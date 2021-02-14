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  3. Германия
Айнтрахт Фр
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Кёльн
0'
32' Желтая карточка
Соу Джибриль
50'
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
20
Хасебе
Макото
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
23
Хорн
Яннес
21
Эзкан
Салих
20
Реджбекай
Элвис
43
Деннис
Эммануэль
18
Дуда
Ондрей
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Кёльн
3-3-2-2

Ход матча

32'
Соу Джибриль
 
46'
 
Тилманн Ян
Дуда Ондрей

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 17 (6) 0.81
2. Дост Бас 4 (1) 0.19
3. Йович Лука 3 0.14
4. Костич Филип 2 0.1
5. Камада Даити 2 0.1
6. Баркок Аймен 2 0.1
7. Юнес Амин 2 0.1
8. Хинтереггер Мартин 1 0.05
9. Н'Дика Эван 1 0.05
10. Ильзанкер Штефан 1 0.05
11. Абрахам Давид 1 0.05
12. Роде Себастьян 1 0.05
13. Соу Джибриль 0 0
14. Цубер Стивен 0 0
15. Дурм Эрик 0 0
16. Туре Альмами 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 5 0.24
2. Скири Эйе 3 0.14
3. Дуда Ондрей 2 0.1
4. Тилманн Ян 2 0.1
5. Дрекслер Доминик 2 0.1
6. Вольф Мариус 2 0.1
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.1
8. Кцихос Рафаэль 1 0.05
9. Эхизибуэ Кингсли 0 0
10. Эзкан Салих 0 0
11. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Соу Джибриль 5 0
4. Баркок Аймен 5 0
5. Хасебе Макото 4 0
6. Н'Дика Эван 4 0
7. Дост Бас 3 0
8. Ильзанкер Штефан 3 0
9. Тута 3 0
10. Юнес Амин 3 0
11. Хинтереггер Мартин 2 0
12. Камада Даити 2 0
13. Цубер Стивен 1 0
14. Костич Филип 1 0
15. Кор Доминик 1 0
16. Дурм Эрик 1 0
17. Йович Лука 1 0
18. Туре Альмами 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Эхизибуэ Кингсли 4 0
3. Хорн Яннес 4 0
4. Кцихос Рафаэль 3 0
5. Скири Эйе 3 0
6. Реджбекай Элвис 3 0
7. Якобс Исмаил 3 0
8. Соренсен Фредерик 2 0
9. Вольф Мариус 2 0
10. Хектор Йонас 2 0
11. Эзкан Салих 2 0
12. Борнаув Себастьян 2 0
13. Честич Сава-Арангел 2 0
14. Модест Антони 1 0
15. Мере Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 8.11% (3) 24.32% (9) 16.22% (6) 2.7% (1) 35.14% (13) 13.51% (5)
 Кёльн 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Кёльн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн
Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Кёльн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Кёльн Бундеслига
Кёльн 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 21 9 10 2 41 - 29 37
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 21 7 9 5 34 - 25 30
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн 0:0 Заявка 21 5 7 9 20 - 33 22
15. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
5. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
6. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
7. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 4 6 0 17 - 11 18
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн 0:0 Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн 0:0 Заявка 11 4 4 3 9 - 14 16
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
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Прогнозы 145
Айнтрахт Фр 91.7% (133)
X 6.2% (9)
Кёльн 2.1% (3)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Кёльн
1.73
4.15
7.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.20 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.15 6.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.10 7.20
  1.65 3.36 7.34

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.33 1.13 4.90 1.03 8.60 1.04 7.90
4.75 1.18 3.35 1.31 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 1.90 1.97 1.08 7.77 1.06 8.80 1.09 7.20 1.07 8.40 1.05 8.80 1.04 9.40 1.01 16.00
3.98 1.26 2.57 1.54 2.07 1.81 1.79 2.09 1.52 2.63 1.84 2.04 1.65 2.32 1.47 2.81 1.49 2.72 1.52 2.68 1.43 3.00 1.16 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
1.85 1.95 1.20 4.44 1.11 6.50 1.12 6.10 1.09 7.20
1.65 2.33 1.38 3.17 1.12 6.77 1.49 2.72 1.35 3.32 1.38 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
3.15 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:0 Кёльн онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Кёльн

Исход игры
Айнтрахт Фр
91.7% (133)
Ничья
6.2% (9)
Кёльн
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.01% (98)
Меньше
30.99% (44)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 Eintracht Frankfurt
44.8% (65)
3:1 Eintracht Frankfurt
17.9% (26)
2:0 Eintracht Frankfurt
17.9% (26)
1:0 Eintracht Frankfurt
6.2% (9)
1:1 Draw
5.5% (8)
1:2 Koln
1.4% (2)
3:2 Eintracht Frankfurt
1.4% (2)
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