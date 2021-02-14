Висла Плоцк
1:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Казимеж Гурски
Лех
19' Желтая карточкаМилич Антонио
70' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
1:0
73' ГолШушняра Лука
79' Желтая карточкаЖезничак Якуб
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
25
Тиба
Педру
23
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шушняра ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Patryk Walis
-
-
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
19'
70'
73'
1:0
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|3 (2)
|0.19
|2.
|Урига Алан
|3
|0.19
|3.
|Тушински Патрик
|2 (1)
|0.13
|4.
|Лагатор Душан
|2
|0.13
|5.
|Расак Дамиан
|2
|0.13
|6.
|Коцыля Давид
|2
|0.13
|7.
|Жезничак Якуб
|1
|0.06
|8.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.06
|9.
|Шушняра Лука
|1
|0.06
|10.
|Михальски Дамян
|1
|0.06
|11.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.06
|12.
|Меребашвили Георгий
|0
|0
|13.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|14.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|15.
|Томасик Пётр
|0
|0
|16.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.41
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.24
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.24
|4.
|Тиба Педру
|2
|0.12
|5.
|Рогне Томас
|2
|0.12
|6.
|Каминьски Якуб
|1
|0.06
|7.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.06
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.06
|9.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.06
|10.
|Червински Алан
|0
|0
|11.
|Шатка Любомир
|0
|0
|12.
|Соболь Хуберт
|0
|0
|13.
|Скурась Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|5
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Урига Алан
|3
|0
|4.
|Лагатор Душан
|3
|0
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0
|6.
|Тушински Патрик
|2
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0
|9.
|Коцыля Давид
|2
|0
|10.
|Обрадович Милан
|1
|0
|11.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|12.
|Лесняк Филип
|1
|0
|13.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|14.
|Расак Дамиан
|1
|0
|15.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кравец Василий
|4
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|4
|0
|3.
|Модер Якуб
|3
|0
|4.
|Червински Алан
|2
|0
|5.
|Милич Антонио
|2
|0
|6.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|7.
|Пухач Тымотеуш
|2
|0
|8.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|9.
|Каминьски Якуб
|2
|0
|10.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|11.
|Тиба Педру
|1
|0
|12.
|Шатка Любомир
|1
|0
|13.
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|14.
|Скурась Михал
|1
|0
|15.
|Мухар Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Лех
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже
Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк
Лех Последние 20 матчей: +6 =5 -9Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин Гурник Забже 1:1 Лех Динамо Москва 0:2 Лех
Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 26
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|9.
|Висла Плоцк
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 20
|22
|10.
|Краковия
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 20
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Лех
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Висла Плоцк
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Лех
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|12.
|Лех
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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