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Серкль Брюгге
0:0
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
50' Желтая карточка
Марселен Жан
61' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
90'+4
1
Дидийон
Томас
41
Бьянкон
Жулиан
24
Марселен
Жан
3
Бейтс
Дэвид
15
Павлович
Страхиня
42
Лопес
Леонардо
20
Оггас
Кевин
2
Витиньо
Виктор
II
10
Хотич
Дино
9
Угбо
Ике
23
Деман
Оливье
1
Велленройтер
Тимон
62
Мурильо
Микаэль
20
Миазга
Мэтт
42
Делькруа
Ханнес
92
Лоуренс
Кемар
48
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
8
Куллен
Джош
40
Амузу
Френсис
7
Нмеча
Лукас
11
Ларсен
Якоб-Бруун
Серкль Брюгге
4-3-3
Андерлехт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 11 (1) 0.41
2. Мусаба Антони 6 0.22
3. Хотич Дино 4 (1) 0.15
4. Мбенза Гай 2 0.07
5. Оггас Кевин 1 0.04
6. Азар Килиан 1 0.04
7. Витиньо Виктор II 1 0.04
8. Кануте Франк 1 0.04
9. Марселен Жан 1 0.04
10. Павлович Страхиня 1 0.04
11. Сомерс Тибо 1 0.04
12. Таравель Жереми 0 0
13. Велковски Димитар 0 0
14. Ванхутт Шарль 0 0
Андерлехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нмеча Лукас 12 (7) 0.44
2. Тау Перси 4 0.15
3. Докю Жереми 2 0.07
4. Мурильо Микаэль 2 0.07
5. Требель Адриен 2 0.07
6. Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0.07
7. Версхарен Яри 2 0.07
8. Мукайру Пол 2 0.07
9. Димата Ландри 2 (1) 0.07
10. Михайличенко Богдан 1 0.04
11. Амузу Френсис 1 0.04
12. Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
13. Влап Михел 1 (1) 0.04
14. Коббо Элиас 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Марселен Жан 7 0
2. Омоло Джоханна 6 0
3. Бейтс Дэвид 4 1
4. Лопес Леонардо 2 1
5. Таравель Жереми 3 0
6. Хотич Дино 3 0
7. Азар Килиан 3 0
8. Кануте Франк 3 0
9. Ванхутт Шарль 3 0
10. Бьянкон Жулиан 3 0
11. Сомерс Тибо 3 0
12. Угбо Ике 2 0
13. Витиньо Виктор II 2 0
14. Мусаба Антони 2 0
15. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
16. Коррин Александр 1 0
17. Велковски Димитар 1 0
18. Оггас Кевин 1 0
19. Декостере Роббе 1 0
20. Павлович Страхиня 1 0
Андерлехт
# Игрок      
1. Мурильо Микаэль 5 0
2. Лоуренс Кемар 2 1
3. Цуль Петер 3 0
4. Влап Михел 3 0
5. Нмеча Лукас 3 0
6. Колассен Антуан 3 0
7. Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 1
8. Требель Адриен 2 0
9. Люккассен Деррик 2 0
10. Велленройтер Тимон 2 0
11. Куллен Джош 2 0
12. Миазга Мэтт 2 0
13. Михайличенко Богдан 2 0
14. Димата Ландри 2 0
15. Амузу Френсис 2 0
16. Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
17. Лиссенс Лукас 0 1
18. Враньеш Огнен 1 0
19. Тау Перси 1 0
20. Кана Марко 1 0
21. Делькруа Ханнес 1 0
22. Докю Жереми 1 0
23. Арнстад Кристиан 1 0
24. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 6.67% (2) 20% (6) 10% (3) 20% (6) 6.67% (2) 36.67% (11)
 Андерлехт 5.88% (2) 14.71% (5) 26.47% (9) 17.65% (6) 20.59% (7) 14.71% (5)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Серкль Брюгге 3:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Мехелен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге Сент-Трюйден 3:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент
Андерлехт Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт Генк 1:2 Андерлехт Льеж 0:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент
Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 15
Андерлехт: победы: 15, ничьи: 0, поражения: 5
Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А
Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 4:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Премьер-лига Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт Кубок Серкль Брюгге 1:3 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 3:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:3 Андерлехт Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 26 12 7 7 50 - 35 43
4. Андерлехт Заявка 27 10 12 5 36 - 27 42
5. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
6. Стандард Заявка 27 10 10 7 38 - 31 40
7. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
8. Мехелен Заявка 27 11 6 10 41 - 43 39
9. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 27 11 4 12 48 - 52 37
11. Зульте-Варегем Заявка 27 11 4 12 41 - 47 37
12. Гент Заявка 26 9 6 11 36 - 33 33
13. Кортрейк Заявка 27 9 6 12 33 - 40 33
14. Эйпен Заявка 26 7 11 8 32 - 42 32
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 26 6 8 12 23 - 37 26
17. Серкль Брюгге Заявка 27 7 2 18 30 - 45 23
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
11. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
12. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
13. Гент Заявка 12 4 3 5 19 - 17 15
14. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 14 3 1 10 18 - 25 10
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 13 7 3 3 19 - 18 24
3. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Эйпен Заявка 13 3 7 3 14 - 20 16
13. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
14. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 4.80 3.80 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.95 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 1.02 18.00
  4.97 2.04 2.78

Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Андерлехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андерлехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Андерлехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.50 1.27 2.75 1.42 1.89 1.85 1.50 2.48 1.34 3.10 1.12 5.60
10.00 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 1.97 1.92 1.53 2.45 1.38 2.94 1.15 5.10 1.11 5.50 1.01 10.00
1.02 11.00 1.14 5.20 1.08 7.00 1.08 7.00 2.17 1.69 1.05 8.50 1.75 2.07 1.07 7.50 1.05 8.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 9.60 1.02 9.70 0.00 16.00
2.41 1.59 1.97 1.89 1.50 2.65 1.32 3.42 1.44 2.86 1.50 2.64 1.86 2.00 1.61 2.38 1.47 2.75 1.75 2.15 1.54 2.58 1.36 3.24 1.13 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.93 1.81 1.42 2.75 1.09 6.40
3.12 1.36 2.05 1.77 1.49 2.62 1.15 5.55 1.10 6.75
1.38 2.90 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.23 4.12 1.11 6.48 1.30 3.49 1.61 2.40 1.44 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.19 4.30
3.95 1.25 2.91 1.41 1.74 2.09 1.33 3.32 1.20 4.60
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.45 1.28
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