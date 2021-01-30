10' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VI
13
Luan
IV
17
Винья
Матиас
28
Данило
11
Roni
III
10
Адриано
Луис
24
John
Victor
4
Para
I
14
Перес
Луан
11
Marinho
II
21
Diego
Pituca
19
Kaio
Jorge
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Roni IIIПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Полузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
19 Breno LopesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Renan Victor
-
3 Emerson2
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
24 John VictorВратарь
-
4 Para IЗащитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIПолузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Kaio JorgeНападающий
- Запасные игроки
-
30 Жуан ПаулоВратарь
-
1 ВладимирВратарь
-
20 LaercioЗащитник
- Полузащитник
-
17 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Madson II
-
36 Lucas Braga
-
23 Arthur VIII
-
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриано Луис
|5
|0.38
|2.
|Roni III
|5 (1)
|0.38
|3.
|Менино Габриэль
|4
|0.31
|4.
|Виллиан Сикейра
|4 (1)
|0.31
|5.
|Gabriel Veron
|3
|0.23
|6.
|Гомес Густаво
|2
|0.15
|7.
|Ze Rafael
|2
|0.15
|8.
|Винья Матиас
|2
|0.15
|9.
|Данило
|1
|0.08
|10.
|Gustavo Scarpa
|1
|0.08
|11.
|Уэсли Лопес
|1
|0.08
|12.
|Raphael Veiga
|1
|0.08
|13.
|Patrick Carreiro
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kaio Jorge
|5
|0.38
|2.
|Marinho II
|4 (1)
|0.31
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.15
|4.
|Lucas Braga
|2
|0.15
|5.
|Laercio
|1
|0.08
|6.
|Jean Mota
|1
|0.08
|7.
|Diego Pituca
|1
|0.08
|8.
|Jobson III
|1
|0.08
|9.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.08
|10.
|Marcos Leonardo
|1
|0.08
|11.
|Карлос Санчес II
|1 (1)
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данило
|3
|0
|2.
|Ze Rafael
|3
|0
|3.
|Patrick Carreiro
|3
|0
|4.
|Лима Лукас III
|1
|1
|5.
|Гомес Густаво
|2
|0
|6.
|Менино Габриэль
|2
|0
|7.
|Роша Маркос
|1
|0
|8.
|Энрике Бруно
|1
|0
|9.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|10.
|Luan IV
|1
|0
|11.
|Уэсли Лопес
|1
|0
|12.
|Перейра Вевертон
|1
|0
|13.
|Raphael Veiga
|1
|0
|14.
|do Nascimento Ramires Santos II
|1
|0
|15.
|Винья Матиас
|1
|0
|16.
|Emerson2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Diego Pituca
|3
|1
|2.
|Jobson III
|3
|0
|3.
|Wagner Leonardo
|3
|0
|4.
|Luiz Felipe III
|1
|1
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|6.
|Marinho II
|2
|0
|7.
|John Victor
|2
|0
|8.
|Перес Луан
|2
|0
|9.
|Perez Martinez Lucas VI
|2
|0
|10.
|Брунинью Филипе
|1
|0
|11.
|Para I
|1
|0
|12.
|Алисон II
|1
|0
|13.
|Raniel
|1
|0
|14.
|Guilherme Nunes
|1
|0
|15.
|Lucas Braga
|1
|0
|16.
|Felipe Jonatan
|1
|0
|17.
|Alex Nascimento
|1
|0
|18.
|Sandry Santos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|3.13% (1)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|31.25% (10)
|25% (8)
|12.5% (4)
|Сантос
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|25% (5)
|5% (1)
|25% (5)
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =5 -5Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс
Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас
Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос
Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Палмейрас 4:0 Сантос Серия A Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1 Палмейрас 3:2 Сантос Серия A Сантос 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:2 Сантос Паулиста Сантос 0:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 2:1 Сантос Паулиста Палмейрас 0:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Сантос 1:2 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 2:2 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 1:1 Сантос Кубок Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Палмейрас
0 Сантос
- 0:0 ПАЛ-САН
Победитель
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