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Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Олимпиакос
0' 3'
1
Диудис
Сократис
58
Молло
Йоан
5
Шенквельд
Барт
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
88
Маурисио
Жозе
55
Александропулос
Сотириос
6
Санкаре
Юнусс
99
Кампецис
Анаргирос
27
Иоаннидис
Фотис
23
Нгбакото
Йени
1
Са
Жозе
14
Андруцос
Танасис
3
Семеду
Рубен
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
8
Силва
Тьягу
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
17
Врусаи
Мариус
9
Хассан
Ахмед
7
Фортунис
Костас
Панатинаикос
4-3-3
Олимпиакос
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 6 0.29
2. Македа Федерико 4 0.19
3. Кампецис Анаргирос 3 0.14
4. Канталапьерда Аитор 2 0.1
5. Иоаннидис Фотис 2 0.1
6. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.05
7. Велес Фран 1 0.05
8. Эммануилидис Димитриос 1 0.05
9. Вильяфаньес Лукас 1 (1) 0.05
10. Санкаре Юнусс 1 0.05
11. Шенквельд Барт 1 0.05
12. Курбелис Димитрис 1 0.05
13. Санчес Факундо 0 0
14. Маурисио Жозе 0 0
15. Загаритис Василиос 0 0
16. Александропулос Сотириос 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 16 0.76
2. Масурас Гиоргос 7 0.33
3. Хассан Ахмед 7 0.33
4. Фортунис Костас 4 0.19
5. Бухалакис Андреас 3 0.14
6. М'Вила Янн 3 0.14
7. Брума Арминду 3 0.14
8. Камара Мохамед III 2 0.1
9. Врусаи Мариус 2 0.1
10. Судани Эль-Арби 2 (1) 0.1
11. Вальбуэна Матьё 1 (1) 0.05
12. Семеду Рубен 1 0.05
13. Кафу Карлуш 1 0.05
14. Кейперс Уго 1 0.05
15. Ба Уссейну 1 0.05
16. Силва Тьягу 0 0
17. Андруцос Танасис 0 0
18. Ловера Максимилиано 0 0
19. Ранджелович Лазар 0 0
20. Рафинья Марсио 0 0
21. Драгер Мохамед 0 0

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Александропулос Сотириос 6 0
3. Загаритис Василиос 4 1
4. Македа Федерико 5 0
5. Велес Фран 5 0
6. Молло Йоан 3 1
7. Шенквельд Барт 4 0
8. Вильяфаньес Лукас 4 0
9. Курбелис Димитрис 4 0
10. Пуггурас Ахиллеас 4 0
11. Карлитос Карлос 4 0
12. Хуанкар 2 1
13. Диудис Сократис 2 0
14. Бузукис Яннис 2 0
15. Канталапьерда Аитор 2 0
16. Кампецис Анаргирос 1 0
17. Серпезис Димитриос 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Семеду Рубен 6 0
2. Ба Уссейну 6 0
3. Камара Мохамед III 3 0
4. Рябчук Олег 3 0
5. Рафинья Марсио 2 0
6. М'Вила Янн 2 0
7. Бухалакис Андреас 2 0
8. Брума Арминду 2 0
9. Сиссе Папе Абу 2 0
10. Андруцос Танасис 2 0
11. Холебас Хосе 1 0
12. Пападопулос Авраам 1 0
13. Фортунис Костас 1 0
14. Масурас Гиоргос 1 0
15. Родригеш Педру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 12.5% (3) 20.83% (5) 25% (6) 20.83% (5) 4.17% (1) 16.67% (4)
 Олимпиакос 5.56% (3) 7.41% (4) 16.67% (9) 14.81% (8) 18.52% (10) 37.04% (20)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Атромитос 2:3 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ
Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Олимпиакос Суперлига Панатинаикос 1:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 Олимпиакос Суперлига Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Суперлига Олимпиакос 0:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 22 18 4 0 54 - 8 58
2. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
3. АЕК Заявка 21 12 4 5 32 - 23 40
4. ПАОК Заявка 21 11 7 3 39 - 20 40
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 22 11 6 5 25 - 14 39
6. Астерас Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Волос Заявка 22 6 9 7 22 - 29 27
8. Атромитос Заявка 22 6 7 9 22 - 30 25
9. Аполлон Смирнис Заявка 21 6 4 11 23 - 29 22
10. ПАС Янина Заявка 21 5 6 10 20 - 24 21
11. ОФИ Заявка 22 5 4 13 19 - 36 19
12. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
13. Ламия Заявка 19 2 6 11 10 - 30 12
14. Лариса Заявка 19 1 6 12 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
4. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
5. Панатинаикос 0:0 Заявка 11 5 4 2 10 - 4 19
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис Заявка 10 2 1 7 12 - 19 7
13. ПАС Янина Заявка 10 1 4 5 7 - 11 7
14. Лариса Заявка 9 0 5 4 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 Заявка 11 7 4 0 23 - 6 25
2. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
3. АЕК Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Панатинаикос 0:0 Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
6. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
7. ПАОК Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
8. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
13. Ламия Заявка 9 0 4 5 3 - 13 4
14. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Олимпиакос
5.75
3.60
1.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.15 3.60 1.72
Бонус: 10 000 ₽ 5.20 3.60 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 3.42 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.20 1.72
  5.22 3.60 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.07 2.90 1.38 2.20 1.63 1.65 2.16 1.23 3.90 1.07 7.40
7.00 1.06 6.05 1.10 2.90 1.39 2.20 1.67 1.70 2.27 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.20
9.20 1.06 6.80 1.08 2.85 1.40 2.30 1.62 1.91 1.89 1.70 2.15 1.32 3.10 1.22 3.95 1.09 6.70 1.05 7.50 0.00 13.00 0.00 13.50 0.00 20.00
3.09 1.37 2.71 1.47 2.30 1.63 1.89 1.94 1.67 2.23 1.50 2.60 1.25 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.69 2.10 1.33 3.15 1.06 7.60
2.53 1.53 1.70 2.15 1.33 3.30
1.73 2.11 1.32 3.20 1.07 6.80
2.72 1.47 2.23 1.67 1.73 2.15 1.46 2.75 1.33 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.33 1.56 1.56 2.34 1.14 5.20
3.26 1.34 2.30 1.62 1.57 2.40 1.22 4.25
2.35 1.59 1.52 2.31 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.67
2.05 1.74
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.85 1.22
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