Ягеллония
1:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Легия
4' Желтая карточкаМишта Цезарий
1:0
4' ПенальтиИмас Хесус
10' Желтая карточкаЦэру Богдан
12' Желтая карточкаЧерных Фёдор
16' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
1:1
18' ПенальтиПекхарт Томаш
19' Желтая карточкаАвгустин Блажей
23' Желтая карточкаЮранович Йосип
44' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
21
Пульич
Яков
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
13 Черных ФёдорПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
4'
1:0
10'
12'
16'
18'
1:1
19'
23'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|10 (1)
|0.59
|2.
|Пульич Яков
|9 (1)
|0.53
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.18
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.06
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.06
|6.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.06
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|8.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|9.
|Черных Фёдор
|0
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|15 (4)
|0.88
|2.
|Младенович Филип
|2
|0.12
|3.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.12
|4.
|Слиш Бартош
|2
|0.12
|5.
|Вшолек Павел
|1
|0.06
|6.
|Юранович Йосип
|1
|0.06
|7.
|Лима Лукас II
|1
|0.06
|8.
|Капустка Бартош
|1
|0.06
|9.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.06
|10.
|Енджейчик Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|5
|0
|2.
|Борысюк Ариэль
|3
|0
|3.
|Черных Фёдор
|3
|0
|4.
|Романчук Тарас
|3
|0
|5.
|Августин Блажей
|2
|0
|6.
|Рунье Иван
|2
|0
|7.
|Бида Бартош
|2
|0
|8.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|9.
|Ольшевски Павел
|1
|0
|10.
|Собчак Шимон
|1
|0
|11.
|Пульич Яков
|1
|0
|12.
|Камара Хуан
|1
|0
|13.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|14.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|15.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|16.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|17.
|Milosz Matysik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|5
|0
|2.
|Левчук Игор
|3
|0
|3.
|Мартинш Андре
|3
|0
|4.
|Младенович Филип
|3
|0
|5.
|Лима Лукас II
|3
|0
|6.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|7.
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|8.
|Капустка Бартош
|2
|0
|9.
|Юранович Йосип
|2
|0
|10.
|Слиш Бартош
|2
|0
|11.
|Антолич Домагой
|1
|0
|12.
|Вшолек Павел
|1
|0
|13.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|14.
|Роша Луиш
|1
|0
|15.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|16.
|Мишта Цезарий
|1
|0
|17.
|Росолек Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|20% (5)
|24% (6)
|4% (1)
|24% (6)
|16% (4)
|12% (3)
|Легия
|7.69% (2)
|34.62% (9)
|0
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =3 -9Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже
Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск
Легия Последние 20 матчей: +12 =3 -5ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 2:0 Ракув Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия
Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Легия: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Легия 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 17
|33
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 27
|24
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 20
|22
|10.
|Краковия
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 20
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Легия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Легия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Легия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров