Панатинаикос
2:1
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
Олимпиакос
1:0
6' ГолМаурисио Жозе
22' Желтая карточкаКамара Мохамед III
32' Желтая карточкаИоаннидис Фотис
52' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
2:0
73' ГолСанкаре Юнусс
76' Желтая карточкаБа Уссейну
2:1
82' ГолЭль-Араби Юссеф
84' Желтая карточкаДиудис Сократис
90' Вторая желтая карточкаБа Уссейну
58
Молло
Йоан
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Молло ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 ХуанкарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ниассе ШейхЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Лала КенниЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
6'
1:0
32'
73'
2:0
76'
82'
2:1
84'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|6
|0.27
|2.
|Македа Федерико
|4
|0.18
|3.
|Кампецис Анаргирос
|3
|0.14
|4.
|Санкаре Юнусс
|2
|0.09
|5.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.09
|6.
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.09
|7.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.05
|8.
|Маурисио Жозе
|1
|0.05
|9.
|Велес Фран
|1
|0.05
|10.
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.05
|11.
|Вильяфаньес Лукас
|1 (1)
|0.05
|12.
|Шенквельд Барт
|1
|0.05
|13.
|Курбелис Димитрис
|1
|0.05
|14.
|Санчес Факундо
|0
|0
|15.
|Загаритис Василиос
|0
|0
|16.
|Александропулос Сотириос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|17
|0.77
|2.
|Масурас Гиоргос
|7
|0.32
|3.
|Хассан Ахмед
|7
|0.32
|4.
|Фортунис Костас
|4
|0.18
|5.
|Бухалакис Андреас
|3
|0.14
|6.
|М'Вила Янн
|3
|0.14
|7.
|Брума Арминду
|3
|0.14
|8.
|Камара Мохамед III
|2
|0.09
|9.
|Врусаи Мариус
|2
|0.09
|10.
|Судани Эль-Арби
|2 (1)
|0.09
|11.
|Вальбуэна Матьё
|1 (1)
|0.05
|12.
|Семеду Рубен
|1
|0.05
|13.
|Кафу Карлуш
|1
|0.05
|14.
|Кейперс Уго
|1
|0.05
|15.
|Ба Уссейну
|1
|0.05
|16.
|Силва Тьягу
|0
|0
|17.
|Андруцос Танасис
|0
|0
|18.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|19.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
|20.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|21.
|Драгер Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Александропулос Сотириос
|7
|0
|2.
|Санчес Факундо
|6
|0
|3.
|Загаритис Василиос
|4
|1
|4.
|Македа Федерико
|5
|0
|5.
|Велес Фран
|5
|0
|6.
|Молло Йоан
|3
|1
|7.
|Шенквельд Барт
|4
|0
|8.
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|9.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|10.
|Пуггурас Ахиллеас
|4
|0
|11.
|Карлитос Карлос
|4
|0
|12.
|Хуанкар
|2
|1
|13.
|Диудис Сократис
|3
|0
|14.
|Бузукис Яннис
|2
|0
|15.
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|16.
|Кампецис Анаргирос
|1
|0
|17.
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|18.
|Серпезис Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ба Уссейну
|7
|1
|2.
|Семеду Рубен
|6
|0
|3.
|Камара Мохамед III
|4
|0
|4.
|Рябчук Олег
|3
|0
|5.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|6.
|М'Вила Янн
|2
|0
|7.
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|8.
|Брума Арминду
|2
|0
|9.
|Сиссе Папе Абу
|2
|0
|10.
|Андруцос Танасис
|2
|0
|11.
|Холебас Хосе
|1
|0
|12.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|13.
|Фортунис Костас
|1
|0
|14.
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|15.
|Родригеш Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|Олимпиакос
|5.45% (3)
|7.27% (4)
|16.36% (9)
|14.55% (8)
|18.18% (10)
|38.18% (21)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +11 =5 -4Атромитос 2:3 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Ламия Волос 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ОФИ
Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Астерас ПАОК 2:1 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАС Янина АЕК 1:2 Панатинаикос Панатинаикос 2:1 Панетоликос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =2 -3Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос
Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос Марсель 2:1 Олимпиакос Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Олимпиакос Суперлига Панатинаикос 1:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Суперлига Олимпиакос 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:3 Олимпиакос Суперлига Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Суперлига Олимпиакос 0:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига Олимпиакос 2:1 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|55 - 10
|57
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|4.
|АЕК
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|32 - 23
|40
|5.
|ПАОК
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|39 - 20
|40
|6.
|Астерас
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|22 - 20
|37
|7.
|Волос
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|22 - 29
|27
|8.
|Атромитос
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|22 - 30
|25
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 29
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 24
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|19 - 36
|19
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|13.
|Ламия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|10 - 30
|12
|14.
|Лариса
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 19
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|3.
|АЕК
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|6.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|7.
|ПАОК
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
|13.
|Ламия
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров