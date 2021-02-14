Брешия
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Марио Ригамонти
Кьево
29
Паяч
Марко
21
Лабойко
Якуб
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|5
|0.22
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.22
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.17
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.13
|5.
|Дессена Даниэле
|2
|0.09
|6.
|Шпалек Николас
|2
|0.09
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.09
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.09
|9.
|Бизоли Димитри
|2
|0.09
|10.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.09
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.04
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.04
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.04
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Карачич Фран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.17
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.17
|3.
|Де Лука Мануэль
|4
|0.17
|4.
|Джорджевич Филип
|3
|0.13
|5.
|Могос Василе
|2
|0.09
|6.
|Оби Джоэл
|2
|0.09
|7.
|Чичиретти Амато
|2
|0.09
|8.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.09
|9.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.04
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0.04
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.04
|12.
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|13.
|Джильотти Гийом
|1
|0.04
|14.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.04
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.04
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|6
|1
|2.
|Папетти Андреа
|4
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|5.
|Шпалек Николас
|5
|0
|6.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Чансельор Джон
|3
|0
|9.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|13.
|Айе Флориан
|2
|0
|14.
|Ягелло Филип
|2
|0
|15.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|16.
|Гецци Андреа
|0
|1
|17.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|18.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|19.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|20.
|Карачич Фран
|1
|0
|21.
|Лабойко Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|3
|1
|5.
|Могос Василе
|3
|0
|6.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|7.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|9.
|Леверб Максим
|2
|0
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|11.
|Гарритано Лука
|1
|0
|12.
|Джильотти Гийом
|1
|0
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|15.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|25% (8)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|Кьево
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|20% (6)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца
Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия
Кьево Последние 20 матчей: +10 =8 -2Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Кьево
|0:0 Заявка
|23
|10
|10
|3
|30 - 18
|40
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|5.
|Венеция
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 23
|36
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|24 - 25
|32
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|13.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|14.
|Реджана
|1:0 Заявка
|22
|7
|3
|12
|20 - 32
|24
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|23
|5
|9
|9
|32 - 37
|24
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|21 - 40
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Реджана
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|11.
|Асколи
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|13.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|19 - 19
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Кьево
|0:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|12 - 9
|17
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|1:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров