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  2. Матчи
  3. Германия
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Боруссия М
0'
7' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
11' Желтая карточка
Брукс Джон
34'
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
25
Брукс
Джон
6
Отавио
Пауло
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
31
Герардт
Янник
8
Штеффен
Ренато
9
Вегхорст
Ваут
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
19
Лазаро
Валентино
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
14
Плеа
Алассан
Вольфсбург
4-2-3-1
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Бенсебаини Рами
11'
Брукс Джон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 14 (2) 0.67
2. Баку Ридле 4 0.19
3. Штеффен Ренато 3 0.14
4. Арнольд Максимилиан 2 0.1
5. Брекало Йосип 2 0.1
6. Брукс Джон 2 0.1
7. Бялек Бартош 2 0.1
8. Герардт Янник 1 0.05
9. Филипп Максимилиан 1 0.05
10. Шлагер Ксавер 1 0.05
11. Мехмеди Адмир 0 0
12. Руссийон Жером 0 0
13. Мбабу Кевин 0 0
14. Виктор Жоао II 0 0
15. Лакруа Максанс 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.43
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.19
3. Нойхаус Флориан 4 0.19
4. Плеа Алассан 3 0.14
5. Эльведи Нико 3 0.14
6. Эмболо Брель 3 0.14
7. Тюрам Маркус 3 0.14
8. Вольф Ханнес 2 0.1
9. Гинтер Маттиас 1 0.05
10. Вендт Оскар 1 0.05
11. Лайнер Штефан 1 0.05
12. Лазаро Валентино 1 0.05
13. Бенсебаини Рами 1 0.05
14. Закария Денис 1 0.05
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Арнольд Максимилиан 4 1
2. Брукс Джон 4 0
3. Шлагер Ксавер 4 0
4. Лакруа Максанс 4 0
5. Вегхорст Ваут 3 0
6. Отавио Пауло 3 0
7. Гилавоги Жошуа 2 0
8. Штеффен Ренато 2 0
9. Герардт Янник 2 0
10. Филипп Максимилиан 2 0
11. Мбабу Кевин 1 0
12. Брекало Йосип 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 4 0
4. Бенсебаини Рами 4 0
5. Вендт Оскар 3 0
6. Херрманн Патрик 3 0
7. Эмболо Брель 3 0
8. Закария Денис 3 0
9. Лайнер Штефан 2 0
10. Крамер Кристоф 2 0
11. Гинтер Маттиас 2 0
12. Лазаро Валентино 2 0
13. Янчке Тони 1 0
14. Зоммер Янн 1 0
15. Плеа Алассан 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 12.5% (4) 31.25% (10) 18.75% (6) 9.38% (3) 6.25% (2) 21.88% (7)
 Боруссия М 16.22% (6) 13.51% (5) 16.22% (6) 24.32% (9) 8.11% (3) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург
Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д
Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Боруссия М: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Боруссия М 1:1 Вольфсбург Бундеслига Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:3 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия М 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Айнтрахт Фр Заявка 21 10 9 2 43 - 29 39
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 21 10 9 2 32 - 19 39
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М 0:0 Заявка 21 8 9 4 37 - 31 33
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 21 7 9 5 34 - 25 30
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
15. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 5 0 19 - 11 20
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Боруссия М 0:0 Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург 0:0 Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
9. Боруссия М 0:0 Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Вольфсбург 49.3% (72)
X 31.5% (46)
Боруссия М 19.2% (28)
Все прогнозы
3.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Боруссия М
2.67
3.40
3.20
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.60 2.75
Бонус: 10 000 ₽ 2.55 3.25 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.40 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.25 3.05
  2.66 3.30 2.91

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.06 3.75 1.28 2.85 1.43 1.92 1.89 1.53 2.50 1.37 3.15 1.16 4.65 1.13 6.00 1.07 8.00
8.60 1.03 7.80 1.06 3.54 1.28 2.72 1.46 1.99 2.00 1.53 2.50 1.34 3.14 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 9.90
12.00 1.02 8.70 1.05 3.70 1.28 2.85 1.42 2.21 1.71 1.92 1.94 1.76 2.14 1.51 2.55 1.36 3.15 1.16 5.20 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 10.50 1.01 17.50
3.88 1.29 2.92 1.46 2.25 1.71 1.93 1.97 1.73 2.21 1.54 2.63 1.50 2.74 1.37 3.27 1.13 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.92 1.82 1.42 2.70 1.10 6.40
2.88 1.42 1.91 1.89 1.45 2.75 1.14 5.75 1.10 7.10
1.99 1.82 1.44 2.75 1.13 5.60
3.08 1.42 2.53 1.58 1.98 1.93 1.61 2.46 1.44 3.00 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.41 1.73 2.03 1.20 4.30
3.85 1.26 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.80 1.42 1.72 2.05 1.30 3.30 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.13
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.15 1.33
Где смотреть матч Вольфсбург 0:0 Боруссия М онлайн

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Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Боруссия М

Исход игры
Вольфсбург
49.3% (72)
Ничья
31.5% (46)
Боруссия М
19.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
64.08% (91)
Меньше
35.92% (51)
Обе команды забьют
Да
85.92% (122)
Нет
14.08% (20)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
34.2% (50)
1:1 Ничья
21.9% (32)
1:2 Боруссия М
13% (19)
1:0 Вольфсбург
8.9% (13)
2:2 Ничья
8.2% (12)
2:0 Вольфсбург
2.7% (4)
3:1 Вольфсбург
2.1% (3)
2:3 Боруссия М
2.1% (3)
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