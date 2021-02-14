ОФИ
0:2
Первый тайм: 26'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Волос
0:1
3' ГолПереа Хуан
0:2
22' ГолДувикас Анастасиос
13
Вафеас
Никос
23
Ринстра
Дан
19
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Вафеас НикосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ринстра ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Angel Lopez
Ход матча
3'
0:1
22'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.18
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.18
|3.
|Нейра Хуан
|3 (2)
|0.14
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2 (1)
|0.09
|5.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.05
|6.
|Мельядо Мигель
|1
|0.05
|7.
|Вафеас Никос
|1
|0.05
|8.
|Яннулис Костас
|0
|0
|9.
|Наби Адил
|0
|0
|10.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|11.
|Коровесис Никос
|0
|0
|12.
|Селимович Вахид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|8 (1)
|0.36
|2.
|Баррьентос Жан
|3 (3)
|0.14
|3.
|Переа Хуан
|3
|0.14
|4.
|Бартоло Хулиан
|2
|0.09
|5.
|Варда Амр
|2
|0.09
|6.
|Коломбо Родриго
|1
|0.05
|7.
|Феррари Франко
|1
|0.05
|8.
|Димопулос Стергиос
|1
|0.05
|9.
|Киакос Яннис
|1
|0.05
|10.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|11.
|Ренату Сантуш
|0
|0
|12.
|Ринстра Дан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нейра Хуан
|8
|1
|2.
|Мельядо Мигель
|7
|1
|3.
|Селимович Вахид
|5
|1
|4.
|Вурос Праксителис
|5
|0
|5.
|Коровесис Никос
|4
|0
|6.
|Сакор Важебах
|3
|0
|7.
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|8.
|Ватерман Бой
|1
|1
|9.
|Сардинеро Адриан
|2
|0
|10.
|Сотириу Димитриос
|2
|0
|11.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|12.
|Вафеас Никос
|2
|0
|13.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|14.
|Лимперакис Одиссеас
|2
|0
|15.
|Гривас Фриксос
|2
|0
|16.
|Яннулис Костас
|1
|0
|17.
|Маринакис Никос
|1
|0
|18.
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|19.
|Балояннис Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|8
|0
|2.
|Переа Хуан
|7
|0
|3.
|Санчес Сальвадор
|5
|1
|4.
|Коломбо Родриго
|4
|1
|5.
|Феррари Франко
|4
|1
|6.
|Митоглу Герасимос
|3
|1
|7.
|Текио Серхио
|4
|0
|8.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|9.
|Дувикас Анастасиос
|3
|0
|10.
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|11.
|Ринстра Дан
|1
|1
|12.
|Нинис Сотирис
|2
|0
|13.
|Клейман Борис
|2
|0
|14.
|Цоканис Тасос
|2
|0
|15.
|Димопулос Стергиос
|2
|0
|16.
|Дентакис Антонис
|2
|0
|17.
|Грильо Фаусто
|2
|0
|18.
|Киакос Яннис
|2
|0
|19.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|20.
|Буэно Альберто
|1
|0
|21.
|Критикос Анастасиос
|1
|0
|22.
|Варда Амр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|Волос
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|45% (9)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас
Волос Последние 20 матчей: +4 =9 -7АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос
Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Волос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|21
|18
|3
|0
|54 - 8
|57
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|3.
|АЕК
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|32 - 23
|40
|4.
|ПАОК
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 20
|40
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|25 - 14
|38
|6.
|Астерас
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|22 - 20
|37
|7.
|Волос
|1:0 Заявка
|22
|6
|9
|7
|21 - 28
|27
|8.
|Атромитос
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|22 - 30
|25
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 29
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 24
|21
|11.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|22
|5
|4
|13
|18 - 35
|19
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|13.
|Ламия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|10 - 30
|12
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|4.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|6.
|АЕК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|1:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 20
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 19
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 6
|24
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|3.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Волос
|1:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 17
|17
|6.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|7.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
|13.
|Ламия
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
Победитель
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