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Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
32' Желтая карточка
Соу Джибриль
1:0
57' Гол
Андре Силва
75' Желтая карточка
Туре Альмами
2:0
79' Гол
Н'Дика Эван
86' Желтая карточка
Костич Филип
90' Желтая карточка
Мере Хорхе
90'+4
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
25
Дурм
Эрик
20
Хасебе
Макото
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
23
Хорн
Яннес
21
Эзкан
Салих
20
Реджбекай
Элвис
43
Деннис
Эммануэль
18
Дуда
Ондрей
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Кёльн
3-3-2-2

Ход матча

32'
Соу Джибриль
 
46'
 
Тилманн Ян
Дуда Ондрей
57'
Андре Силва
(Камада Даити)
1:0
70'
Йович Лука
Соу Джибриль
 
70'
Роде Себастьян
Дурм Эрик
 
71'
Туре Альмами
Юнес Амин
 
72'
 
Дрекслер Доминик
Эзкан Салих
72'
 
Арокодаре Толуваласе
Деннис Эммануэль
75'
Туре Альмами
 
79'
Н'Дика Эван
(Костич Филип)
2:0
82'
Цубер Стивен
Камада Даити
 
82'
 
Лимниос Димитрис
Вольф Мариус
85'
 
Каттербах Ноа
Хорн Яннес
86'
Костич Филип
 
90'
Хрустиц Айдин
Андре Силва
 
90'
 
Мере Хорхе

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 18 (6) 0.86
2. Дост Бас 4 (1) 0.19
3. Йович Лука 3 0.14
4. Костич Филип 2 0.1
5. Камада Даити 2 0.1
6. Баркок Аймен 2 0.1
7. Юнес Амин 2 0.1
8. Н'Дика Эван 2 0.1
9. Хинтереггер Мартин 1 0.05
10. Ильзанкер Штефан 1 0.05
11. Абрахам Давид 1 0.05
12. Роде Себастьян 1 0.05
13. Соу Джибриль 0 0
14. Цубер Стивен 0 0
15. Дурм Эрик 0 0
16. Туре Альмами 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 5 0.24
2. Скири Эйе 3 0.14
3. Дуда Ондрей 2 0.1
4. Тилманн Ян 2 0.1
5. Дрекслер Доминик 2 0.1
6. Вольф Мариус 2 0.1
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.1
8. Кцихос Рафаэль 1 0.05
9. Эхизибуэ Кингсли 0 0
10. Эзкан Салих 0 0
11. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Соу Джибриль 5 0
4. Баркок Аймен 5 0
5. Хасебе Макото 4 0
6. Н'Дика Эван 4 0
7. Дост Бас 3 0
8. Ильзанкер Штефан 3 0
9. Тута 3 0
10. Юнес Амин 3 0
11. Хинтереггер Мартин 2 0
12. Костич Филип 2 0
13. Туре Альмами 2 0
14. Камада Даити 2 0
15. Цубер Стивен 1 0
16. Кор Доминик 1 0
17. Дурм Эрик 1 0
18. Йович Лука 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Эхизибуэ Кингсли 4 0
3. Хорн Яннес 4 0
4. Кцихос Рафаэль 3 0
5. Скири Эйе 3 0
6. Реджбекай Элвис 3 0
7. Якобс Исмаил 3 0
8. Соренсен Фредерик 2 0
9. Вольф Мариус 2 0
10. Хектор Йонас 2 0
11. Мере Хорхе 2 0
12. Эзкан Салих 2 0
13. Борнаув Себастьян 2 0
14. Честич Сава-Арангел 2 0
15. Модест Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 7.69% (3) 23.08% (9) 15.38% (6) 5.13% (2) 33.33% (13) 15.38% (6)
 Кёльн 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Кёльн Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн
Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Кёльн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 4:2 Кёльн Бундеслига
Кёльн 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Айнтрахт Фр Заявка 21 10 9 2 43 - 29 39
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 21 10 9 2 32 - 19 39
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М 0:0 Заявка 21 8 9 4 37 - 31 33
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 21 7 9 5 34 - 25 30
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
15. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 5 0 19 - 11 20
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Боруссия М 0:0 Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург 0:0 Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
9. Боруссия М 0:0 Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
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Прогнозы 145
Айнтрахт Фр 91.7% (133)
X 6.2% (9)
Кёльн 2.1% (3)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.57 4.20 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.15 6.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.50 59.00
  1.67 3.28 7.26

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.33 1.13 4.90 1.03 8.60 1.04 7.90
4.90 1.17 3.50 1.30 2.50 1.53 1.60 2.33 1.22 4.20 1.90 1.97 1.07 8.40 1.05 9.50 1.09 7.20 1.07 8.40 1.05 8.80 1.04 9.40 1.01 16.00
3.58 1.31 2.37 1.62 2.19 1.73 1.79 2.10 1.38 3.17 1.26 4.06 1.65 2.32 1.47 2.81 1.49 2.72 1.52 2.68 1.43 3.00 1.16 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
1.85 1.95 1.20 4.44 1.11 6.50 1.12 6.10 1.09 7.20
1.65 2.33 1.38 3.17 1.12 6.77 1.49 2.72 1.35 3.32 1.38 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
3.15 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн

Исход игры
Айнтрахт Фр
91.7% (133)
Ничья
6.2% (9)
Кёльн
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.01% (98)
Меньше
30.99% (44)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
44.8% (65)
2:0 Айнтрахт Фр
17.9% (26)
3:1 Айнтрахт Фр
17.9% (26)
1:0 Айнтрахт Фр
6.2% (9)
1:1 Ничья
5.5% (8)
3:2 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
1:2 Кёльн
1.4% (2)
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