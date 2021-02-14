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ОФИ
0:2
Первый тайм: 26'

Стадион:
Волос
0'
0:1
3' Гол
Переа Хуан
0:2
22' Гол
Дувикас Анастасиос
26'
32
Сотириу
Димитриос
2
Ус
Абдул
Рахман
15
Диамантис
Апостолос
13
Вафеас
Никос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Мельядо
Мигель
33
Де
Гузман
Джонатан
7
Стургеон
Фабиу
30
Кастаньос
Люк
55
Клейман
Борис
23
Ринстра
Дан
24
Митоглу
Герасимос
37
Грильо
Фаусто
3
Феррари
Франко
8
Нинис
Сотирис
6
Цоканис
Тасос
19
Переа
Хуан
73
Бартоло
Хулиан
12
Мартинес
Николас
II
9
Дувикас
Анастасиос
ОФИ
5-3-2
Волос
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Переа Хуан
(Ринстра Дан)
22'
0:2
Дувикас Анастасиос
(Бартоло Хулиан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.18
2. Стургеон Фабиу 4 0.18
3. Нейра Хуан 3 (2) 0.14
4. Стаикос Пасхалис 2 (1) 0.09
5. Де Гузман Джонатан 1 0.05
6. Мельядо Мигель 1 0.05
7. Вафеас Никос 1 0.05
8. Яннулис Костас 0 0
9. Наби Адил 0 0
10. Ваш Рикарду 0 0
11. Коровесис Никос 0 0
12. Селимович Вахид 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 8 (1) 0.36
2. Баррьентос Жан 3 (3) 0.14
3. Переа Хуан 3 0.14
4. Бартоло Хулиан 2 0.09
5. Варда Амр 2 0.09
6. Коломбо Родриго 1 0.05
7. Феррари Франко 1 0.05
8. Димопулос Стергиос 1 0.05
9. Киакос Яннис 1 0.05
10. Мартинес Николас II 0 0
11. Ренату Сантуш 0 0
12. Ринстра Дан 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Нейра Хуан 8 1
2. Мельядо Мигель 7 1
3. Селимович Вахид 5 1
4. Вурос Праксителис 5 0
5. Коровесис Никос 4 0
6. Сакор Важебах 3 0
7. Ус Абдул Рахман 3 0
8. Ватерман Бой 1 1
9. Сардинеро Адриан 2 0
10. Сотириу Димитриос 2 0
11. Стаикос Пасхалис 2 0
12. Вафеас Никос 2 0
13. Диамантис Апостолос 2 0
14. Лимперакис Одиссеас 2 0
15. Гривас Фриксос 2 0
16. Яннулис Костас 1 0
17. Маринакис Никос 1 0
18. Фигейредо Жоау 1 0
19. Балояннис Константинос 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 8 0
2. Переа Хуан 7 0
3. Санчес Сальвадор 5 1
4. Коломбо Родриго 4 1
5. Феррари Франко 4 1
6. Митоглу Герасимос 3 1
7. Текио Серхио 4 0
8. Гуаррочена Икер 3 0
9. Дувикас Анастасиос 3 0
10. Бартоло Хулиан 3 0
11. Ринстра Дан 1 1
12. Нинис Сотирис 2 0
13. Клейман Борис 2 0
14. Цоканис Тасос 2 0
15. Димопулос Стергиос 2 0
16. Дентакис Антонис 2 0
17. Грильо Фаусто 2 0
18. Киакос Яннис 2 0
19. Ендришек Эрик 1 0
20. Буэно Альберто 1 0
21. Критикос Анастасиос 1 0
22. Варда Амр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 6.25% (1) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Волос 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 5% (1) 45% (9)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Олимпиакос 3:0 ОФИ ОФИ 1:1 Волос ОФИ 0:2 АЕК ОФИ 0:1 Астерас
Панатинаикос 2:0 ОФИ Волос 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК Атромитос 0:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ламия Панетоликос 2:1 ОФИ ОФИ 0:3 Арис Салоники Лариса 0:1 ОФИ ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис ОФИ 2:1 ПАС Янина Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ
Волос Последние 20 матчей: +4 =9 -7
АЕК 4:2 Волос Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос
Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Волос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
ОФИ 1:1 Волос Кубок Волос 2:0 ОФИ Кубок Волос 1:4 ОФИ Суперлига ОФИ 1:2 Волос Суперлига
Волос 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 21 18 3 0 54 - 8 57
2. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
3. АЕК Заявка 21 12 4 5 32 - 23 40
4. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
5. Панатинаикос Заявка 21 11 5 5 25 - 14 38
6. Астерас Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Волос 1:0 Заявка 22 6 9 7 21 - 28 27
8. Атромитос Заявка 22 6 7 9 22 - 30 25
9. Аполлон Смирнис Заявка 21 6 4 11 23 - 29 22
10. ПАС Янина Заявка 21 5 6 10 20 - 24 21
11. ОФИ 0:1 Заявка 22 5 4 13 18 - 35 19
12. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
13. Ламия Заявка 19 2 6 11 10 - 30 12
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
4. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Панатинаикос Заявка 10 5 3 2 10 - 4 18
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос 1:0 Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ 0:1 Заявка 12 2 3 7 9 - 20 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис Заявка 10 2 1 7 12 - 19 7
13. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
14. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 10 7 3 0 23 - 6 24
2. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
3. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Волос 1:0 Заявка 12 4 5 3 15 - 17 17
6. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
7. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
8. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ 0:1 Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
13. Ламия Заявка 9 0 4 5 3 - 13 4
14. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Волос
5.40
3.25
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.40 3.25 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 2.95 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.25 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Волос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Волос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.25 1.08 5.20 1.13 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.41 1.30 3.52 1.22 3.88 1.06 7.50 1.06 6.95
7.00 1.08 5.40 1.13 6.20 1.10 4.50 1.18 1.75 2.07 2.25 1.60 1.67 2.12 1.40 2.80 1.15 5.00 1.11 5.80 0.00 14.50 0.00 14.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.61 2.32 1.32 3.38
2.42 1.52 1.60 2.25 1.82 1.92 1.22 4.00 1.12 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.35 2.19 1.68 1.54 2.48 1.23 4.20
2.12 1.67 1.49 2.46 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
Где смотреть матч ОФИ 0:2 Волос онлайн

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