Реджана
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Асколи
6
Яо
Элож
93
Айети
Арлинд
23
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Яо ЭложЗащитник
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мураторе Симоне
|2
|0.1
|2.
|Айети Арлинд
|1
|0.05
|3.
|Лариби Карим
|1
|0.05
|4.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|5.
|Ардеманьи Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.27
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.23
|3.
|Дионизи Федерико
|3 (1)
|0.14
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.05
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.05
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.05
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.05
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.05
|9.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.05
|10.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|11.
|Кирико Козимо
|0
|0
|12.
|Кваранта Данило
|0
|0
|13.
|Пьерини Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзампаро Лука
|4
|1
|2.
|Коста Андреа
|3
|1
|3.
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|4.
|Либутти Лоренцо
|2
|0
|5.
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|6.
|Ардеманьи Маттео
|1
|0
|7.
|Лариби Карим
|1
|0
|8.
|Родзио Паоло
|1
|0
|9.
|Дель Пинто Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|7
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|7
|1
|3.
|Джербо Альберто
|4
|0
|4.
|Кирико Козимо
|4
|0
|5.
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|6.
|Шарич Дарио
|4
|0
|7.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|8.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|9.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|10.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|11.
|Крагль Оливер
|2
|0
|12.
|Сини Симоне
|2
|0
|13.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|14.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|15.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|16.
|Кваранта Данило
|2
|0
|17.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|18.
|Simone Simeri
|0
|1
|19.
|Личо Деан
|0
|1
|20.
|Леали Никола
|1
|0
|21.
|Баич Риад
|1
|0
|22.
|Кавион Микеле
|1
|0
|23.
|Тупта Любомир
|1
|0
|24.
|Калигара Фабрицио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|Асколи
|20% (4)
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Реджана Последние 20 матчей: +6 =2 -12Кьево 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус
СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана
Асколи Последние 20 матчей: +5 =5 -10Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево
Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи
Последние игры между собой
Реджана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Кьево
|Заявка
|22
|10
|9
|3
|30 - 18
|39
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|5.
|Венеция
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 23
|36
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|24 - 25
|32
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|13.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Брешия
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|32 - 37
|23
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|16.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|17.
|Реджана
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|19 - 32
|21
|18.
|Асколи
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 30
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|21 - 40
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|10.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 19
|13
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Кьево
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|12 - 9
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 17
|6
Победитель
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