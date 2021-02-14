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Беерсхот-Вильрейк
1:2
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
34' Желтая карточка
Stipe Radic
1:0
52' Пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
81' Желтая карточка
Брогно Лорис
1:1
90' Гол
Уолш Сэнди
1:2
90' Гол
Дрёйф Ферди
90'+5
31
Ванхамел
Майк
55
Stipe
Radic
4
Франс
Фредерик
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
28
Исмаила
Кулибали
8
Хольцхаузер
Рафаэль
18
Сануси
Райан
15
Бурден
Пьер
10
Судзуки
Мусаси
92
Брогно
Лорис
15
Тулен
Янник
29
Каборе
Исса
23
Пейре
Тибо
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
40
Вранкс
Астер
16
Схоофс
Роб
30
Ванлерберге
Йорди
7
Хайреманс
Джеффри
10
Де
Камарго
Игор
19
Мрабти
Керим
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2
Мехелен
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 12 (4) 0.44
2. Тиссудали Тарик 8 0.3
3. Судзуки Мусаси 6 0.22
4. Исмаила Кулибали 5 0.19
5. Нубисси Мариус 4 0.15
6. Бурден Пьер 3 0.11
7. Брогно Лорис 2 0.07
8. Берг Ян 2 0.07
9. Франс Фредерик 2 0.07
10. Сануси Райан 1 0.04
11. Дом Джорен 1 0.04
12. Вороговский Ян 1 0.04
13. Причиненко Денис 1 (1) 0.04
14. Саньянг Абдулия 0 0
15. Питермат Том 0 0
16. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
17. Халемия Мохамед Реда 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хайреманс Джеффри 8 0.3
2. Мрабти Керим 5 0.19
3. Де Камарго Игор 5 0.19
4. Схоофс Роб 3 0.11
5. Уолш Сэнди 3 0.11
6. Швед Марьян 3 0.11
7. Вранкс Астер 3 0.11
8. Сторм Никола 2 (1) 0.07
9. Ван Дамме Йоахим 2 (2) 0.07
10. Тоги Уильям 1 0.04
11. Ванлерберге Йорди 1 0.04
12. Дрёйф Ферди 1 0.04
13. Вут Симен 1 0.04
14. Энгвалль Густав 0 0
15. Каборе Исса 0 0
16. Ван Клеемпут Жюль 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Питермат Том 5 0
2. Сануси Райан 5 0
3. Причиненко Денис 5 0
4. Вороговский Ян 5 0
5. Бурден Пьер 4 0
6. Берг Ян 4 0
7. Исмаила Кулибали 4 0
8. Франс Фредерик 3 0
9. Ван ден Бёйс Дарио 3 0
10. Элеке Блессинг 3 0
11. Брогно Лорис 1 1
12. Дом Джорен 2 0
13. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
14. Саньянг Абдулия 2 0
15. Судзуки Мусаси 1 0
16. Тиссудали Тарик 1 0
17. Stipe Radic 1 0
18. Нубисси Мариус 1 0
19. Мбоко Айртон 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Ван Дамме Йоахим 8 0
2. Вранкс Астер 4 1
3. Каборе Исса 4 1
4. Бейкер Лукас 4 0
5. Де Камарго Игор 3 0
6. Хайреманс Джеффри 3 0
7. Схоофс Роб 3 0
8. Пейре Тибо 3 0
9. Ванлерберге Йорди 3 0
10. Бушири Рокки 3 0
11. Вут Симен 1 1
12. Кайя Онур 2 0
13. Энгвалль Густав 2 0
14. Сторм Никола 2 0
15. Мрабти Керим 2 0
16. Дефур Стивен 1 0
17. Уолш Сэнди 1 0
18. Дрёйф Ферди 1 0
19. Куке Гетан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 10.42% (5) 18.75% (9) 10.42% (5) 14.58% (7) 20.83% (10) 25% (12)
 Мехелен 10.53% (4) 10.53% (4) 13.16% (5) 18.42% (7) 18.42% (7) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден
Мехелен Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Серкль Брюгге 0:1 Мехелен Мехелен 2:0 Моленбек Мехелен 0:0 Генк
Васланд-Беверен 2:3 Мехелен Мехелен 3:0 Эйпен Мехелен 0:4 Стандард Шарлеруа 0:1 Мехелен Мехелен 3:0 Антверпен Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мехелен 0:3 Брюгге Мехелен 2:3 Васланд-Беверен Стандард 2:2 Мехелен Эйпен 1:1 Мехелен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Мехелен 3:3 Шарлеруа Брюгге 2:2 Мехелен Мехелен 1:2 Кортрейк

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Мехелен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Беерсхот-Вильрейк 0:1 Мехелен Кубок Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Первый дивизион
Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Первый дивизион Б Мехелен 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Мехелен 3:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен Первый дивизион Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 26 12 7 7 50 - 35 43
4. Андерлехт Заявка 26 10 11 5 36 - 27 41
5. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
6. Стандард Заявка 27 10 10 7 38 - 31 40
7. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
8. Мехелен Заявка 27 11 6 10 41 - 43 39
9. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 27 11 4 12 48 - 52 37
11. Зульте-Варегем Заявка 27 11 4 12 41 - 47 37
12. Гент Заявка 26 9 6 11 36 - 33 33
13. Кортрейк Заявка 27 9 6 12 33 - 40 33
14. Эйпен Заявка 26 7 11 8 32 - 42 32
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 26 7 1 18 30 - 45 22
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Гент Заявка 12 4 3 5 19 - 17 15
14. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 13 3 0 10 18 - 25 9
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 13 7 3 3 19 - 18 24
3. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Эйпен Заявка 13 3 7 3 14 - 20 16
13. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
14. Андерлехт Заявка 13 3 5 5 18 - 21 14
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Stipe Radic получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Каборе Исса уходит с поля. Уолш Сэнди выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympisch Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 3.65 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.60 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 2.50 14.00
  1.23 4.95 26.33

Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Мехелен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мехелен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Мехелен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.03 8.20 1.04 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.81 1.66 2.22 1.43 2.74 1.20 4.20 1.16 4.40 1.05 8.00
3.80 1.23 2.75 1.42 1.85 1.90 1.22 4.00 1.12 5.55 1.85 1.95 1.12 5.55 1.09 6.50 1.02 11.00 1.01 12.60 1.04 9.00 1.05 9.10 0.00 13.00
3.68 1.29 2.94 1.42 2.07 1.80 1.53 2.55 1.31 3.56 1.78 2.09 1.47 2.74 1.33 3.38 1.76 2.12 1.55 2.53 1.54 2.56 1.44 2.86 1.18 5.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 2.01 1.80 1.50 2.59 1.17 5.00 1.12 6.25
1.37 2.95 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.21 4.38 1.10 6.88 1.22 4.28 1.59 2.38 1.42 2.88 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.10 1.37 1.86 1.94 1.44 2.79 1.27 3.76
3.45 1.29 1.82 1.92 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
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