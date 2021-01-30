  1. Футбол
  2. Матчи
Палмейрас
0:0
Первый тайм: 15'
Сантос
0'
10' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
15'
1
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
13
Luan
IV
17
Винья
Матиас
28
Данило
25
Менино
Габриэль
8
Ze
Rafael
23
Raphael
Veiga
11
Roni
III
10
Адриано
Луис
24
John
Victor
4
Para
I
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
5
Алисон
II
11
Marinho
II
21
Diego
Pituca
18
Sandry
Santos
10
Сотельдо
Йеферсон
19
Kaio
Jorge
Палмейрас
4-1-4-1
Сантос
4-1-4-1

Ход матча

10'
 
Perez Martinez Lucas VI

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 5 0.38
2. Roni III 5 (1) 0.38
3. Менино Габриэль 4 0.31
4. Виллиан Сикейра 4 (1) 0.31
5. Gabriel Veron 3 0.23
6. Гомес Густаво 2 0.15
7. Ze Rafael 2 0.15
8. Винья Матиас 2 0.15
9. Данило 1 0.08
10. Gustavo Scarpa 1 0.08
11. Уэсли Лопес 1 0.08
12. Raphael Veiga 1 0.08
13. Patrick Carreiro 1 0.08
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kaio Jorge 5 0.38
2. Marinho II 4 (1) 0.31
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.15
4. Lucas Braga 2 0.15
5. Laercio 1 0.08
6. Jean Mota 1 0.08
7. Diego Pituca 1 0.08
8. Jobson III 1 0.08
9. Perez Martinez Lucas VI 1 0.08
10. Marcos Leonardo 1 0.08
11. Карлос Санчес II 1 (1) 0.08

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Данило 3 0
2. Ze Rafael 3 0
3. Patrick Carreiro 3 0
4. Лима Лукас III 1 1
5. Гомес Густаво 2 0
6. Менино Габриэль 2 0
7. Роша Маркос 1 0
8. Энрике Бруно 1 0
9. Эмпереур Алан 1 0
10. Luan IV 1 0
11. Уэсли Лопес 1 0
12. Перейра Вевертон 1 0
13. Raphael Veiga 1 0
14. do Nascimento Ramires Santos II 1 0
15. Винья Матиас 1 0
16. Emerson2 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Diego Pituca 3 1
2. Jobson III 3 0
3. Wagner Leonardo 3 0
4. Luiz Felipe III 1 1
5. Сотельдо Йеферсон 2 0
6. Marinho II 2 0
7. John Victor 2 0
8. Перес Луан 2 0
9. Perez Martinez Lucas VI 2 0
10. Брунинью Филипе 1 0
11. Para I 1 0
12. Алисон II 1 0
13. Raniel 1 0
14. Guilherme Nunes 1 0
15. Lucas Braga 1 0
16. Felipe Jonatan 1 0
17. Alex Nascimento 1 0
18. Sandry Santos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 3.13% (1) 15.63% (5) 12.5% (4) 31.25% (10) 25% (8) 12.5% (4)
 Сантос 15% (3) 20% (4) 10% (2) 25% (5) 5% (1) 25% (5)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс
Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Дельфин 1:3 Палмейрас Гойяс 1:0 Палмейрас
Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос
Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сантос: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сантос 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Сантос Серия A Сантос 0:0 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 2:0 Палмейрас Серия A
Палмейрас 4:0 Сантос Серия A Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1 Палмейрас 3:2 Сантос Серия A Сантос 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:2 Сантос Паулиста Сантос 0:1 Палмейрас Паулиста Палмейрас 2:1 Сантос Паулиста Палмейрас 0:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Сантос 1:2 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 2:2 Палмейрас Паулиста А1 Сантос 1:1 Сантос Кубок Палмейрас 0:0 Сантос Паулиста А1
1/8 финала
1 Атлетико Паранаэнсе
2 Ривер Плейт
2 Индепендьенте дель Валле
4 Насьональ Монтевидео
5 Либертад
1 Вильстерман
1 Дельфин
8 Палмейрас
7 Расинг Авельянеда
5 Фламенго
5 Интернасьональ
6 Бока Хуниорс
0 Гуарани Асунсьон
4 Гремио
2 ЛДУ Кито
2 Сантос
1/4 финала
8 Ривер Плейт
2 Насьональ Монтевидео
1 Либертад
4 Палмейрас
1 Расинг Авельянеда
2 Бока Хуниорс
2 Гремио
5 Сантос
1/2 финала
2 Ривер Плейт
3 Палмейрас
0 Бока Хуниорс
3 Сантос
Финал
0 Палмейрас
0 Сантос
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Lucas Verissimo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас
Ничья
Сантос
2.35
3.20
3.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.20 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.20 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.10 3.40

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.05 1.08 4.95 1.15 2.46 1.52 1.87 1.93 1.56 2.77 1.22 4.25 1.16 5.05 1.03 9.40 1.02 9.90
7.10 1.08 5.30 1.14 2.55 1.52 2.21 1.66 1.89 1.91 1.70 2.15 1.49 2.50 1.21 4.10 1.16 4.90 1.04 9.10 1.03 9.80 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.34 1.60 1.55 2.45 1.28 3.68 1.06 9.10 1.04 10.75
1.55 2.45 1.27 3.60 1.05 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.65 1.10 7.00
2.00 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Палмейрас 0:0 Сантос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 