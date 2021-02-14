Виртус Энтелла
2:3
Второй тайм: 85'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Фрозиноне
0:1
17' ГолМайелло Раффаэле
25' Желтая карточкаКьоза Марко
0:2
27' ГолАриаудо Лоренцо
1:2
35' Гол в свои воротаКурадо Маркос
40' Желтая карточкаКурадо Маркос
47' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
2:2
50' ГолСкенетти Андреа
55' Желтая карточкаКоста Филиппо
56' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
59' Желтая карточкаРоден Маркус
2:3
76' ГолЙемелло Пьетро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
17'
0:1
25'
27'
35'
1:2
40'
47'
50'
2:2
55'
56'
59'
76'
2:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.22
|2.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.13
|3.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.09
|4.
|Скенетти Андреа
|2
|0.09
|5.
|Коста Филиппо
|2
|0.09
|6.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.09
|7.
|Брешанини Марко
|1
|0.04
|8.
|Поли Фабрицио
|1
|0.04
|9.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.04
|10.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|11.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|12.
|Маццокко Давиде
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|6
|0.26
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.17
|3.
|Роден Маркус
|2
|0.09
|4.
|Чано Камилло
|2
|0.09
|5.
|Сальви Алессандро
|2
|0.09
|6.
|Кастанос Григорис
|2
|0.09
|7.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.04
|8.
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|9.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.04
|10.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Йемелло Пьетро
|1
|0.04
|12.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.04
|13.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|14.
|Бригенти Николо
|0
|0
|15.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кьоза Марко
|8
|0
|2.
|Паолуччи Андреа
|6
|1
|3.
|Крими Марко
|4
|1
|4.
|Поли Фабрицио
|5
|0
|5.
|Коста Филиппо
|5
|0
|6.
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|7.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|8.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|9.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|10.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|11.
|Петрович Томи
|3
|0
|12.
|Брешанини Марко
|3
|0
|13.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|14.
|Павич Маркус
|2
|0
|15.
|Тоскано Марко
|2
|0
|16.
|Брунори Маттео
|2
|0
|17.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|18.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|19.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|20.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|21.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|22.
|Клеур Габриэль
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|5
|0
|2.
|Роден Маркус
|4
|0
|3.
|Бригенти Николо
|4
|0
|4.
|Шиминьски Пшемыслав
|4
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|4
|0
|6.
|Капуано Марко
|2
|1
|7.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|8.
|Чано Камилло
|3
|0
|9.
|Курадо Маркос
|3
|0
|10.
|Болока Даниэль
|3
|0
|11.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|12.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|13.
|Гори Мирко
|1
|0
|14.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|15.
|Новакович Андрия
|1
|0
|16.
|Карраро Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|Фрозиноне
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =2 -13Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза
Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Кьево
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|30 - 18
|39
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|5.
|Венеция
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 23
|36
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|3:2 Заявка
|23
|8
|8
|7
|24 - 25
|32
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|13.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 32
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|2:3 Заявка
|23
|4
|5
|14
|21 - 40
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|3:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|2:3 Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|3:2 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|2:3 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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