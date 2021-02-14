Брешия
1:0
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Кьево
1:0
35' ГолАйе Флориан
71' Желтая карточкаПаяч Марко
76' Желтая карточкаКоттали Маттео
90' Желтая карточкаРенцетти Франческо
29
Паяч
Марко
21
Лабойко
Якуб
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
35'
1:0
71'
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 12
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|6
|0.26
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.22
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.17
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.13
|5.
|Дессена Даниэле
|2
|0.09
|6.
|Шпалек Николас
|2
|0.09
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.09
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.09
|9.
|Бизоли Димитри
|2
|0.09
|10.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.09
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.04
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.04
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.04
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Карачич Фран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.17
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.17
|3.
|Де Лука Мануэль
|4
|0.17
|4.
|Джорджевич Филип
|3
|0.13
|5.
|Могос Василе
|2
|0.09
|6.
|Оби Джоэл
|2
|0.09
|7.
|Чичиретти Амато
|2
|0.09
|8.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.09
|9.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.04
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0.04
|11.
|Фабро Микаэль
|1
|0.04
|12.
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|13.
|Джильотти Гийом
|1
|0.04
|14.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.04
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.04
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|6
|1
|2.
|Папетти Андреа
|4
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|5.
|Шпалек Николас
|5
|0
|6.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Чансельор Джон
|3
|0
|9.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|13.
|Айе Флориан
|2
|0
|14.
|Ягелло Филип
|2
|0
|15.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|16.
|Гецци Андреа
|0
|1
|17.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|18.
|Паяч Марко
|1
|0
|19.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|20.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|21.
|Карачич Фран
|1
|0
|22.
|Лабойко Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|4
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|3
|1
|5.
|Ренцетти Франческо
|2
|1
|6.
|Могос Василе
|3
|0
|7.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|9.
|Леверб Максим
|2
|0
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|11.
|Гарритано Лука
|1
|0
|12.
|Джильотти Гийом
|1
|0
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|15.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|Кьево
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|20% (6)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца
Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия
Кьево Последние 20 матчей: +10 =8 -2Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Брешия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|3.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|4.
|Кьево
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|30 - 19
|39
|5.
|Венеция
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 23
|36
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|24 - 25
|32
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Брешия
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|33 - 37
|26
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|14.
|Реджина
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|20 - 26
|25
|15.
|Реджана
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|20 - 32
|24
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|17.
|Козенца
|Заявка
|22
|3
|13
|6
|17 - 19
|22
|18.
|Асколи
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|21 - 40
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Брешия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|11.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|5 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|13.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
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