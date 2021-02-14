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  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
2:3
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:1
17' Гол
Майелло Раффаэле
25' Желтая карточка
Кьоза Марко
0:2
27' Гол
Ариаудо Лоренцо
1:2
35' Гол в свои ворота
Курадо Маркос
40' Желтая карточка
Курадо Маркос
47' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
2:2
50' Гол
Скенетти Андреа
55' Желтая карточка
Коста Филиппо
56' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
58' Желтая карточка
Роден Маркус
2:3
76' Гол
Йемелло Пьетро
90' Желтая карточка
Дзампано Франческо
90'+5
68
Руссо
Алессандро
2
Клеур
Габриэль
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
80
Куцупиас
Илиас
23
Паолуччи
Андреа
27
Сеттембрини
Андреа
99
Скенетти
Андреа
11
Капелло
Алессандро
19
Брунори
Маттео
22
Барди
Франческо
4
Курадо
Маркос
15
Ариаудо
Лоренцо
25
Шиминьски
Пшемыслав
93
Дзампано
Франческо
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
16
Д'Элиа
Сальваторе
18
Новакович
Андрия
10
Йемелло
Пьетро
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.22
2. Де Лука Джузеппе 3 0.13
3. Куцупиас Илиас 2 0.09
4. Скенетти Андреа 2 0.09
5. Коста Филиппо 2 0.09
6. Брунори Маттео 2 (1) 0.09
7. Брешанини Марко 1 0.04
8. Поли Фабрицио 1 0.04
9. Кардозелли Кассио 1 0.04
10. Паолуччи Андреа 0 0
11. Куррарино Микеле 0 0
12. Маццокко Давиде 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 6 0.26
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.17
3. Роден Маркус 2 0.09
4. Чано Камилло 2 0.09
5. Сальви Алессандро 2 0.09
6. Кастанос Григорис 2 0.09
7. Майелло Раффаэле 1 0.04
8. Дзампано Франческо 1 0.04
9. Шиминьски Пшемыслав 1 0.04
10. Ариаудо Лоренцо 1 0.04
11. Йемелло Пьетро 1 0.04
12. Табанелли Андреа 1 (1) 0.04
13. Трибуцци Алессио 0 0
14. Бригенти Николо 0 0
15. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Кьоза Марко 8 0
2. Паолуччи Андреа 6 1
3. Крими Марко 4 1
4. Поли Фабрицио 5 0
5. Коста Филиппо 5 0
6. Куцупиас Илиас 5 0
7. Копполаро Мауро 4 0
8. Де Лука Джузеппе 3 0
9. Пеллиццер Микеле 3 0
10. Сеттембрини Андреа 3 0
11. Петрович Томи 3 0
12. Брешанини Марко 3 0
13. Скенетти Андреа 2 0
14. Павич Маркус 2 0
15. Тоскано Марко 2 0
16. Брунори Маттео 2 0
17. Маццокко Давиде 2 0
18. Де Коль Филиппо 1 0
19. Манкосу Маттео 1 0
20. Морозини Леонардо 1 0
21. Кардозелли Кассио 1 0
22. Клеур Габриэль 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 6 0
2. Роден Маркус 4 0
3. Бригенти Николо 4 0
4. Шиминьски Пшемыслав 4 0
5. Кастанос Григорис 4 0
6. Капуано Марко 2 1
7. Дионизи Федерико 3 0
8. Чано Камилло 3 0
9. Курадо Маркос 3 0
10. Болока Даниэль 3 0
11. Трибуцци Алессио 2 0
12. Сальви Алессандро 1 0
13. Гори Мирко 1 0
14. Пажишек Пётр 1 0
15. Новакович Андрия 1 0
16. Карраро Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 10.53% (2) 26.32% (5) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Фрозиноне 8.33% (2) 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 25% (6)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза
Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза
Фрозиноне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Серия B Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Серия B Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Виртус Энтелла Серия B Фрозиноне 3:3 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Кьево Заявка 22 10 9 3 30 - 18 39
3. Читтаделла Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
4. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
5. Венеция Заявка 23 10 8 5 31 - 20 38
6. СПАЛ 2013 Заявка 23 9 9 5 30 - 23 36
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 23 8 8 7 24 - 25 32
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
13. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 21 6 3 12 19 - 32 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 23 4 5 14 21 - 40 17
20. Пескара Заявка 23 4 5 14 18 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Курадо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Курадо Маркос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Ариаудо Лоренцо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Кьоза Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Майелло Раффаэле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.52 2.84 2.42
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 4.80 1.18
  3.51 2.99 2.44

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.15 1.08 5.30 1.13 2.82 1.41 2.15 1.70 1.67 2.33 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.85 1.05 7.40
8.60 1.05 6.40 1.10 2.85 1.41 2.18 1.69 1.83 1.97 5.10 1.14 3.75 1.25 3.55 1.27 2.42 1.52 2.15 1.65 1.45 2.62 1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50
7.94 1.10 3.03 1.41 2.65 1.52 2.24 1.70 1.86 2.03 1.65 2.33 1.49 2.77 1.23 4.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.36 1.59 1.64 2.26 1.33 3.30 1.09 7.50 1.06 8.80
1.69 2.20 1.31 3.25 1.08 7.20 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00
2.66 1.51 2.18 1.74 1.68 2.26 1.44 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.28 1.63 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
2.25 1.60 1.50 2.40 1.17 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.70 1.23
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