Де
Паув
Нилл
15
Бойя
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
30 БутаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Нсимба БрюниНападающий
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
Ход матча
8'
28'
1:1
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|5 (1)
|0.19
|2.
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.19
|3.
|Лестьенн Максим
|4
|0.15
|4.
|Бокади Мервей
|4
|0.15
|5.
|Мулека Джексон
|3
|0.11
|6.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0.11
|7.
|Бастьен Самюэль
|3
|0.11
|8.
|Уларе Обби
|2
|0.07
|9.
|Клаусс Жоао
|2
|0.07
|10.
|Раскин Николас
|1
|0.04
|11.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.04
|12.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.04
|13.
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|14.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1 (1)
|0.04
|15.
|Бодар Арно
|1
|0.04
|16.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.04
|17.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|18.
|Сике Уго
|0
|0
|19.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|8
|0.3
|2.
|Рафаэлов Лиор
|7 (1)
|0.26
|3.
|Ламкель Зе Дидье
|4
|0.15
|4.
|Геркенс Питер
|3
|0.11
|5.
|Юклеред Симен
|3
|0.11
|6.
|Сек Абдулай
|3
|0.11
|7.
|Хонгла Мартин
|3
|0.11
|8.
|Миёши Коджи
|2
|0.07
|9.
|Бенавенте Кристиан
|2
|0.07
|10.
|Батубинсика Дилан
|2
|0.07
|11.
|Пий Джуниор
|2
|0.07
|12.
|Арун Фарис
|1
|0.04
|13.
|Де Паув Нилл
|1
|0.04
|14.
|Нана Ампома
|1
|0.04
|15.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|16.
|Бута
|0
|0
|17.
|Желен Жереми
|0
|0
|18.
|Бойя Франк
|0
|0
|19.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|5
|1
|2.
|Дюссенн Ноэ
|4
|1
|3.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|4.
|Раскин Николас
|4
|0
|5.
|Николя Гавори
|2
|1
|6.
|Шамир Эден
|2
|1
|7.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|3
|0
|8.
|Лайфис Константинос
|3
|0
|9.
|Уларе Обби
|3
|0
|10.
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|11.
|Павлович Дамьян
|3
|0
|12.
|Жанс Лоран
|2
|0
|13.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|14.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|15.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|16.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|17.
|Бокади Мервей
|1
|0
|18.
|Войвода Мергим
|1
|0
|19.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|20.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|21.
|Мулека Джексон
|1
|0
|22.
|Сике Уго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|7
|0
|2.
|Хонгла Мартин
|7
|0
|3.
|Батубинсика Дилан
|5
|1
|4.
|Бута
|6
|0
|5.
|Де Лат Ричи
|5
|0
|6.
|Лукаку Джордан
|4
|0
|7.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0
|8.
|Геркенс Питер
|3
|0
|9.
|Верстрате Биргер
|1
|1
|10.
|Желен Жереми
|1
|1
|11.
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|12.
|Де Паув Нилл
|2
|0
|13.
|Сек Абдулай
|2
|0
|14.
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0
|15.
|Миёши Коджи
|1
|0
|16.
|Юклеред Симен
|1
|0
|17.
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|18.
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|19.
|Нана Ампома
|1
|0
|20.
|Бойя Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стандард
|10.81% (4)
|2.7% (1)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|35.14% (13)
|Антверпен
|19.51% (8)
|17.07% (7)
|9.76% (4)
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|31.71% (13)
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кортрейк 1:1 Стандард Стандард 1:1 АХ Лёвен Серэн 1:4 Стандард Брюгге 3:1 Стандард
Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен
Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард
Последние игры между собой
Стандард: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Антверпен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|1:1 Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|6.
|Стандард
|1:1 Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|7.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|47 - 50
|37
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|11.
|Мехелен
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 42
|36
|12.
|Гент
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|36 - 33
|33
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|32 - 42
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|1:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|1:1 Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 22
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|14.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|3.
|Антверпен
|1:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|4.
|Мехелен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|14 - 20
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
Победитель
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