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Ягеллония
1:1
Перерыв

Стадион:
Легия
0'
3' Желтая карточка
Мишта Цезарий
1:0
4' Пенальти
Имас Хесус
9' Желтая карточка
Цэру Богдан
11' Желтая карточка
Черных Фёдор
15' Желтая карточка
Енджейчик Артур
17' Желтая карточка
Августин Блажей
1:1
18' Пенальти
Пекхарт Томаш
22' Желтая карточка
Юранович Йосип
44' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
55
Дзеконски
Ксавье
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
5
Настич
Боян
16
Борысюк
Ариэль
26
Поспишил
Мартин
15
Твардек
Кристофер
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
35
Мишта
Цезарий
2
Юранович
Йосип
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
9
Пекхарт
Томаш
82
Лима
Лукас
II
Ягеллония
4-2-3-1
Легия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 10 (1) 0.59
2. Пульич Яков 9 (1) 0.53
3. Макушевски Мацей 3 0.18
4. Поспишил Мартин 1 0.06
5. Романчук Тарас 1 0.06
6. Мыстковски Пшемыслав 1 0.06
7. Пржикрыл Томаш 0 0
8. Ольшевски Павел 0 0
9. Черных Фёдор 0 0
10. Вдовик Бартломей 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 15 (4) 0.88
2. Младенович Филип 2 0.12
3. Лопеш Рафаэл 2 0.12
4. Слиш Бартош 2 0.12
5. Вшолек Павел 1 0.06
6. Юранович Йосип 1 0.06
7. Лима Лукас II 1 0.06
8. Капустка Бартош 1 0.06
9. Скибицки Кацпер 1 0.06
10. Енджейчик Артур 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 5 0
2. Борысюк Ариэль 3 0
3. Черных Фёдор 3 0
4. Романчук Тарас 3 0
5. Августин Блажей 2 0
6. Рунье Иван 2 0
7. Бида Бартош 2 0
8. Вдовик Бартломей 2 0
9. Ольшевски Павел 1 0
10. Собчак Шимон 1 0
11. Пульич Яков 1 0
12. Камара Хуан 1 0
13. Поспишил Мартин 1 0
14. Стейнбор Павел 1 0
15. Бедварссон Бедвар 1 0
16. Арсенич Зоран 1 0
17. Milosz Matysik 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 5 0
2. Левчук Игор 3 0
3. Мартинш Андре 3 0
4. Младенович Филип 3 0
5. Лима Лукас II 3 0
6. Лопеш Рафаэл 2 0
7. Пекхарт Томаш 2 0
8. Капустка Бартош 2 0
9. Юранович Йосип 2 0
10. Слиш Бартош 2 0
11. Антолич Домагой 1 0
12. Вшолек Павел 1 0
13. Цежняк Радослав 1 0
14. Роша Луиш 1 0
15. Ветеска Матеуш 1 0
16. Мишта Цезарий 1 0
17. Росолек Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4) 12.5% (3)
 Легия 8% (2) 32% (8) 0 24% (6) 16% (4) 20% (5)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже
Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск
Легия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 2:0 Ракув Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия
Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия 1:1 Заявка 17 10 3 4 26 - 17 33
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
6. Ягеллония 1:1 Заявка 17 7 3 7 25 - 27 24
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Лехия Гданьск Заявка 17 7 2 8 22 - 22 23
9. Висла Плоцк Заявка 16 6 4 6 20 - 20 22
10. Краковия Заявка 17 5 7 5 19 - 20 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Лех Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
13. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
14. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
4. Легия 1:1 Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Ягеллония 1:1 Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
11. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
12. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
13. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
14. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:1 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
11. Ягеллония 1:1 Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Легия
6.50
4.00
1.81
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.90 3.10 1.75
Бонус: 10 000 ₽ 5.20 4.00 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.84 1.63
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 2.85 1.60
  5.62 3.53 1.70

Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Легия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Легия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Легия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.00 1.22 2.08 1.70 1.65 2.15 1.43 2.70 1.16 4.80 1.05 8.40
10.75 1.01 9.90 1.03 4.35 1.20 3.30 1.33 2.22 1.73 1.71 2.14 1.47 2.60 1.20 4.15 1.15 4.50 1.04 7.70
16.00 0.00 9.90 1.03 4.20 1.19 3.35 1.30 4.40 1.18 1.95 1.85 3.15 1.33 1.82 1.92 1.35 3.05 1.23 3.90 1.23 7.50 1.17 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00
4.47 1.23 2.57 1.55 2.15 1.76 1.92 1.96 2.98 1.42 2.31 1.66 2.49 1.57 2.15 1.75 1.80 2.09 1.57 2.48 1.45 2.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.15 1.33 2.12 1.67 1.49 2.50 1.12 5.60
3.26 1.34 2.22 1.66 1.53 2.50 1.22 4.30
2.18 1.68 1.50 2.46 1.17 4.60 1.77 1.97 1.20 4.20 1.11 5.80
3.39 1.35 2.79 1.48 2.20 1.74 1.71 2.22 2.83 1.45 2.32 1.64 1.81 2.06 1.50 2.63 1.56 2.48 1.33 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.84 1.90 1.24 3.80
3.30 1.33 1.84 1.96 1.38 3.04
3.15 1.29 1.82 1.90 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
1.77 1.98
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.25 1.31
Где смотреть матч Ягеллония 1:1 Легия онлайн

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