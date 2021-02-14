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Стандард
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Антверпен
0'
1:0
8' Пенальти
Карсела-Гонсалес Мехди
1:1
28' Гол
Де Паув Нилл
45' Желтая карточка
Хонгла Мартин
52'
30
Хенкинет
Лоран
41
Сике
Уго
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
24
Николя
Гавори
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
28
Бастьен
Самюэль
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
14
Клаусс
Жоао
32
Баликвиша
Мишель-Анже
1
Бейраванд
Алиреза
4
Сек
Абдулай
31
Ле
Маршан
Максим
2
Де
Лат
Ричи
14
Де
Паув
Нилл
18
Хонгла
Мартин
15
Бойя
Франк
94
Лукаку
Джордан
16
Геркенс
Питер
11
Рафаэлов
Лиор
7
Ламкель
Зе
Дидье
Стандард
4-3-3
Антверпен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 5 (1) 0.19
2. Баликвиша Мишель-Анже 5 0.19
3. Лестьенн Максим 4 0.15
4. Бокади Мервей 4 0.15
5. Мулека Джексон 3 0.11
6. Дюссенн Ноэ 3 0.11
7. Бастьен Самюэль 3 0.11
8. Уларе Обби 2 0.07
9. Клаусс Жоао 2 0.07
10. Раскин Николас 1 0.04
11. Николя Гавори 1 (1) 0.04
12. Авенатти Фелипе 1 0.04
13. Лайфис Константинос 1 0.04
14. Карсела-Гонсалес Мехди 1 (1) 0.04
15. Бодар Арно 1 0.04
16. Баликвиша Вильям 1 0.04
17. Фаи Коллинс 0 0
18. Сике Уго 0 0
19. Чоп Дуйе 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 8 0.3
2. Рафаэлов Лиор 7 (1) 0.26
3. Ламкель Зе Дидье 4 0.15
4. Геркенс Питер 3 0.11
5. Юклеред Симен 3 0.11
6. Сек Абдулай 3 0.11
7. Хонгла Мартин 3 0.11
8. Миёши Коджи 2 0.07
9. Бенавенте Кристиан 2 0.07
10. Батубинсика Дилан 2 0.07
11. Пий Джуниор 2 0.07
12. Арун Фарис 1 0.04
13. Де Паув Нилл 1 0.04
14. Нана Ампома 1 0.04
15. Лукаку Джордан 0 0
16. Бута 0 0
17. Желен Жереми 0 0
18. Бойя Франк 0 0
19. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 5 1
2. Дюссенн Ноэ 4 1
3. Фаи Коллинс 4 0
4. Раскин Николас 4 0
5. Николя Гавори 2 1
6. Шамир Эден 2 1
7. Карсела-Гонсалес Мехди 3 0
8. Лайфис Константинос 3 0
9. Уларе Обби 3 0
10. Тапсоба Абдул 3 0
11. Павлович Дамьян 3 0
12. Жанс Лоран 2 0
13. Цимирот Гойко 2 0
14. Бастьен Самюэль 2 0
15. Лестьенн Максим 1 0
16. Авенатти Фелипе 1 0
17. Бокади Мервей 1 0
18. Войвода Мергим 1 0
19. Ванхесден Зиньо 1 0
20. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
21. Мулека Джексон 1 0
22. Сике Уго 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 7 0
2. Хонгла Мартин 7 0
3. Батубинсика Дилан 5 1
4. Бута 6 0
5. Де Лат Ричи 5 0
6. Лукаку Джордан 4 0
7. Мбокани Дьёмерси 4 0
8. Геркенс Питер 3 0
9. Верстрате Биргер 1 1
10. Желен Жереми 1 1
11. Рафаэлов Лиор 2 0
12. Де Паув Нилл 2 0
13. Сек Абдулай 2 0
14. Ламкель Зе Дидье 2 0
15. Миёши Коджи 1 0
16. Юклеред Симен 1 0
17. Бейраванд Алиреза 1 0
18. Де Сарт Алексис 1 0
19. Нана Ампома 1 0
20. Бойя Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стандард 10.81% (4) 2.7% (1) 18.92% (7) 16.22% (6) 16.22% (6) 35.14% (13)
 Антверпен 19.51% (8) 17.07% (7) 9.76% (4) 9.76% (4) 12.2% (5) 31.71% (13)

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кортрейк 1:1 Стандард Стандард 1:1 АХ Лёвен Серэн 1:4 Стандард Брюгге 3:1 Стандард
Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен
Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард

Последние игры между собой

Стандард: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Антверпен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Антверпен 1:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:0 Антверпен Первый дивизион А Стандард 1:3 Антверпен Кубок Антверпен 2:2 Стандард Первый дивизион А
Антверпен 2:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:2 Антверпен Первый дивизион А Стандард 1:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:1 Антверпен Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен 1:1 Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 26 12 7 7 50 - 35 43
4. Андерлехт Заявка 26 10 11 5 36 - 27 41
5. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
6. Стандард 1:1 Заявка 27 10 10 7 38 - 31 40
7. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
8. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 26 11 4 11 47 - 50 37
10. Зульте-Варегем Заявка 27 11 4 12 41 - 47 37
11. Мехелен Заявка 26 10 6 10 39 - 42 36
12. Гент Заявка 26 9 6 11 36 - 33 33
13. Кортрейк Заявка 27 9 6 12 33 - 40 33
14. Эйпен Заявка 26 7 11 8 32 - 42 32
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 26 7 1 18 30 - 45 22
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен 1:1 Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард 1:1 Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 6 3 4 26 - 22 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Гент Заявка 12 4 3 5 19 - 17 15
14. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 13 3 0 10 18 - 25 9
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
3. Антверпен 1:1 Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
4. Мехелен Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Стандард 1:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Эйпен Заявка 13 3 7 3 14 - 20 16
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Андерлехт Заявка 13 3 5 5 18 - 21 14
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
  • Второй тайм
  • 46'
    Михел Анже Баликвиша уходит с поля. Лестьенн Максим выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Антверпен
2.95
3.32
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 2.45 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.32 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 2.45 2.90
  2.93 2.58 3.10

Самый высокий коэффициент на матч «Стандард» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стандард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стандард» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.02 8.90 1.04 3.78 1.25 3.00 1.39 2.03 1.87 1.57 2.36 1.38 2.94 1.16 4.55 1.11 5.15 1.02 8.90
9.20 1.03 7.50 1.07 6.30 1.09 4.70 1.17 3.75 1.25 1.78 2.04 2.55 1.47 1.62 2.20 1.25 3.75 1.17 4.70 1.07 7.50 1.02 11.00 0.00 15.00
4.07 1.25 3.13 1.39 2.39 1.61 2.03 1.85 3.53 1.31 2.87 1.44 2.08 1.79 1.75 2.13 1.53 2.58 1.55 2.52 1.41 2.99 1.14 6.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.83 1.43 1.99 1.82 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.60
2.75 1.42 1.80 1.95 1.68 2.11 1.10 6.25 1.09 6.50
3.10 1.40 2.56 1.54 2.02 1.86 1.62 2.36 2.67 1.48 2.18 1.70 1.69 2.20 1.44 2.82 1.46 2.73 1.26 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.33 3.30 1.22 4.30
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Стандард 1:1 Антверпен онлайн

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