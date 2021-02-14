Ягеллония
1:1
Перерыв
Стадион: Городской стадион Белостока
Легия
3' Желтая карточкаМишта Цезарий
1:0
4' ПенальтиИмас Хесус
9' Желтая карточкаЦэру Богдан
11' Желтая карточкаЧерных Фёдор
15' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
17' Желтая карточкаАвгустин Блажей
1:1
18' ПенальтиПекхарт Томаш
22' Желтая карточкаЮранович Йосип
44' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
13 Черных ФёдорПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
4'
1:0
9'
11'
15'
17'
18'
1:1
22'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|10 (1)
|0.59
|2.
|Пульич Яков
|9 (1)
|0.53
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.18
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.06
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.06
|6.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.06
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|8.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|9.
|Черных Фёдор
|0
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|15 (4)
|0.88
|2.
|Младенович Филип
|2
|0.12
|3.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.12
|4.
|Слиш Бартош
|2
|0.12
|5.
|Вшолек Павел
|1
|0.06
|6.
|Юранович Йосип
|1
|0.06
|7.
|Лима Лукас II
|1
|0.06
|8.
|Капустка Бартош
|1
|0.06
|9.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.06
|10.
|Енджейчик Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|5
|0
|2.
|Борысюк Ариэль
|3
|0
|3.
|Черных Фёдор
|3
|0
|4.
|Романчук Тарас
|3
|0
|5.
|Августин Блажей
|2
|0
|6.
|Рунье Иван
|2
|0
|7.
|Бида Бартош
|2
|0
|8.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|9.
|Ольшевски Павел
|1
|0
|10.
|Собчак Шимон
|1
|0
|11.
|Пульич Яков
|1
|0
|12.
|Камара Хуан
|1
|0
|13.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|14.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|15.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|16.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|17.
|Milosz Matysik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|5
|0
|2.
|Левчук Игор
|3
|0
|3.
|Мартинш Андре
|3
|0
|4.
|Младенович Филип
|3
|0
|5.
|Лима Лукас II
|3
|0
|6.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|7.
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|8.
|Капустка Бартош
|2
|0
|9.
|Юранович Йосип
|2
|0
|10.
|Слиш Бартош
|2
|0
|11.
|Антолич Домагой
|1
|0
|12.
|Вшолек Павел
|1
|0
|13.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|14.
|Роша Луиш
|1
|0
|15.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|16.
|Мишта Цезарий
|1
|0
|17.
|Росолек Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|16.67% (4)
|25% (6)
|4.17% (1)
|25% (6)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|Легия
|8% (2)
|32% (8)
|0
|24% (6)
|16% (4)
|20% (5)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =3 -9Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже
Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск
Легия Последние 20 матчей: +12 =3 -5ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 2:0 Ракув Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия
Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|1:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 17
|33
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|1:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 27
|24
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 20
|22
|10.
|Краковия
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 20
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|Легия
|1:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Ягеллония
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Ягеллония
|1:1 Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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