Серкль Брюгге
Позже
Стадион: Ян Брейдель
Андерлехт
24
Марселен
Жан
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Коши АндиПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Денкей КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хан УорнерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|11 (1)
|0.42
|2.
|Мусаба Антони
|6
|0.23
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.15
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.08
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.04
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.04
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.04
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.04
|10.
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|11.
|Сомерс Тибо
|1
|0.04
|12.
|Таравель Жереми
|0
|0
|13.
|Велковски Димитар
|0
|0
|14.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|12 (7)
|0.46
|2.
|Тау Перси
|4
|0.15
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.08
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.08
|6.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.08
|7.
|Версхарен Яри
|2
|0.08
|8.
|Мукайру Пол
|2
|0.08
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.08
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.04
|11.
|Амузу Френсис
|1
|0.04
|12.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|13.
|Влап Михел
|1 (1)
|0.04
|14.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Марселен Жан
|6
|0
|3.
|Бейтс Дэвид
|4
|1
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Кануте Франк
|3
|0
|9.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|11.
|Сомерс Тибо
|3
|0
|12.
|Угбо Ике
|2
|0
|13.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|14.
|Мусаба Антони
|2
|0
|15.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|16.
|Коррин Александр
|1
|0
|17.
|Велковски Димитар
|1
|0
|18.
|Оггас Кевин
|1
|0
|19.
|Декостере Роббе
|1
|0
|20.
|Павлович Страхиня
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|11.
|Куллен Джош
|2
|0
|12.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|13.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|14.
|Димата Ландри
|2
|0
|15.
|Амузу Френсис
|2
|0
|16.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|17.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|18.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|19.
|Тау Перси
|1
|0
|20.
|Кана Марко
|1
|0
|21.
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|22.
|Докю Жереми
|1
|0
|23.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|24.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|6.67% (2)
|20% (6)
|10% (3)
|20% (6)
|6.67% (2)
|36.67% (11)
|Андерлехт
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =1 -14Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =6 -6Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент
Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Андерлехт: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|26
|10
|11
|5
|36 - 27
|41
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|6.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|7.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|8.
|Мехелен
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|41 - 43
|39
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|36 - 33
|33
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|32 - 42
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|23 - 37
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|26
|7
|1
|18
|30 - 45
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|13.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|14.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|18 - 25
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|14 - 20
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
Победитель
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