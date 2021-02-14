Беерсхот-Вильрейк
1:2
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
Мехелен
34' Желтая карточкаStipe Radic
1:0
52' ПенальтиХольцхаузер Рафаэль
81' Желтая карточкаБрогно Лорис
1:1
90' ГолУолш Сэнди
1:2
90' ГолДрёйф Ферди
55
Stipe
Radic
2
Берг
Ян
18
Сануси
Райан
15
Бурден
Пьер
92
Брогно
Лорис
15
Тулен
Янник
29
Каборе
Исса
23
Пейре
Тибо
40
Вранкс
Астер
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
92 Брогно ЛорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Will Still
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вут СименЗащитник
- Защитник
-
88 Дефур СтивенПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Дайлли НиклоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
34'
52'
81'
90'
1:1
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|12 (4)
|0.44
|2.
|Тиссудали Тарик
|8
|0.3
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.22
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.19
|5.
|Нубисси Мариус
|4
|0.15
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.11
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.07
|8.
|Берг Ян
|2
|0.07
|9.
|Франс Фредерик
|2
|0.07
|10.
|Сануси Райан
|1
|0.04
|11.
|Дом Джорен
|1
|0.04
|12.
|Вороговский Ян
|1
|0.04
|13.
|Причиненко Денис
|1 (1)
|0.04
|14.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|15.
|Питермат Том
|0
|0
|16.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|17.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хайреманс Джеффри
|8
|0.3
|2.
|Мрабти Керим
|5
|0.19
|3.
|Де Камарго Игор
|5
|0.19
|4.
|Схоофс Роб
|3
|0.11
|5.
|Уолш Сэнди
|3
|0.11
|6.
|Швед Марьян
|3
|0.11
|7.
|Вранкс Астер
|3
|0.11
|8.
|Сторм Никола
|2 (1)
|0.07
|9.
|Ван Дамме Йоахим
|2 (2)
|0.07
|10.
|Тоги Уильям
|1
|0.04
|11.
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.04
|12.
|Дрёйф Ферди
|1
|0.04
|13.
|Вут Симен
|1
|0.04
|14.
|Энгвалль Густав
|0
|0
|15.
|Каборе Исса
|0
|0
|16.
|Ван Клеемпут Жюль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Питермат Том
|5
|0
|2.
|Сануси Райан
|5
|0
|3.
|Причиненко Денис
|5
|0
|4.
|Вороговский Ян
|5
|0
|5.
|Бурден Пьер
|4
|0
|6.
|Берг Ян
|4
|0
|7.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|8.
|Франс Фредерик
|3
|0
|9.
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|10.
|Элеке Блессинг
|3
|0
|11.
|Брогно Лорис
|1
|1
|12.
|Дом Джорен
|2
|0
|13.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|14.
|Саньянг Абдулия
|2
|0
|15.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|16.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|17.
|Stipe Radic
|1
|0
|18.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|19.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Дамме Йоахим
|8
|0
|2.
|Вранкс Астер
|4
|1
|3.
|Каборе Исса
|4
|1
|4.
|Бейкер Лукас
|4
|0
|5.
|Де Камарго Игор
|3
|0
|6.
|Хайреманс Джеффри
|3
|0
|7.
|Схоофс Роб
|3
|0
|8.
|Пейре Тибо
|3
|0
|9.
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|10.
|Бушири Рокки
|3
|0
|11.
|Вут Симен
|1
|1
|12.
|Кайя Онур
|2
|0
|13.
|Энгвалль Густав
|2
|0
|14.
|Сторм Никола
|2
|0
|15.
|Мрабти Керим
|2
|0
|16.
|Дефур Стивен
|1
|0
|17.
|Уолш Сэнди
|1
|0
|18.
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|19.
|Куке Гетан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|10.42% (5)
|18.75% (9)
|10.42% (5)
|14.58% (7)
|20.83% (10)
|25% (12)
|Мехелен
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|28.95% (11)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден
Мехелен Последние 20 матчей: +10 =5 -5Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк
Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Мехелен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|6.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|7.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|8.
|Мехелен
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|41 - 43
|39
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|36 - 33
|33
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|32 - 42
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|14.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|14 - 20
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
Победитель
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