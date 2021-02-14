Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Фольксваген-Арена
Боруссия М
7' Желтая карточкаБенсебаини Рами
11' Желтая карточкаБрукс Джон
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вендт ОскарЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|14 (2)
|0.67
|2.
|Баку Ридле
|4
|0.19
|3.
|Штеффен Ренато
|3
|0.14
|4.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.1
|5.
|Брекало Йосип
|2
|0.1
|6.
|Брукс Джон
|2
|0.1
|7.
|Бялек Бартош
|2
|0.1
|8.
|Герардт Янник
|1
|0.05
|9.
|Филипп Максимилиан
|1
|0.05
|10.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.05
|11.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|12.
|Руссийон Жером
|0
|0
|13.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|14.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|15.
|Лакруа Максанс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|9 (5)
|0.43
|2.
|Хофманн Йонас
|4 (2)
|0.19
|3.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.19
|4.
|Плеа Алассан
|3
|0.14
|5.
|Эльведи Нико
|3
|0.14
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0.14
|7.
|Тюрам Маркус
|3
|0.14
|8.
|Вольф Ханнес
|2
|0.1
|9.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.05
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|12.
|Лазаро Валентино
|1
|0.05
|13.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.05
|14.
|Закария Денис
|1
|0.05
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Бенеш Ласло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арнольд Максимилиан
|4
|1
|2.
|Брукс Джон
|4
|0
|3.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|4.
|Лакруа Максанс
|4
|0
|5.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|6.
|Отавио Пауло
|3
|0
|7.
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|8.
|Штеффен Ренато
|2
|0
|9.
|Герардт Янник
|2
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|11.
|Мбабу Кевин
|1
|0
|12.
|Брекало Йосип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|8
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|4.
|Бенсебаини Рами
|4
|0
|5.
|Вендт Оскар
|3
|0
|6.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|7.
|Эмболо Брель
|3
|0
|8.
|Закария Денис
|3
|0
|9.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|10.
|Крамер Кристоф
|2
|0
|11.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|12.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|13.
|Янчке Тони
|1
|0
|14.
|Зоммер Янн
|1
|0
|15.
|Плеа Алассан
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|12.5% (4)
|31.25% (10)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|Боруссия М
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
|8.11% (3)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =6 -2Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург
Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург
Боруссия М Последние 20 матчей: +9 =6 -5Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д
Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Боруссия М: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Вольфсбург 2:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия М 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Боруссия М Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 3:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 4:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|10
|9
|2
|43 - 29
|39
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|21
|10
|9
|2
|32 - 19
|39
|5.
|Байер Л
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|39 - 23
|36
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|41 - 31
|33
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|21
|8
|9
|4
|37 - 31
|33
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|35 - 33
|31
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 25
|30
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|38 - 35
|26
|11.
|Вердер
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|24 - 27
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|32 - 39
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 35
|21
|15.
|Герта
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|26 - 37
|18
|16.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 42
|14
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|1
|6
|14
|15 - 52
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 8
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 11
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 15
|19
|7.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|21 - 12
|18
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 13
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|5.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 16
|15
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|18 - 18
|14
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 17
|10
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 23
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 30
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбург» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбург» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Боруссия М
Исход игры
Вольфсбург
49.3% (72)
Ничья
31.5% (46)
Боруссия М
19.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
64.08% (91)
Меньше
35.92% (51)
Обе команды забьют
Да
85.92% (122)
Нет
14.08% (20)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
34.2% (50)
1:1 Ничья
21.9% (32)
1:2 Боруссия М
13% (19)
1:0 Вольфсбург
8.9% (13)
2:2 Ничья
8.2% (12)
2:0 Вольфсбург
2.7% (4)
3:1 Вольфсбург
2.1% (3)
2:3 Боруссия М
2.1% (3)
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