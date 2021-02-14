Айнтрахт Фр
2:0
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
Кёльн
32' Желтая карточкаСоу Джибриль
1:0
57' ГолАндре Силва
75' Желтая карточкаТуре Альмами
2:0
79' ГолН'Дика Эван
86' Желтая карточкаКостич Филип
90' Желтая карточкаМере Хорхе
35
Тута
25
Дурм
Эрик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
22
Мере
Хорхе
31
Вольф
Мариус
28
Скири
Эйе
23
Хорн
Яннес
21
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
23 Хорн ЯннесПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Дуда ОндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
32'
57'
1:0
75'
79'
2:0
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|18 (6)
|0.86
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.19
|3.
|Йович Лука
|3
|0.14
|4.
|Костич Филип
|2
|0.1
|5.
|Камада Даити
|2
|0.1
|6.
|Баркок Аймен
|2
|0.1
|7.
|Юнес Амин
|2
|0.1
|8.
|Н'Дика Эван
|2
|0.1
|9.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.05
|10.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.05
|11.
|Абрахам Давид
|1
|0.05
|12.
|Роде Себастьян
|1
|0.05
|13.
|Соу Джибриль
|0
|0
|14.
|Цубер Стивен
|0
|0
|15.
|Дурм Эрик
|0
|0
|16.
|Туре Альмами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.24
|2.
|Скири Эйе
|3
|0.14
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0.1
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.1
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.1
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.1
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.1
|8.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|9.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|10.
|Эзкан Салих
|0
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Соу Джибриль
|5
|0
|4.
|Баркок Аймен
|5
|0
|5.
|Хасебе Макото
|4
|0
|6.
|Н'Дика Эван
|4
|0
|7.
|Дост Бас
|3
|0
|8.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|9.
|Тута
|3
|0
|10.
|Юнес Амин
|3
|0
|11.
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|12.
|Костич Филип
|2
|0
|13.
|Туре Альмами
|2
|0
|14.
|Камада Даити
|2
|0
|15.
|Цубер Стивен
|1
|0
|16.
|Кор Доминик
|1
|0
|17.
|Дурм Эрик
|1
|0
|18.
|Йович Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|5
|1
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|3.
|Хорн Яннес
|4
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|5.
|Скири Эйе
|3
|0
|6.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|7.
|Якобс Исмаил
|3
|0
|8.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|9.
|Вольф Мариус
|2
|0
|10.
|Хектор Йонас
|2
|0
|11.
|Мере Хорхе
|2
|0
|12.
|Эзкан Салих
|2
|0
|13.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|14.
|Честич Сава-Арангел
|2
|0
|15.
|Модест Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|5.13% (2)
|33.33% (13)
|15.38% (6)
|Кёльн
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =8 -4Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Герта Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Кёльн Последние 20 матчей: +7 =6 -7Боруссия М 1:2 Кёльн Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн
Шальке 04 1:2 Кёльн Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Кёльн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Кёльн 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 6:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Кёльн Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|10
|9
|2
|43 - 29
|39
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|21
|10
|9
|2
|32 - 19
|39
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 23
|36
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|41 - 31
|33
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|21
|8
|9
|4
|37 - 31
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 33
|31
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 25
|30
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|38 - 35
|26
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 35
|21
|15.
|Герта
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
|16.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|1
|6
|14
|15 - 52
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 11
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|5.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:0 Кёльн
Исход игры
Айнтрахт Фр
91.7% (133)
Ничья
6.2% (9)
Кёльн
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.01% (98)
Меньше
30.99% (44)
Обе команды забьют
Да
73.94% (105)
Нет
26.06% (37)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
44.8% (65)
2:0 Айнтрахт Фр
17.9% (26)
3:1 Айнтрахт Фр
17.9% (26)
1:0 Айнтрахт Фр
6.2% (9)
1:1 Ничья
5.5% (8)
3:2 Айнтрахт Фр
1.4% (2)
1:2 Кёльн
1.4% (2)
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