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Арис Салоники
0:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
5' Желтая карточка
Медина Паоло
27' Желтая карточка
Арийиби Гболи
33' Желтая карточка
Бруну Гама
90'+6
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
29
Беналуань
Йоан
92
Роуз
Линдси
22
Ганя
Кристиан
20
Каче
Эргюс
88
Саша
Лукас
10
Матео
Гарсия
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
7
Мансини
Даниэль
1
Кнетт
Кристофер
2
Медина
Паоло
3
Скардовелли
Вандерсон
33
Цоцалич
Эдин
21
Перейра
Элиас
37
Цигарас
Ангелос
6
Таар
Аймен
20
Барбоза
Элдер
11
Диас
Хорхе
12
Арийиби
Гболи
16
Карелис
Никос
Арис Салоники
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Медина Паоло
27'
 
Арийиби Гболи
33'
Бруну Гама
 
59'
Силва Алешандре
Бертолио Факундо
 
59'
Бруно V
Мансини Даниэль
 
70'
Митроглу Константинос
Матео Гарсия
 
79'
 
Н'Динга Дельвин
Таар Аймен
79'
Сакик Эмануэль
Каче Эргюс
 
84'
 
Далсью
Арийиби Гболи
90'
 
Мендоса Хавьер
Цигарас Ангелос
90'
 
Малис Александрос
Барбоза Элдер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 5 (4) 0.23
2. Бертолио Факундо 3 0.14
3. Манос Димитриос 3 0.14
4. Силва Алешандре 2 0.09
5. Саша Лукас 2 0.09
6. Роуз Линдси 2 0.09
7. Лопес Кристиан 2 0.09
8. Матилья Хавьер 2 (1) 0.09
9. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.05
10. Иоанну Николас 1 0.05
11. Беналуань Йоан 1 0.05
12. Каче Эргюс 1 0.05
13. Мансини Даниэль 1 0.05
14. Джегго Джеймс 0 0
15. Сакик Эмануэль 0 0
16. Ганя Кристиан 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 3 (1) 0.14
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.09
3. Таар Аймен 1 0.05
4. Мантатис Георгиос 1 0.05
5. Льявас Георгиос 1 0.05
6. Барбоза Элдер 1 (1) 0.05
7. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.05
8. Масурек Франко 1 (1) 0.05
9. Массола Николас 0 0
10. Яколиш Антонио 0 0
11. Карелис Никос 0 0
12. Диас Хорхе 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 6 1
2. Беналуань Йоан 5 0
3. Сакик Эмануэль 5 0
4. Бруну Гама 4 0
5. Джегго Джеймс 4 0
6. Иоанну Николас 4 0
7. Сундгрен Даниэль 2 1
8. Саша Лукас 3 0
9. Бертолио Факундо 3 0
10. Манос Димитриос 3 0
11. Мансини Даниэль 3 0
12. Буше Закари 2 0
13. Силва Алешандре 2 0
14. Лопес Кристиан 2 0
15. Матео Гарсия 2 0
16. Матилья Хавьер 1 0
17. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
18. Ганя Кристиан 1 0
19. Сиампанис Мариос 1 0
20. Багалианис Петрос 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 5 0
2. Льявас Георгиос 4 0
3. Цанакакис Манолис 2 1
4. Арийиби Гболи 3 0
5. Далсью 3 0
6. Цигарас Ангелос 3 0
7. Медина Паоло 3 0
8. Скардовелли Вандерсон 1 1
9. Таар Аймен 1 1
10. Яколиш Антонио 2 0
11. Карасалидис Аристотелис 2 0
12. Арсура Хоакин 2 0
13. Вергос Николаос 2 0
14. Мелиссас Никос 2 0
15. Константопулос Апостолос 2 0
16. Барбоза Элдер 1 0
17. Массола Николас 1 0
18. Цоцалич Эдин 1 0
19. Масурек Франко 1 0
20. Малис Александрос 1 0
21. Перейра Элиас 1 0
22. Азади Мохаммад Реза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 38.46% (10) 11.54% (3) 3.85% (1) 19.23% (5) 26.92% (7)
 Панетоликос 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 45.45% (5)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Олимпиакос 2:1 Арис Салоники АЕК 0:2 Арис Салоники Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Панетоликос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис
Панетоликос Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос
Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос АЕК 1:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 ОФИ Панетоликос 0:1 Аполлон Смирнис Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Панетоликос 0:1 Арис Салоники Суперлига Панетоликос 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 1:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 5:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 21 18 3 0 54 - 8 57
2. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
3. АЕК Заявка 21 12 4 5 32 - 23 40
4. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Волос 1:0 Заявка 22 6 9 7 21 - 28 27
8. Атромитос Заявка 22 6 7 9 22 - 30 25
9. Аполлон Смирнис Заявка 21 6 4 11 23 - 29 22
10. ПАС Янина Заявка 21 5 6 10 20 - 24 21
11. ОФИ 0:1 Заявка 22 5 4 13 18 - 35 19
12. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
13. Ламия Заявка 19 2 6 11 10 - 30 12
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
4. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос 1:0 Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ 0:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 20 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис Заявка 10 2 1 7 12 - 19 7
13. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
14. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
3. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Волос 1:0 Заявка 12 4 5 3 15 - 17 17
6. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
7. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
8. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ 0:1 Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
13. Ламия Заявка 9 0 4 5 3 - 13 4
14. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Бруну Гама получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Арийиби Гболи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Медина Паоло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 4.70 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 1.62 9.20
  3.10 1.52 11.28

Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.02 7.30 1.06 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 7.00 1.00 11.00
1.75 2.01 1.17 4.70 1.09 6.50 1.08 7.00 1.94 1.86 1.05 8.50 1.08 7.00 1.05 8.50 1.03 10.00 1.07 7.20 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 18.50
1.57 2.39 1.32 3.31 1.50 2.59 1.31 3.38 1.47 2.68 1.30 3.45 1.30 3.46 1.43 2.81 1.75 2.10 1.56 2.45 1.42 2.92 1.26 3.88 1.10 7.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.79 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04
1.44 2.65 1.05 8.50 1.17 4.70 1.12 6.20
1.23 3.97 1.11 6.09 1.18 4.52 1.51 2.58 1.37 3.15
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20
2.37 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.20 1.19
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 Панетоликос онлайн

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