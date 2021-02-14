Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Панетоликос
5' Желтая карточкаМедина Паоло
27' Желтая карточкаАрийиби Гболи
33' Желтая карточкаБруну Гама
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
20
Каче
Эргюс
88
Саша
Лукас
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
33
Цоцалич
Эдин
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Цоцалич ЭдинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 ДалсьюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
5'
27'
33'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|5 (4)
|0.23
|2.
|Бертолио Факундо
|3
|0.14
|3.
|Манос Димитриос
|3
|0.14
|4.
|Силва Алешандре
|2
|0.09
|5.
|Саша Лукас
|2
|0.09
|6.
|Роуз Линдси
|2
|0.09
|7.
|Лопес Кристиан
|2
|0.09
|8.
|Матилья Хавьер
|2 (1)
|0.09
|9.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.05
|10.
|Иоанну Николас
|1
|0.05
|11.
|Беналуань Йоан
|1
|0.05
|12.
|Каче Эргюс
|1
|0.05
|13.
|Мансини Даниэль
|1
|0.05
|14.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|15.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|16.
|Ганя Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|3 (1)
|0.14
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.09
|3.
|Таар Аймен
|1
|0.05
|4.
|Мантатис Георгиос
|1
|0.05
|5.
|Льявас Георгиос
|1
|0.05
|6.
|Барбоза Элдер
|1 (1)
|0.05
|7.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.05
|8.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.05
|9.
|Массола Николас
|0
|0
|10.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|11.
|Карелис Никос
|0
|0
|12.
|Диас Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|6
|1
|2.
|Беналуань Йоан
|5
|0
|3.
|Сакик Эмануэль
|5
|0
|4.
|Бруну Гама
|4
|0
|5.
|Джегго Джеймс
|4
|0
|6.
|Иоанну Николас
|4
|0
|7.
|Сундгрен Даниэль
|2
|1
|8.
|Саша Лукас
|3
|0
|9.
|Бертолио Факундо
|3
|0
|10.
|Манос Димитриос
|3
|0
|11.
|Мансини Даниэль
|3
|0
|12.
|Буше Закари
|2
|0
|13.
|Силва Алешандре
|2
|0
|14.
|Лопес Кристиан
|2
|0
|15.
|Матео Гарсия
|2
|0
|16.
|Матилья Хавьер
|1
|0
|17.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|18.
|Ганя Кристиан
|1
|0
|19.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|20.
|Багалианис Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|5
|0
|2.
|Льявас Георгиос
|4
|0
|3.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|4.
|Арийиби Гболи
|3
|0
|5.
|Далсью
|3
|0
|6.
|Цигарас Ангелос
|3
|0
|7.
|Медина Паоло
|3
|0
|8.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|9.
|Таар Аймен
|1
|1
|10.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|11.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|12.
|Арсура Хоакин
|2
|0
|13.
|Вергос Николаос
|2
|0
|14.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|15.
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|16.
|Барбоза Элдер
|1
|0
|17.
|Массола Николас
|1
|0
|18.
|Цоцалич Эдин
|1
|0
|19.
|Масурек Франко
|1
|0
|20.
|Малис Александрос
|1
|0
|21.
|Перейра Элиас
|1
|0
|22.
|Азади Мохаммад Реза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|38.46% (10)
|11.54% (3)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|Панетоликос
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =2 -6Олимпиакос 2:1 Арис Салоники АЕК 0:2 Арис Салоники Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис
Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос
Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|54 - 8
|57
|2.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|3.
|АЕК
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|32 - 23
|40
|4.
|ПАОК
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 20
|40
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 14
|38
|6.
|Астерас
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|22 - 20
|37
|7.
|Атромитос
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|22 - 30
|25
|8.
|Волос
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|20 - 28
|24
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 29
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 24
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|18 - 34
|19
|12.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|13.
|Ламия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|10 - 30
|12
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|4.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 19
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|Арис Салоники
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|3.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|6.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|8.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|9.
|Волос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 17
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Панетоликос
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
|13.
|Ламия
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
Победитель
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