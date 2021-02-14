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Висла Плоцк
1:0
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
19' Желтая карточка
Милич Антонио
70' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
1:0
73' Гол
Шушняра Лука
80' Желтая карточка
Жезничак Якуб
90'+5
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
25
Жезничак
Якуб
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
23
Лесняк
Филип
94
Лагатор
Душан
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
9
Коцыля
Давид
8
Тушински
Патрик
1
Ван
дер
Харт
Микки
44
Червински
Алан
13
Деевски
Томаш
16
Милич
Антонио
27
Пухач
Тымотеуш
8
Сикора
Ян
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
38
Каминьски
Якуб
10
Рамирес
Даниэль
23
Шимчак
Филип
Висла Плоцк
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 3 (2) 0.19
2. Урига Алан 3 0.19
3. Тушински Патрик 2 (1) 0.13
4. Лагатор Душан 2 0.13
5. Расак Дамиан 2 0.13
6. Коцыля Давид 2 0.13
7. Жезничак Якуб 1 0.06
8. Ертсен Торгиль 1 0.06
9. Шушняра Лука 1 0.06
10. Михальски Дамян 1 0.06
11. Левандовски Матеуш II 1 0.06
12. Меребашвили Георгий 0 0
13. Шеридан Силлиан 0 0
14. Збозень Дамьян 0 0
15. Томасик Пётр 0 0
16. Павляк Александр 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 7 (1) 0.41
2. Модер Якуб 4 (3) 0.24
3. Рамирес Даниэль 4 0.24
4. Тиба Педру 2 0.12
5. Рогне Томас 2 0.12
6. Каминьски Якуб 1 0.06
7. Аввад Мохаммад 1 0.06
8. Мархвиньски Филип 1 0.06
9. Качарава Ника 1 (1) 0.06
10. Червински Алан 0 0
11. Шатка Любомир 0 0
12. Соболь Хуберт 0 0
13. Скурась Михал 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 5 0
2. Швох Матеуш 3 0
3. Урига Алан 3 0
4. Лагатор Душан 3 0
5. Михальски Дамян 3 0
6. Тушински Патрик 2 0
7. Збозень Дамьян 2 0
8. Томасик Пётр 2 0
9. Коцыля Давид 2 0
10. Обрадович Милан 1 0
11. Шеридан Силлиан 1 0
12. Лесняк Филип 1 0
13. Гарсия Анхель 1 0
14. Расак Дамиан 1 0
15. Левандовски Матеуш II 1 0
Лех
# Игрок      
1. Кравец Василий 4 0
2. Црномаркович Джордже 4 0
3. Модер Якуб 3 0
4. Червински Алан 2 0
5. Милич Антонио 2 0
6. Рамирес Даниэль 2 0
7. Пухач Тымотеуш 2 0
8. Мархвиньски Филип 2 0
9. Каминьски Якуб 2 0
10. Исхак Микаэль 1 0
11. Тиба Педру 1 0
12. Шатка Любомир 1 0
13. Карлстрём Йеспер 1 0
14. Скурась Михал 1 0
15. Мухар Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 21.05% (4)
 Лех 8.7% (2) 4.35% (1) 26.09% (6) 26.09% (6) 13.04% (3) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже
Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк
Лех Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Радомьяк Радом 1:1 Лех Лех 0:0 Заглембе Любин Гурник Забже 1:1 Лех Динамо Москва 0:2 Лех
Лех 0:1 Висла Краков Лех 0:4 Погонь Щецин Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Лех: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Лех 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Лех 2:1 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 1:2 Лех Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Лех Экстракласса Висла Плоцк 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Лех 4:0 Висла Плоцк Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 16 7 2 7 24 - 26 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Лехия Гданьск Заявка 17 7 2 8 22 - 22 23
9. Висла Плоцк 1:0 Заявка 16 6 4 6 20 - 20 22
10. Краковия Заявка 17 5 7 5 19 - 20 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Лех 0:1 Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
13. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
14. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Висла Плоцк 1:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
11. Лех 0:1 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
14. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк 1:0 Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
11. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
12. Лех 0:1 Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Милич Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.22 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 4.80 26.00
  1.19 5.55 34.02

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Плоцк» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Плоцк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Плоцк» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.80 1.08 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.01 10.25
2.48 1.50 1.62 2.20 1.65 2.15 1.14 5.20 1.98 1.83 1.08 7.00 1.72 2.10 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 12.00 1.03 9.40 0.00 18.50
2.34 1.64 1.93 1.95 1.49 2.72 1.33 3.47 1.57 2.49 1.33 3.43 1.69 2.24 1.51 2.66 1.76 2.13 1.58 2.48 1.46 2.86 1.29 3.80 1.10 7.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.68 1.47 1.79 2.02 1.38 3.04
1.38 2.90 1.04 9.00 1.02 11.00 1.01 12.60
1.20 4.60 1.10 7.31 1.20 4.63 1.50 2.65 1.36 3.22
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20
2.39 1.55 1.57 2.30 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.29
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