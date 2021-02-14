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  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Кьево
0' 29'
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
31
Бьярнасон
Биркир
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
9
Доннарумма
Альфредо
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
6
Леверб
Максим
27
Коттали
Маттео
26
Бертаньоли
Массимо
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
93
Марджиотта
Франческо
23
Джорджевич
Филип
Брешия
4-3-1-2
Кьево
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 5 0.22
2. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.22
3. Ягелло Филип 4 0.17
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.13
5. Дессена Даниэле 2 0.09
6. Шпалек Николас 2 0.09
7. Бьярнасон Биркир 2 0.09
8. Рагуза Антонио 2 0.09
9. Бизоли Димитри 2 0.09
10. Ндой Эмануэле 2 0.09
11. Ван Де Лои Томми 1 0.04
12. Мангравити Массимилиано 1 0.04
13. Папетти Андреа 1 0.04
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Карачич Фран 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.17
2. Марджиотта Франческо 4 0.17
3. Де Лука Мануэль 4 0.17
4. Джорджевич Филип 3 0.13
5. Могос Василе 2 0.09
6. Оби Джоэл 2 0.09
7. Чичиретти Амато 2 0.09
8. Бертаньоли Массимо 2 0.09
9. Пальмьеро Лука 1 0.04
10. Риджионе Микеле 1 0.04
11. Фабро Микаэль 1 0.04
12. Канотто Луиджи 1 0.04
13. Джильотти Гийом 1 0.04
14. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.04
15. Леверб Максим 1 (1) 0.04
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 6 1
2. Папетти Андреа 4 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Сабелли Стефано 5 0
5. Шпалек Николас 5 0
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Чансельор Джон 3 0
9. Бьярнасон Биркир 1 1
10. Фридьонссон Хольмберт 2 0
11. Доннарумма Альфредо 2 0
12. Йоронен Йессе 2 0
13. Айе Флориан 2 0
14. Ягелло Филип 2 0
15. Мангравити Массимилиано 2 0
16. Гецци Андреа 0 1
17. Рагуза Антонио 1 0
18. Мартелла Бруно 1 0
19. Бизоли Димитри 1 0
20. Карачич Фран 1 0
21. Лабойко Якуб 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 3 1
4. Вивиани Маттиа 3 1
5. Могос Василе 3 0
6. Ренцетти Франческо 1 1
7. Фабро Микаэль 2 0
8. Де Лука Мануэль 2 0
9. Леверб Максим 2 0
10. Риджионе Микеле 1 0
11. Гарритано Лука 1 0
12. Джильотти Гийом 1 0
13. Канотто Луиджи 1 0
14. Марджиотта Франческо 1 0
15. Шемпер Адриан 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 15.63% (5) 9.38% (3) 25% (8) 9.38% (3) 18.75% (6) 21.88% (7)
 Кьево 3.33% (1) 23.33% (7) 13.33% (4) 20% (6) 13.33% (4) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца
Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия
Кьево Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла
Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево

Последние игры между собой

Брешия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево 1:0 Брешия Серия B Кьево 1:0 Брешия Товарищеские матчи Брешия 0:3 Кьево Серия A Кьево 0:1 Брешия Серия A
Кьево 3:0 Брешия Серия B Брешия 0:2 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Кьево 0:0 Заявка 23 10 10 3 30 - 18 40
3. Читтаделла Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
4. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
5. Венеция Заявка 23 10 8 5 31 - 20 38
6. СПАЛ 2013 Заявка 23 9 9 5 30 - 23 36
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 23 8 8 7 24 - 25 32
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
13. Реджина Заявка 22 6 7 9 20 - 26 25
14. Реджана 1:0 Заявка 22 7 3 12 20 - 32 24
15. Брешия 0:0 Заявка 23 5 9 9 32 - 37 24
16. Кремонезе Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
17. Козенца Заявка 22 3 13 6 17 - 19 22
18. Асколи 0:1 Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
19. Виртус Энтелла Заявка 23 4 5 14 21 - 40 17
20. Пескара Заявка 23 4 5 14 18 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 0:0 Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Реджана 1:0 Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
11. Асколи 0:1 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
12. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
13. Брешия 0:0 Заявка 12 3 5 4 19 - 19 14
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца Заявка 11 0 7 4 5 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Кьево 0:0 Заявка 12 3 8 1 12 - 9 17
9. Козенца Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
13. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
14. Реджина Заявка 11 2 5 4 10 - 15 11
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия 0:0 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана 1:0 Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи 0:1 Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Кьево
3.57
3.25
2.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.25 2.25
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.20 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.05 2.34
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 2.85 2.19
  3.57 2.98 2.33

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 3.35 1.30 2.60 1.47 1.80 1.94 1.45 2.65 1.31 3.25 1.10 6.20
7.50 1.05 6.65 1.08 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.04 1.47 2.68 1.33 3.18 1.12 5.30 1.08 6.00 1.01 9.90
11.00 1.02 7.70 1.05 2.51 1.49 2.55 1.52 2.06 1.76 1.49 2.52 1.70 2.15 1.41 2.75 1.16 4.73 1.11 5.80 1.11 6.50 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
2.97 1.42 2.33 1.65 2.03 1.85 1.70 2.23 1.52 2.63 1.79 2.09 1.60 2.42 1.48 2.80 1.33 3.48 1.13 6.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.84 1.90 1.39 2.85 1.09 6.80
2.62 1.49 1.82 1.99 1.42 2.88 1.12 6.15 1.09 7.50
1.95 1.79 1.89 1.91 1.17 4.70 1.13 5.80
1.81 2.05 1.50 2.64 1.20 4.66 1.51 2.62 1.37 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.24 2.65 1.44 1.67 2.12 1.18 4.60
3.95 1.25 2.75 1.45 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75
2.55 1.48 1.63 2.20 1.28 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
7.27 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
3.40 1.29
Где смотреть матч Брешия 0:0 Кьево онлайн

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