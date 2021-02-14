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Реджана
 
Позже

Стадион:
Асколи
22
Вентури
Джакомо
6
Яо
Элож
93
Айети
Арлинд
4
Родзио
Паоло
17
Либутти
Лоренцо
8
Вароне
Иван
18
Дель
Пинто
Лоренцо
38
Мураторе
Симоне
21
Радрецца
Игор
23
Лариби
Карим
99
Ардеманьи
Маттео
1
Леали
Никола
2
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Кваранта
Данило
3
Д'Орацио
Томмазо
32
Калигара
Фабрицио
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
21
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
Реджана
4-3-2-1
Асколи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мураторе Симоне 2 0.1
2. Айети Арлинд 1 0.05
3. Лариби Карим 1 0.05
4. Дель Пинто Лоренцо 0 0
5. Ардеманьи Маттео 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.27
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.23
3. Дионизи Федерико 3 (1) 0.14
4. Пучино Раффаэле 1 0.05
5. Крагль Оливер 1 0.05
6. Кавион Микеле 1 0.05
7. Броско Риккардо 1 0.05
8. Эрамо Мирко 1 0.05
9. Канджано Джанмарко 1 0.05
10. Бюхель Марсель 0 0
11. Кирико Козимо 0 0
12. Кваранта Данило 0 0
13. Пьерини Николас 0 0

Карточки

Реджана
# Игрок      
1. Дзампаро Лука 4 1
2. Коста Андреа 3 1
3. Лунетта Габриэль 2 0
4. Либутти Лоренцо 2 0
5. Каргбо Аугустус 2 0
6. Ардеманьи Маттео 1 0
7. Лариби Карим 1 0
8. Родзио Паоло 1 0
9. Дель Пинто Лоренцо 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 7 1
2. Бюхель Марсель 7 1
3. Джербо Альберто 4 0
4. Кирико Козимо 4 0
5. Сабири Абдельхамид 4 0
6. Шарич Дарио 4 0
7. Эрамо Мирко 3 0
8. Корбо Габриэле 1 1
9. Петруччи Давиде 2 0
10. Дионизи Федерико 2 0
11. Крагль Оливер 2 0
12. Сини Симоне 2 0
13. Пучино Раффаэле 2 0
14. Авлонитис Тасос 2 0
15. Шпендльхофер Лукас 2 0
16. Кваранта Данило 2 0
17. Канджано Джанмарко 2 0
18. Simone Simeri 0 1
19. Личо Деан 0 1
20. Леали Никола 1 0
21. Баич Риад 1 0
22. Кавион Микеле 1 0
23. Тупта Любомир 1 0
24. Калигара Фабрицио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджана 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 0
 Асколи 20% (4) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Реджана Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Кьево 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана
Асколи Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево
Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Реджана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Асколи 2:1 Реджана Серия B Асколи 2:4 Реджана Лега Про, Повышение Асколи 1:1 Реджана Лега Про Асколи 1:1 Реджана Лега Про
Реджана 0:2 Асколи Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Кьево Заявка 22 10 9 3 30 - 18 39
3. Читтаделла Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
4. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
5. Венеция Заявка 23 10 8 5 31 - 20 38
6. СПАЛ 2013 Заявка 23 9 9 5 30 - 23 36
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 23 8 8 7 24 - 25 32
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
13. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14. Брешия Заявка 22 5 8 9 32 - 37 23
15. Кремонезе Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
16. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
17. Реджана Заявка 21 6 3 12 19 - 32 21
18. Асколи Заявка 22 5 6 11 20 - 30 21
19. Виртус Энтелла Заявка 23 4 5 14 21 - 40 17
20. Пескара Заявка 23 4 5 14 18 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
10. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
11. Реджана Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Кьево Заявка 11 3 7 1 12 - 9 16
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 11 1 3 7 10 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реджана - Асколи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Асколи
2.90
3.20
3.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 3.00 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 2.99 2.88
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.20 2.80
  2.71 3.07 3.01

Самый высокий коэффициент на матч «Реджана» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджана» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 3.05 1.35 2.30 1.58 1.68 2.11 1.26 3.65 1.08 7.00
6.90 1.06 6.10 1.10 2.94 1.38 2.31 1.61 1.72 2.24 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.55 1.06 6.95
9.20 1.04 6.80 1.08 3.00 1.36 2.30 1.62 1.91 1.89 1.70 2.15 1.35 3.10 1.25 3.80 1.09 6.70 1.07 7.40 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 18.50
3.16 1.39 2.76 1.49 2.34 1.65 1.93 1.96 1.69 2.25 1.52 2.64 1.25 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.05 1.34 3.05 1.07 7.40
2.50 1.53 1.73 2.11 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
1.73 2.11 1.33 3.10 1.09 6.80
2.75 1.48 2.25 1.68 1.75 2.17 1.47 2.78 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.41 1.53 1.59 2.27 1.15 5.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30
2.39 1.53 1.57 2.33 1.21 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.93
1.86 1.88
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
3.55 1.27
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